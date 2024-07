Ve vesničce Laudato si' papežských zahrad začínají pracovní kurzy pro nejzranitelnější osoby

Otec Fabio Baggio, generální ředitel Střediska pro vysokou formaci Laudato si', kterému papež svěřil realizaci, správu a péči o Vesničku Laudato si' v Castel Gandolfo, přibližuje historii tohoto mikrokosmu integrální ekologie, který je doporučenou etapou Jubilea 2025. Mezi deseti hlavními kandidáty kurzu jsou migranti, uprchlíci, lidé s různými typy postižení, bývalí vězni, oběti násilí, mladí lidé a dospělí nezaměstnaní.

Cecilia Seppia - Vatikán

Na 55 hektarech papežské rezidence Castel Gandolfo - 35 nádherných zahrad a 20 zemědělských ploch a farem, skleníků a obslužných budov - pokračuje činnost Centra pro vyšší vzdělávání Laudato si' při realizaci projektu vesničky inspirované encyklikou o společném domově a založené papežským chirografem z 2. února 2023: půjde o prostor otevřený všem bez rozdílu vyznání, sociální třídy, původu, určený návštěvníkům, kteří v něm mohou prožít nevšední zážitek, žákům základních a středních škol, vysokoškolákům, podnikatelům a odborníkům, ale také těm, které papež František označuje za „křehké“: migranty, ženy, které se staly oběťmi násilí, zdravotně postižené, bývalé vězně, bývalé narkomany, lidi obecně vyloučené nejen ze společnosti a z práce, ale také ze vzdělávacích kurzů, jako je ten, který byl zahájen v papežských zahradách pro zahradníky a pracovníky údržby zeleně, realizovaný ve spolupráci se sdružením Percorsi di Cittadinanza, doplněný o teoretickou část, která probíhá v učebně, a praktickou část. Luca, Idris, Ahmid, Ascanio, Frank a další se v této první fázi učí rozpoznávat rostliny, zalévat je, stříhat, používat nářadí a pracovní nástroje od obyčejné motyčky až po křovinořez a zavlažovací systémy, ale také se učí mít se více rádi, udělat si hranici mezi minulostí a přítomností tím, že vezmou svůj život do vlastních rukou. „Tato vesnička,“ říká otec Fabio Baggio, generální ředitel Centra pro vyšší vzdělávání Laudato si', “se představuje jako komplexní realita, 360stupňový projekt, skutečně integrální, spojující ekologii, ekonomiku, spravedlnost a solidaritu, včetně otevřenosti vůči transcendenci a spiritualitě. Chce se stát modelem ekologické konverze pro všechny, i pro ty, kteří nemají zkušenost víry“.

Otče Baggio, jaké jsou hlavní směry, kterými se řídíte, abyste zajistil realizaci Borga podle intuice a přání papeže Františka?

Na 55 hektarech zahrad a zemědělské plochy tohoto velkolepého letního sídla papežů požádal papež František Centrum pro vyšší vzdělávání Laudato si', aby připravilo projekt, který by konkretizoval zásady obsažené v jeho encyklice Laudato si'. Okamžitě jsem si pomyslel, že je to skvělý a krásný nápad. Zavolali jsme tedy přední světové odborníky, botaniky, biology, experty na integrální ekologii, odborníky na nové technologie, na zemědělství a energetickou účinnost, a společně jsme vytvořili systém založený na třech pilířích. Prvním pilířem je školení v oblasti integrální ekologie, školení, jehož cílem je co největší inkluzivita. Druhým pilířem je oběhové a generativní hospodářství. Třetím je environmentální udržitelnost, ale také sociální udržitelnost, jak ukazuje tento vzdělávací kurz. Na základě těchto tří směrů hodláme vybudovat vesnici, která připomíná zásady vyjádřené v encyklice o péči o společný domov. V rámci vzdělávání v oblasti integrální ekologie jsme také zařadili kurzy pracovního vzdělávání, které reagují na skutečné nabídky práce ve světě zahradnictví a zemědělství, ale které mezi svůj obsah zahrnují základní prvky integrální ekologie.

