František k situaci v římské věznici pro mladistvé: Udělám vše, co bude v mých silách

Novinářce Gaie Tortorové, která odsoudila nedostatek lidskosti v římském vězeňském ústavu pro mladistvé, papež odpověděl ujištěním o osobní angažovanosti. Tato slova potvrzují jeho stálou pozornost vězeňskému světu, kterou projevil na začátku jubilea otevřením Svaté brány v římské věznici Rebibbia.

Vatican News

„Tato slova 'chybí lidskost' nás nutí k zamyšlení. To, že věznice 'Casal del Marmo exploduje', nám působí utrpení“. Těmito několika krátkými, ale intenzivními řádky, napsanými vlastní rukou, papež František odpovídá novinářce Gaie Tortorové, která v minulých dnech na svém profilu na X odsoudila „ostudné podmínky“, v nichž se římský ústav pro mladistvé nachází.

Přečtěte si také 26/12/2024 Papež poprvé v historii otevřel Svatou bránu ve věznici Ve věznici nového komplexu Rebibbia v Římě otevřel papež František Svaté dveře a sloužil mši pro vězně.

Papežovy návštěvy ve věznici Casal del Marmo

„Modlím se a udělám vše, co bude v mých silách“, slíbil papež František zástupkyni ředitele zpravodajské stanice La7, která ve svém příspěvku hovořila o 'nedostatku hygieny' a 'nevytopených místnostech', jakož i o rozšířené 'špíně' v zařízení Casal del Marmo. Jedná se o místo blízké papeži, kde zde už dvakrát, s odstupem deseti let, v letech 2013 a 2023, sloužil na Zelený čtvrtek mši svatou in Coena Domini s gestem mytí nohou mladých vězňů. „Každý z nás může uklouznout, každý z nás. A toto vědomí, tato jistota, že každý z nás může uklouznout, je to, co nám dává důstojnost - poslouchejte to slovo - 'důstojnost' být hříšníky,“ řekl František ve své homilii pronesené spatra na Zelený čtvrtek loňského roku.

Přečtěte si také 06/04/2023 Papežovo kázání ve vězení na Zelený čtvrtek Papež František se dnes odpoledne vydal do římské věznice pro mladistvé Casal del Marmo, aby zde slavil mši svatou na památku Večeře Páně. Liturgie proběhla v soukromé formě, avšak ...

Otevření Svaté brány v Rebibbii

Papežův dopis italské novinářce je součástí jeho stálé pozornosti věnované světu věznic a vězňů. Dne 26. prosince byla poprvé v historii otevřena jubilejní Svatá brána nikoli v bazilice, ale uvnitř věznice, a to v římské Rebibbii. „Neztrácejte naději. To je poselství, které vám chci předat,“ řekl papež ve své homilii přítomným.

Františkovy výzvy vedly ke konkrétním opatřením. Stejně nedávným příkladem je jeho výzva během modlitby Anděl Páně ze slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, v neděli 8. prosince, aby se věřící „modlili za vězně ve Spojených státech, kteří se nacházejí v koridoru smrti, aby jim byl trest zmírněn“. O několik dní později, 23. prosince, Bílý dům oznámil omilostnění třiceti sedmi mužů a žen odsouzených k trestu smrti.