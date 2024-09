Papež: Díky práci a péči dosáhneme harmonie mezi člověkem a stvořením

V projevu ke členům Centra pro vyšší vzdělávání Laudato si', orgánu zřízeného na základě stejnojmenné encykliky, František připomněl cíle dosažené prostřednictvím projektu „Borgo Laudato si'“. V zahradách letní papežské rezidence v Castel Gandolfo probíhají vzdělávací kurzy a bude zde založena nová vinice: jde o „komplexní a mnohostranný“ projekt inkluzivního vzdělávání v oblasti integrální ekologie, oběhového a generativního hospodářství a udržitelného rozvoje.

Vatican News

„Komplexní a mnohostranný projekt zahrnující různé aspekty integrální ekologie“. Takto papež definoval Borgo Laudato sì, když ve čtvrtek 19. září na audienci přijal delegaci ze vzdělávacího centra Laudato si.

„Jedním z podstatných prvků je nepochybně zemědělství, které chce v Borgo Laudato sì vyniknout svou udržitelností a diverzifikací, investicemi do infrastruktury, zavlažovacích systémů a rozvojem zemědělských technik respektujících ekosystém a biodiverzitu,“ pokračoval František:

“V zemědělském projektu Borgo si našel místo rozvoj nové vinice. Má být syntézou tradice a inovace, „ochrannou známkou“ Borga. I v tomto ohledu si vzdělávací centrum nechalo poradit od předních odborníků, protože záměrem je usilovat o dokonalost. Je velmi důležité nezůstat „průměrný“, protože od průměru se přechází k průměrnosti. Vždy usilujte o dokonalost“, vybízel papež.

„Zvláště mě potěšila skutečnost, že jak pro pěstování, tak pro zemědělskou výrobu - a zejména pro vinici - je zapotřebí velké množství manuální práce,“ uzavřel papež František: “Odpovídá to záměru, který byl dohodnut na začátku: pracovat na obnově dobrých a plodných vztahů mezi lidskou rodinou a stvořením prostřednictvím práce, která pečuje a zachovává to, co nám bylo svěřeno Stvořitelem.