Papež František: Situace v Libanonu je nepřijatelná, zastavte tuto hrozivou eskalaci

Papež na závěr generální audience na Svatopetrském náměstí, 500. v jeho pontifikátu, apeloval za Zemi cedrů zasaženou izraelskými nálety, které si vyžádaly přes 500 obětí: mezinárodní společenství by mělo vyvinout "veškeré úsilí" k omezení napětí. Z papežovy strany zazněla také myšlenka na národy postižené válkou: Ukrajinu, Svatou zemi, Súdán, Myanmar. Poté prosba k věřícím, aby ho doprovázeli modlitbou na jeho zítřejší cestě do Lucemburska a Belgie.

Salvatore Cernuzio - Vatikán

Pro papeže Františka je „nepřijatelná“ eskalace událostí, které již několik dní probíhají v Libanonu, kde si vlny izraelských náletů proti Hizballáhu dosud vyžádaly přes 550 civilních a dětských obětí. Zatímco se počítají mrtví i v Bejrútu, v Tel Avivu znějí sirény a jižně od Haify a v dalších oblastech Izraele létají libanonské rakety, přichází papežova výzva ze Svatopetrského náměstí na závěr generální audience.

Jsem zarmoucen zprávami, které přicházejí z Libanonu, kde si intenzivní bombardování v posledních dnech vyžádalo mnoho obětí a zkázy.

Zastavte tuto hroznou eskalaci

Papež František doufá, že „mezinárodní společenství vynaloží veškeré úsilí k zastavení této hrozné eskalace“. „Je to nepřijatelné!“, pranýřoval papež a znovu zdůraznil svou blízkost obyvatelstvu, které již léta sužuje politická, ekonomická a sociální krize, jež zřejmě nemá řešení, a následky dramatického výbuchu v bejrútském přístavu v roce 2020.

Vyjadřuji svou blízkost libanonskému národu, který již v nedávné minulosti příliš mnoho vytrpěl.

Modlitba za národy postižené válkou

Ze Země cedrů, kterou Jan Pavel II. nazval „poselstvím“, se papežův pohled při této 500. generální audienci jeho pontifikátu přesouvá také na území a národy postižené brutalitou válečných konfliktů. Za ně se papež modlí a prosí o modlitby.

Modleme se za všechny, za všechny národy trpící válkou: za trýzněnou Ukrajinu, Myanmar, Palestinu, Izrael, Súdán, za všechny sužované národy. Modleme se za mír.

Cesta do Lucemburska a Belgie

S poselstvím naděje se římský biskup vydá do srdce Evropy od zítřka, 26. září, do neděle 29. září během své cesty do Lucemburska a Belgie. Tato nová mezinárodní cesta se uskuteční jen několik týdnů po dlouhé pouti do Indonésie, Papuy-Nové Guineje, Východního Timoru a Singapuru a papež František prosí o duchovní doprovázení věřících.

Svěřuji vašim modlitbám svou cestu, kterou zítra podniknu do Lucemburska a Belgie, aby se stala příležitostí k novému impulsu k víře v těchto zemích.