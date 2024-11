Zemřel kardinál Ayuso Guixot, prefekt pro mezináboženský dialog

V pondělí 25. listopadu zemřel po dlouhé nemoci ve věku 72 let španělský prelát a prefekt Dikasteria pro mezináboženský dialog, kardinál Miguel Ángel Ayuso Guixot. Během pondělního dopoledne, kdy promluvil k mezinárodní delegaci džainistů v přítomnosti členů dikasteria, požádal papež František o modlitby za kardinála a uvedl: „Je velmi nemocný, blíží se konec jeho života.“

Salvatore Cernuzio, Vatikán



Kardinál Ayuso Guixot byl po léta pevným zastáncem mezináboženského dialogu a doprovázel papeže Františka téměř na všech jeho apoštolských cestách. Díky svým rozsáhlým znalostem islámu a arabského světa byl nepostradatelnou součástí papežových iniciativ na posílení vztahů s jinými náboženstvími. Tyto cesty, často označované jako „poutě bratrství“, ukázaly kardinálovo odhodlání podporovat jednotu v regionech, kde je katolicismus menšinou.



V roce 2019 se jako sekretář Papežské rady pro mezináboženský dialog zúčastnil historických návštěv Spojených arabských emirátů a Maroka, přičemž vedení dikasteria se ujal krátce poté, co byl 5. října 2019 jmenován kardinálem. Později se připojil k papeži Františkovi na pouti do Iráku v roce 2021, kterou označil za transformační pro tuto válkou rozvrácenou zemi. V roce 2022 doprovázel Svatého otce také do Kazachstánu a Bahrajnu a ve svém poslání zůstal aktivní až do doby, kdy ho přemohly zdravotní problémy.



Hluboce zakořeněná víra a globální poslání



Miguel Ángel Ayuso Guixot se narodil 17. června 1952 ve španělské Seville a vyrůstal ve zbožné katolické rodině jako pátý z devíti sourozenců. Jedinečná směs křesťanského a islámského dědictví v Seville hluboce ovlivnila jeho citlivost pro mezináboženské porozumění. Původně se věnoval studiu práv, ale v roce 1973 pocítil povolání a připojil se k misionářům comboniánům. V roce 1980 byl vysvěcen na kněze a v Římě pokračoval v dalším studiu se specializací na islámská studia.



Jeho misijní cesta začala v egyptské Káhiře, kde sloužil latinské komunitě a pomáhal súdánské katolické mládeži. Tato cesta ho nakonec zavedla do válkou zmítaného Súdánu a později do akademického vedení jako prezidenta Papežského institutu arabských a islámských studií (PISAI). Jeho odborné znalosti mu v roce 2007 umožnily působit jako poradce Papežské rady pro mezináboženský dialog. V roce 2019 byl kardinál Ayuso Guixot povýšen na prefekta a stal se ústřední postavou církevního úsilí o podporu dialogu s muslimy, hinduisty, buddhisty a dalšími náboženskými společenstvími po celém světě.



Odkaz bratrství



Kardinál Ayuso Guixot ztělesňoval vizi bratrství papeže Františka, jak ji nastínil v encyklice „Fratelli Tutti“. Svým neúnavným nasazením pro dialog ukázal, že mírové soužití mezi různými náboženstvími je možné a nezbytné. Jeho odchod znamená ztrátu vizionářského vůdce, který přinášel na světovou scénu ducha jednoty.

Soustrast velkého imáma Al-Azharu



A právě z islámského světa, konkrétně z prestižní univerzity Al-Azhar, přicházejí první kondolence k úmrtí kardinála Ayusa. Velký imám Ahmad al- Tajíb v oficiální nótě osobně vyjádřil "nejhlubší soustrast papeži Františkovi, papeži katolické církve, k úmrtí předsedy dikasteria pro mezináboženský dialog. V modlitbě, "aby Všemohoucí Bůh obdařil trpělivostí a útěchou rodinu, příbuzné a blízké zesnulého", velký imám zdůraznil, že kardinál Ayuso "byl vynikajícím vzorem obětavé služby lidstvu", a ocenil jeho "významné úsilí při podpoře vztahů s muslimy obecně, a s Al-Azharem a Muslimskou radou starších zvláště". Dále se uvádí, že Ayuso hrál také ústřední roli při „šíření Dokumentu o lidském bratrství během své služby ve Vatikánu a jeho příspěvků ve Vyšším výboru pro lidská bratrství“.