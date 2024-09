Příští papežská cesta se zaměří na Evropu a vzdělávání

Úloha Evropy pro budoucnost a témata míru, vzdělávání a ekologie jsou v centru pozornosti příští papežovy cesty: František bude od čtvrtka v Lucembursku a poté v Belgii. Vatikánský mluvčí Matteo Bruni v pondělí vatikánským novinářům přiblížil papežovu 46. zahraniční cestu.

Vatican News

Prvním tématem cesty je evropské společenství států - s jeho historií a úkolem do budoucna, řekl Bruni na tiskové konferenci. „K Evropě vzhlížejí i další země, pomysleme například na otázku vítání kultury a solidarity mezi zeměmi.“ František o tom hovořil již několikrát, například při své návštěvě Evropského parlamentu v roce 2014 a ve svém projevu při přebírání Mezinárodní ceny Karla Velikého ve Vatikánu v roce 2016.



Mluvčí však zároveň upřesnil, že Františkova cesta se netýká evropských institucí. Papež je na návštěvě Lucemburska a Belgie, nikoliv Evropské unie.



Papež na návštěvě dvou zemí, nikoliv EU jako takové



Druhým tématem papežovy cesty je mír, pokračoval Bruni, „jako povolání ze srdce Evropy, a to i na pozadí vzpomínek na válku, zatímco kontinentu opět hrozí, že bude vtažen do konfliktu“.



Františkovy projevy na vlámské katolické univerzitě v Lovani v pátek a na francouzsky mluvící katolické univerzitě v Louvain-La-Neuve v sobotu budou představovat oficiální důvod papežovy cesty, pokračoval. Obě univerzity budou brzy slavit 600. výročí své existence.



Na pozadí sekularizace



Ve svých projevech k univerzitnímu světu bude papež hovořit obecně o úloze vzdělání ve světě technologického pokroku a lhostejnosti - a také konkrétně o úloze křesťanského vzdělávání v Evropě, uvedl Bruni ke třetímu zaměření této papežské cesty. V souvislosti se sekularizací se zaměří také na „výzvy křesťanského života a svědectví v Evropě, kde je křesťanství méně známé než v minulosti“.



František se během cesty setká s různými představiteli Evropské unie, oznámil Bruni, aniž by uvedl jiná jména politiků než ta, která jsou známa z programu. Pokud jde o setkání s katolickými komunitami obou zemí, Bruni připomněl „velkou historii světců a misionářů“ v Lucembursku a Belgii; Belgie také sehrála důležitou roli na Druhém vatikánském koncilu. Vzhledem k mnoha nezodpovězeným otázkám a ztrátě víry bude papežova návštěva pro tato společenství jistě povzbuzením.



Setkání s oběťmi zneužívání zatím nejisté



Bruni dodal, že svou roli bude hrát i čtvrté téma: ekologie a ochrana životního prostředí. Žádné další podrobnosti však neuvedl.



Mluvčí ponechal otevřené, zda se papež během své cesty setká také s osobami, které zažily zneužívání. Podle Bruniho belgická církev o takovém možném setkání informovala, ale Vatikán to nepotvrdil. Pokud by se uskutečnilo, bylo by to oznámeno dodatečně.



(pr)