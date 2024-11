Papež vzpomíná na kardinála Ayusa: pracoval pro bratrství mezi národy a náboženstvími

Papež František zaslal soustrastný telegram k úmrtí španělského kardinála, prefekta Dikasteria pro mezináboženský dialog, který zemřel 25. listopadu ve věku 72 let na konci dlouhé nemoci snášené s velkou vírou. František ocenil jeho službu církvi, kterou prokazoval nešetříc sám sebe jako misionář v Egyptě a Súdánu, jako děkan Papežského institutu islámských studií a nakonec v římské kurii: vždy podněcován touhou svědčit s mírností a moudrostí.

Vatican News

„V každé apoštolské činnosti byl vždy podněcován touhou vydávat s mírností a moudrostí svědectví o Boží lásce k člověku a pracovat pro bratrství mezi národy a náboženstvími“. Těmito slovy papež František připomíná osobnost kardinála Miguela Ángela Ayusa Guixota, prefekta Dikasteria pro mezináboženský dialog, který zemřel 25. listopadu ve věku 72 let. Španělský kardinál byl hospitalizován v římské nemocnici Policlinico Gemelli a zemřel na konci dlouhé nemoci, kterou snášel s velkou vírou, napsal František v kondolenčním telegramu zaslaném Davidu Costovi Dominguesovi, generálnímu vikáři kongregace Misionářů Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, komboniánů, do níž Ayuso vstoupil v roce 1973. Byl duchovním synem svatého Daniela Comboniho, napsal papež, aby vzpomněl na muže, kterého si v roce 2019 vybral do čela dikasteria, jež se zabývá vztahy s jinými náboženstvími, po kardinálu Jeanu-Louisi Tauranovi, a kterého si přál mít po svém boku na četných zahraničních apoštolských cestách.

Služba prokazovaná nešetříc sám sebe

S láskou a obdivem ocenil papež práci „tohoto bratra, který sloužil evangeliu a církvi s příkladnou oddaností a jemností ducha“. František zejména vyjadřuje vděčnost za službu, v níž kardinál Ayuso nešetřil sám sebe, nejprve jako horlivý misionář v Egyptě a Súdánu, poté jako předseda Papežského institutu arabských a islámských studií a nakonec ve službách římské kurie v dikasteriu pro mezináboženský dialog. Poté František ujišťuje, že se modlí k Bohu, aby na přímluvu blahoslavené Panny Marie přijal tohoto věrného služebníka do nebeského Jeruzaléma.

Pohřeb ve Vatikánské bazilice

V posledních hodinách přišla četná kondolence k úmrtí kardinála Ayusa od představitelů jiných konfesí, která zdůrazňují jeho velkou lidskost a práci na podporu mezináboženského dialogu. Pohřeb se koná dnes, 27. listopadu, ve 14:00 u oltáře Katedry v bazilice svatého Petra. Liturgii bude sloužit kardinál Giovanni Battista Re, děkan kardinálského kolegia, spolu s kardinály, arcibiskupy a biskupy přítomnými v Římě. Na závěr slavnosti bude papež František předsedat obřadu Ultima Commendatio a Valedictio.