Budovy ve vesničce Laudato si'

Lze hovořit o vesničce Laudato si' jako o prvním modelu na světě, který plně realizuje encykliku Laudato si'?

Určitě chce být tato vesnička (italsky Borgo) vzorem, ale rozhodně ji nemůžeme označit za první nebo jedinou na světě. Než jsme vymysleli, jak na to, navštívili jsme některé reality, nacházející se v různých částech světa, které se snaží ztělesňovat integrální ekologii a uvádět do praxe ekologickou konverzi, na níž tolik trvá papež František, a to i z jiných než katolických perspektiv. Seznámili jsme se tak s několika zajímavými projekty realizovanými mnoha muži a ženami dobré vůle, na které papež apeluje v úvodu své encykliky. Našli jsme inovativní modely, zejména v oblasti regenerativního zemědělství, které navrhují převrat v dynamice vztahu člověka ke zbytku stvoření. V mnoha případech jsme si všimli, že se tyto projekty zaměřují konkrétně na některé z aspektů integrální ekologie, které zdůrazňuje papež František, nebo se výhradně odvolávají na cíle Agendy 2030, které si mezinárodní společenství stanovilo v oblasti životního prostředí. Borgo se představuje jako komplexnější realita, 360stupňový projekt, skutečně integrální, spojující ekologii, ekonomiku, spravedlnost a solidaritu, včetně otevřenosti vůči transcendenci a spiritualitě. Chce se stát modelem ekologické konverze pro všechny, i pro ty, kteří nemají zkušenost s vírou.



Kdo jsou příjemci školení nabízených ve vesničce?

Oblast školení zahrnuje celou řadu subjektů, kterým jsou určeny konkrétní cesty. Prvními subjekty jsou návštěvníci, kteří přicházejí z celého světa. Před několika lety byly zahrady na výslovné přání papeže Františka otevřeny veřejnosti pro historické a přírodovědné návštěvy, které zaznamenaly značný počet návštěv. Napadlo nás, že by se mohlo navrhnout něco víc, co by souviselo s ekologickou konverzí, kterou navrhl Svatý otec. Proto jsme sestavili „gramatiku“ Borga a vybrali 30 klíčových slov inspirovaných Laudato si': voda, vzduch, strom, ale také přijetí, budoucnost, péče, bratrství... Pro každé slovo bylo vybráno konkrétní místo v zahradách, které se brzy stane cílem návštěvnických tras. Každému slovu odpovídá text z encykliky a zamyšlení, které je svěřeno vzdělávacím operátorům, audioprůvodcům nebo osobnímu čtení pomocí naskenování QR-kódu mobilním telefonem. Smyslem je nabídnout návštěvníkům zážitek z principů integrální ekologie a pozvat je ke skutečnému ekologickému obrácení.

V návaznosti na pověření papeže Františka oslovit zejména mladou generaci budou v Borgu brzy probíhat také workshopy integrální ekologie pro žáky základních a středních škol. Pro vysokoškolské studenty hodláme nabídnout dlouhodobější a pobytové vzdělávací zkušenosti, například letní školy. Mnoho podnikatelů a správců podniků se na Centrum dalšího vzdělávání obrátilo s přáním dozvědět se více o obsahu Laudato si', aby pochopili, jak mohou zásady, na které papež upozornil, uvést do praxe ve svých firmách. Proto pro ně již nyní pořádáme tří- až pětidenní semináře o ekologické konverzi. Pracovní školení, které považujeme za zvláště důležité pro inkluzi a respektování důstojnosti, nemohlo v našem vzdělávacím rámci chybět. Začali jsme již prvním zahradnickým kurzem, kterého se zúčastnilo deset lidí, které nyní budeme osobně doprovázet za účelem účinného začlenění do světa práce. Od září, po krátké letní přestávce, začneme opět s dalšími kurzy zahradničení, prořezávání, hospodaření a zpracování produktů. Tyto kurzy, které jsou vždy nabízeny malému počtu zájemců, budou v rozsahu 100 nebo 160 hodin. Všichni stážisté pak budou po dobu jednoho roku osobně doprovázeni při vstupu do světa práce a během prvních měsíců svého zaměstnání. Kurzy jsou otevřeny všem, ale v souladu s naším mandátem dáváme přednost nejzranitelnějším skupinám: migrantům, uprchlíkům, lidem s různými typy postižení, bývalým vězňům, obětem násilí, mladým lidem a nezaměstnaným dospělým. Poslední oblast vzdělávání se týká akcí - konferencí, přednášek, seminářů, dnů -, jejichž prostřednictvím bude možné prozkoumat konkrétní témata integrální ekologie s širším publikem. Jsme si jisti, že Jubileum roku 2025 se svými etapami věnovanými různým tématům nabídne v tomto ohledu hojné možnosti.

