Papež František: V rodině je třeba vždy vést dialog nad rámec všech nedorozumění

V krátkém videoposelství papež hovoří o synodalitě v rodinném kruhu a konstatuje: „Rodina, která nevede dialog, je mrtvou rodinou“.

Vatican News

V synodním sále, který lze zahlédnout za jeho zády, si papež našel chvíli pro video, které běží velmi rychle, ve stylu sociálních sítí, tedy sotva 28 sekund, ale které potvrzuje univerzální hodnotu, mnohokrát sdělovanou během jeho pontifikátu, totiž dialog jako prvek, který nesmí chybět ve zdravém rodinném životě.

Dialog i s určitými střety, ale stále

„Žádají mě, abych promluvil o synodalitě v rodině,“ říká František a pokračuje: „Napadá mě jen, že v rodině je třeba vést dialog. Někdy i s určitými střety, ale vždy je třeba vést dialog. Vždycky“. Protože „alternativa je taková, že neponechává žádný únik, je to scénář domova, kde se vztahy, které nejsou posilovány neustálou konfrontací, opotřebovávají do té míry, že je ohrožena jejich odolnost“. Papež to říká bez okolků: „Rodina, která nevede dialog, je mrtvou rodinou“. Synodální styl, naslouchání a dialog, je plně rodinným stylem.