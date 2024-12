Prezident Biden zmírnil tresty vězňům odsouzeným k smrti

Americký prezident Joe Biden zmírnil tresty 37 vězňů odsouzených k trestu smrti na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění a vyjádřil přesvědčení, že „musíme zastavit používání trestu smrti na federální úrovni“. Papež František, který s americkým prezidentem v minulých dnech telefonicky hovořil, vydal výzvu k modlitbám za vězně v amerických celách smrti, kterou podpořili američtí biskupové a humanitární sdružení.

Christopher Wells, Vatikán



Americký prezident Joe Biden v rámci aktu milosti před koncem svého funkčního období zmírnil 37 ze 40 vězňů ve federálních celách smrti tresty na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění.



„Nenechte se mýlit: odsuzuji tyto vrahy, truchlím nad oběťmi jejich odporných činů a cítím bolest nad všemi rodinami, které utrpěly nepředstavitelnou a nenapravitelnou ztrátu,“ uvedl Biden v prohlášení, v němž toto rozhodnutí oznámil. „Ale veden svým svědomím a zkušenostmi... jsem více než kdy jindy přesvědčen, že musíme zastavit používání trestu smrti na federální úrovni. S čistým svědomím nemohu ustoupit a nechat novou administrativu, aby obnovila popravy, které jsem zastavil.“



Bidenovo rozhodnutí o zmírnění trestů smrti nemůže jeho nástupce zrušit, a to navzdory slibu Donalda Trumpa, že po své lednové inauguraci do funkce prezidenta popravy na federální úrovni obnoví. V předchozím funkčním období Trump po téměř dvacetiletém moratoriu popravy na federální úrovni obnovil; Biden toto rozhodnutí po svém nástupu do funkce zrušil.



Bidenovo rozhodnutí o zmírnění trestů odsouzenců k smrti nezahrnuje tři vězně odsouzené za terorismus a masové vraždy z nenávisti; ani více než 2 200 vězňů odsouzených k trestu smrti na státní úrovni, nad nimiž prezident nemá žádnou pravomoc.



Výzvy papeže Františka



Papež František často apeloval na zrušení používání trestu smrti, naposledy ve svém poselství ke Světovému dni míru 2025.



Začátkem tohoto měsíce, během modlitby Anděl Páně na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie, Svatý otec vyzval k modlitbám za vězně odsouzené k smrti ve Spojených státech: „Modleme se, aby jim byl trest zmírněn nebo změněn,“ řekl. „Mysleme na tyto naše bratry a sestry a prosme Pána o milost, aby je zachránil před smrtí.“



Později papež František na svou výzvu navázal během telefonického rozhovoru s Joem Bidenem 19. prosince.



Biskupové Spojených států podobně apelovali na Bidena, aby zmírnil tresty federálním vězňům odsouzeným k smrti, a zopakovali tak výzvy katolických organizací, jako je Catholic Mobilizing Network a dalších náboženských a humanitárních skupin.