Ministrantka Julia v papamobilu: "Byla jsem šťastná!"

Papeže v úterý 31. července večer navštívilo přibližně 70 000 ministrantů z celé Evropy. Mezi nimi byla i třináctiletá Julia Fürmetzová z arcidiecéze Mnichov-Freising. Měla mimořádné štěstí a mohla se projet papamobilem. S Julií hovořil náš kolega Romano Pelosi.

Romano Pelosi - Vatikán

Julia Fürmetzová, ministrantka z arcidiecéze Mnichov-Freising: Pocházím z Taufkirchenu (Vils) u Erdingu v okrese Mnichov-Freising. Ministrantkou nejsem tak dlouho, rok a půl. Náš farář nám rezervoval místa přímo vpředu, nahoře. A protože měl můj bratr narozeniny, bylo to vlastně narozeninové překvapení pro něj, že bude moci cestovat s papežem.

Ale asi tři minuty předtím mu najednou řekli, že je příliš vysoký. A pak potřebovali náhradu, a tak jsem vlastně jen tak narychlo nastoupila. A pak jsem tam stála a opravdu se mi začaly třást ruce. Byl jsem strašně rozrušená. A pak přišel papež a byl to vlastně krátký okamžik šoku: 'Páni, on tam teď opravdu stojí' a pak se doširoka usmál. A já jsem se taky hodně usmívala.

Představili jsme se, dostali jsme nějaké sladkosti a já jsem mu dala naše tričko. I z toho měl velkou radost. A pak už začala cesta. Zdála se mi mnohem kratší, než ve skutečnosti byla, a vlastně byla jen krásná a já jsem byla šťastná! Celý dav fandil papeži a selfie na konci bylo taky super.

Selfie s papežem

Co si z této pouti odnášíš, zejména pro svou ministrantskou službu?

Julia Fürmetzová: No, určitě to pro mě bude vrchol a budu na to dlouho vzpomínat. Myslím, že je to prostě projev uznání, protože samozřejmě když jste ve svém kostele, kněz a ostatní ministranti vás podporují. Ale to, že jsi pak v Římě a dokonce i papež vlastně přijde jen kvůli tobě jako ministrantovi, je pro mě vlastně velké znamení uznání.