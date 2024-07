Papež vyzval ministranty ke konkrétní blízkosti všem lidem, bez předsudků a vyřazování

POZDRAV SVATÉHO OTCE účastníkům 13. mezinárodní ministrantské pouti, Svatopetrské náměstí 30. července 2024

Drazí chlapci a děvčata, dobrý večer! Guten Abend! (Dobrý večer!)

Svatopetrské náměstí je vždy krásné, ale s vámi je ještě krásnější! Vielen Dank (Mnohokrát děkuji), že jste přijeli do Říma; pro některé z vás je to možná poprvé. Willkommen! (Vítejte!)

Zaujalo mě téma vaší pouti: „S tebou“. „Mit dir“. „S tebou“. „Avec toi“. Víte, proč mne zaujalo? Protože ve dvou slovech říká vše. Je krásné a ponechává prostor pro hledání, pro hledání možných významů.

S tebou. Je to výraz, který vystihuje tajemství našeho života, tajemství lásky. Když je lidská bytost počata v mateřském lůně, matka jí říká: „Neboj se, jsem s tebou.“ Matka však také tajemně slyší, jak jí toto malé stvoření říká: „Jsem s tebou“. A to se jiným způsobem týká i tatínka!

Při pomyšlení a nyní při pohledu na vás se toto „s tebou“ naplňuje novými významy! Rád bych vám řekl ty, které mi připadaly nejkrásnější a důležité.



Vaše zkušenost služby při liturgii mě přivádí na myšlenku, že prvním subjektem, protagonistou tohoto „s tebou“ je Bůh. Ježíš řekl: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich“ (Mt 18,20). A to se nejlépe uskutečňuje ve mši, v eucharistii: tam se „s vámi“ stává skutečnou přítomností a konkrétní přítomností Boha v Těle a Krvi Kristově.

Kněz každodenně vidí, jak se toto tajemství uskutečňuje v jeho rukou, a vidíte to i vy, když sloužíte u oltáře. A když přijímáme svaté přijímání, můžeme zakusit, že Ježíš je „s námi“ duchovně i fyzicky. Říká ti: „Já jsem s tebou“, ale nikoli slovy, říká ti to v tomto gestu, v tomto úkonu lásky, kterým je eucharistie. A i ty můžeš při přijímání říci Pánu Ježíši: „Jsem s tebou“, ne slovy, ale svým srdcem a svým tělem, svou láskou. Právě proto, že On je s námi, můžeme být i my skutečně s ním.

A tady, milí chlapci a děvčata, je klíčový bod! Doufám, že se vyjádřím srozumitelně: ono „tebou“ můžeme darovat druhým. Tak můžeme naplnit Boží přikázání: „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás“. Pokud jako ministrant uchováváš podobně jako Maria ve svém srdci a těle tajemství Boha, který je s tebou, uschopní tě to k tomu, abys novým způsobem byl s ostatními lidmi.

I ty - díky Ježíši, vždy a jen díky němu - i ty můžeš říci bližnímu: „Jsem s tebou“, ale ne slovy, nýbrž skutky, gesty, svým srdcem, konkrétní blízkostí - nezapomeňte na konkrétní blízkost - plakat s plačícími, radovat se s radujícími, bez odsuzování a bez předsudků, bez uzavřenosti, bez vylučování. I s tebou, který mi nejsi sympatický; s tebou, který jsi jiný než já; s tebou, který jsi cizinec; s tebou, od kterého se necítím pochopen; s tebou, který nikdy nepřijdeš do kostela; s tebou, který říkáš, že nevěříš v Boha.

Chlapci, děvčata, jak velké tajemství se skrývá v těchto dvou slovech: s tebou! Díky těm, kdo je zvolili, a především díky vám, že jste sem přijeli jako poutníci, abyste sdíleli radost z toho, že patříme Ježíši, že jsme služebníky jeho Lásky, služebníky jeho zraněného Srdce, které uzdravuje naše rány, které nás zachraňuje před smrtí, které nám dává věčný život.

Danke, liebe jungen Freunde! Und einen guten Weg zusammen mit Jesus! Danke, vielen Dank!