Tedy křehcí lidé, ale také podnikatelé, obchodní technici. A pak mladí lidé, k nimž papež František upíná velké naděje, snad proto, že jsou přizpůsobivější změnám potřebným k záchraně společného domova?

Papež František ve svých výzvách k ekologické konverzi vždy projevoval náklonnost k mladým lidem. Z jeho slov je zřejmé, že do nich vkládá velké naděje, jako by byli více nakloněni péči o stvoření než třeba moje generace - je mi téměř 60 let -, která se nezdá být tak ochotná nahradit zneužívající a dravé návyky vůči přírodě postojem péče o stvoření. Mladí lidé se zdají být citlivější a svobodnější ve vymýšlení různých cest. Vezměme si například „Františkovu ekonomiku“, nové hnutí tvořené tisíci mladých lidí z celého světa, kteří přijali výzvu papeže Františka k vytvoření nového ekonomického systému. V ekologické oblasti máme hnutí Laudato sì, které se rovněž zrodilo z papežovy výzvy a tvoří ho mnoho mladých lidí, kteří se chtějí angažovat v hledání řešení klimatické krize, kterou prožíváme, a obnovit náš vztah ke zbytku stvoření.

Návštěvníci zahrad v Castel Gandolfu



Jakou zpětnou vazbu jste získali od prvních účastníků kurzu pro zahradníky a pěstitele zeleně?

Osobně jsem se setkal s prvními deseti účastníky kurzu a chvíli si s nimi povídal. Všichni projevili velkou spokojenost s tím, co jim bylo nabídnuto, a také výrazné ekologické uvědomění. Tento kurz, stejně jako ty další, jsme nabízeli zdarma díky sponzorům a štědrosti lidí, kteří našemu projektu věří. Mluvil jsem také s Antoniem Rotondim, zahradnickým mistrem papežských zahrad. Zdá se, že je téměř nadšenější než studenti. Řekl mi, že je za tuto příležitost vděčný, protože našel způsob, jak studentům předat staré a vzácné umění, kterému se naučil jako dítě. Všichni jsme velmi spokojeni a věříme, že v tomto duchu budeme pokračovat.

Otče Baggio, Borgo je doporučenou zastávkou účastníky jubilea. Bude definitivně připraveno na tuto velkou událost v roce 2025?

Realizaci projektu jsme rozdělili do dvou fází. První fáze by podle našeho harmonogramu měla být dokončena do října nebo listopadu 2024. Dokončujeme některé renovační práce, které nám umožní důstojně přivítat poutníky, kteří dorazí v průběhu roku 2025. Vzhledem k tomu, že očekáváme velký příliv poutníků, snažíme se náležitě vybavit. Od ledna příštího roku budou nabízeny nové návštěvní trasy, opět spojené s integrální ekologií, které návštěvníkům umožní plně si vychutnat vesnici a její aktivity. Předpokládáme, že druhou fázi, která se zaměřuje na výrobu a oběhové hospodářství a zahrnuje rekonstrukci stávajících budov, dokončíme během roku 2025.