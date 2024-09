Závěr papežovy návštěvy Indonésie: Mše na jakartském stadionu

V pozdním odpoledni ve čtvrtek 5. září papež František na jakartském stadionu sloužil mši na liturgickou památku Matky Terezy z Kalkaty za přítomnosti více než sta tisíc indonéských věřících.

Jana Gruberová – Vatican News

Hlavní jakartský stadion Gelora Bung Karno, který se stal dějištěm posledního bodu papežovy zastávky v Indonésii v rámci pětačtyřicáté mezinárodní apoštolské cesty jeho pontifikátu, je jedním z největších v jihovýchodní Asii s kapacitou 78 000 diváků. Byl postaven v Jakartě při pořádání čtvrtých Asijských her v roce 1962 a je nejjasnějším stadionem na světě díky systému LED osvětlení s výkonem 3 500 luxů. V posledních letech se na stadionu konaly hudební koncerty známých umělců a významné mezinárodní sportovní zápasy.

Dnes jeho prostory zcela zaplnili indonéští katolíci a dalších šestadvacet tisíc lidí sledovalo liturgii na přilehlém menším stadionu prostřednictvím velkoplošných obrazovek. Papež František kolem páté hodiny odpolední místního času nejprve mezi věřícími projel na papamobilu a poté zahájil eucharistickou slavnost v latinském a indonéském jazyce. Modlitba věřících zazněla v několika regionálních jazycích (javánštině, Toraja, Manggarai, Batak Toba, Dayak Kanayatn, Papua). Papežovu homilii v plném znění najdete ve zvláštním článku ZDE.

Před závěrečným požehnáním papeže Františka pozdravil jakartský arcibiskup, kardinál Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo:

Milovaný Svatý otče,

dnes odpoledne, na závěr Vaší apoštolské cesty do Indonésie, Vám my, indonéští katolíci, chceme vyjádřit svou nejhlubší vděčnost. Vaše návštěva Indonésie je pro nás svědectvím Vaší lásky nejen k místní katolické komunitě, ale také k našemu národu. Vskutku jsme zažili a ocenili blízkost Petrova nástupce od počátku indonéského boje za nezávislost. Vaše pouť je dlouhá a jistě únavná, přesto jste nás přijel navštívit a požehnat nám i naší zemi. My katolíci se spolu s našimi bratry a sestrami jiných vyznání radujeme z Vaší návštěvy.

Připravili jsme se modlitbou, abychom prohloubili naše porozumění Vašemu poselství a hledali způsoby, jak je převést do praxe. Můžeme to shrnout do tří slov, která jste zvolil jako téma návštěvy: víra, bratrství, soucit. Spolu s našimi bratry a sestrami různých náboženských vyznání chceme my katolíci pokračovat v růstu ve víře v Ježíše v duchu synodality. Znakem tohoto růstu, který je plodem, v nějž doufáme, je opravdové bratrství, které vnímá všechny lidi jako bratry a sestry. Znakem pravého bratrství je soucitný postoj, který se projevuje zvláštním zájmem o malé, slabé, marginalizované, postižené a trpící zemi, náš společný domov.

Slibujeme vám, že po Vašem odchodu budeme i nadále růst především ve víře, bratrství a soucitu, řídit se učením církve a Vaším vedením, tedy odpovídat na Boží výzvu k růstu k dokonalosti lásky, svatosti a plnosti křesťanského života.

Prosíme vás, abyste se za nás modlil a žehnal nám i našemu národu. Kéž se jako poutníci naděje, podporovaní Vaším požehnáním a modlitbami, stáváme stále věrnějšími a vytrvale následujeme Ježíše, „který šel a konal dobro“ (Sk 10,38), ke slávě Boží a k dobru našeho národa a celého lidstva.

Závěrem, jak jste často žádal, se my, indonéští katolíci, za vás budeme vždy modlit“.

Svatý otec zanechal arcibiskupovi Jakarty, kardinálu Ignáci Suharyo Hardjoatmodjo, jako dar mešní kalich, a rozloučil se s indonéskými věřícími krátkým pozdravem, v němž poděkoval všem organizátorům návštěvy:

„Děkuji kardinálu Ignatiovi, stejně jako předsedovi biskupské konference a dalším pastýřům indonéské církve, kteří společně s kněžími a jáhny slouží svatému Božímu lidu v této rozlehlé zemi. Děkuji řeholnicím – jsou to výborné ženy, děkuji!, řeholníkům a všem dobrovolníkům a s velkou náklonností děkuji starým, nemocným a trpícím lidem, kteří obětovali své modlitby. Děkuji!

Má návštěva mezi vámi se chýlí ke konci. Rád bych vyjádřil svou radost a vděčnost za vynikající přijetí, kterého se mi dostalo. Opětovně vyslovuji svůj vděk panu prezidentu Indonéské republiky, který zde byl dnes přítomen, dalším občanským představitelům a pořádkovým službám a celému indonéskému národu. Ve Skutcích apoštolů se praví, že v den Letnic byl v Jeruzalémě velký hřmot. A všichni hlučeli, aby hlásali evangelium. Drazí bratři a sestry, pěkně prosím, tropte hluk! Tropte hluk. Kéž vám Bůh žehná. Děkuji!“

Mše na jakartském stadionu zakončila papežův pobyt v Indonésii. V pátek 6. září papež odletí z jakartského letiště do Port Moresby, hlavního a největšího města Papuy Nové Guiney, která bude další zastávkou jeho pětačtyřicáté mezinárodní apoštolské cesty.