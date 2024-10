František k mladým lidem: Nikdy se nezastavujte, jděte vpřed s radostí a odvahou

Jeden z nejmladších členů synody natočil papežovo videoposelství určené mladým lidem na celém světě. Promítalo se během brífinku ve vatikánském tiskovém středisku a šířilo se prostřednictvím webových stránek a sociálních médií generálního sekretariátu synody. Papež povzbuzuje nové generace, aby „stále kráčely“ a nezastavovaly se, aby nedopadly jako stojatá voda, která „podléhá zkáze“.

Vatican News

„Drazí mladí lidé, jednou z nejdůležitějších věcí je kráčet...“. To jsou úvodní slova videoposelství, které papež František natočil pro všechny mladé lidi na světě v rámci práce druhého zasedání synody o synodalitě.

K povzbuzení mladých lidí, aby šli kupředu a, jak již mnohokrát řekl, nezastavovali se, používá papež metaforu vody. „Když mladý člověk kráčí, je vše v pořádku, ale když se mladý člověk zastaví... je to jako s vodou. Když voda plyne, je to v pořádku, ale stojatá voda skončí špatně, je to ošklivé, je v ní tolik malých živočichů,“ říká František v krátkém klipu, který natočil jeden z mladých členů synody během přestávky generální kongregace.

Video bylo promítnuto 23. října během brífinku ve vatikánském tiskovém středisku a zveřejněno prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí generálního sekretariátu synody.

„Unavená voda je první, která se kazí. Unavený mladý člověk je první, kdo se zkazí,“ uvádí dále papež František. „Kupředu, stále kráčejte. Dívejte se vpřed s odvahou a s radostí.“ , vybízí papež a uzavírá obvyklou prosbou: „Zdravím vás. Modlete se za mě.“