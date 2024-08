Jeruzalémský patriarcha: Dohoda o Gaze se blíží navzdory mnoha obtížím

Latinský jeruzalémský patriarcha vyjadřuje pro vatikánská média naději na dohodu, která ukončí tuto fázi války v Gaze, a zároveň oddálí vyhlídky na eskalaci konfliktu, ale zároveň varuje před snadnými iluzemi: nechybí překážky, je zde ještě mnoho obtíží…

Roberto Cetera

„Vyhlídky jsou nadějné“: tak se vyjádřil v rozhovoru pro vatikánská média kardinál Pierbattista Pizzaballa, latinský patriarcha jeruzalémský, k výsledkům jednání o příměří v Gaze, vedených v Dauhá. Očekává se, že jednání budou obnovena za několik dní v Káhiře. Mezitím násilí na různých frontách neustává.

Vaše Eminence, z Dauhá, kde probíhají jednání podporovaná USA, Egyptem a Katarem, prosvítá zastřený optimismus ohledně uzavření příměří v Gaze a propuštění izraelských rukojmích držených v Gaze. Věříte, že se tentokrát podaří cíle dosáhnout?

„Ano, domnívám se, že právě nyní jsou nejlepší podmínky pro dosažení dohody. Samozřejmě se vždy najdou ti, kteří budou proti, je tu spousta překážek, ale věřím, že už dozrály podmínky k tomu, aby se tato fáze války konečně uzavřela, a tím se také zabránilo eskalaci, rozšíření konfliktu přímým zásahem Íránu a rozšíření války také v Libanonu. Opakuji, že existuje mnoho obtíží, ale věřím, že existuje také impozantní snaha nejen ze strany zprostředkovatelů, ale také Spojených států, aby se tato situace uzavřela. Vyhlídky jsou nadějné“.

A v důsledku toho je možné doufat, že hrozba íránské intervence proti Izraeli ustoupí...

„Ano. Neměli bychom si dělat iluze. Konflikt ještě neskončil; vidíme to velmi zřetelně v Gaze při neustálém bombardování, při tragédii, kterou má každý před očima a která nás vždy nechává beze slov“.

Ostřelování v Gaze skutečně pokračuje v nezmenšené míře. Mezitím byl podle Hamásu 15. srpna překročen tragický milník 40 000 Palestinců zabitých v Gaze od 7. října. Jak tuto situaci prožívá křesťanská komunita v Gaze?

„Naše malá komunita na severu Gazy, ve městě Gaza City, se snaží žít v této situaci v co nejlepších a nejklidnějších podmínkách bez ohledu na to, jak je to obtížné. Aktivně se snažíme pomáhat obyvatelstvu zásilkami, které se nám daří získávat nejen od Maltézských rytířů, ale i od mnoha dalších sdružení; naposledy od mennonitské církve, která poslala více než tisíc balíčků. Je velmi krásné pozorovat, jak i v této velmi vážné a tragické situaci existuje tolik solidarity“.

Zatímco veškerá pozornost médií se soustředí na Gazu a hranici s Libanonem, situace na Západním břehu Jordánu je den ode dne vážnější a znepokojivější. Jaké signály k vám z těchto oblastí přicházejí?

„To, co říkáte, je naprostá pravda. Hodně mluvíme o Gaze, a to oprávněně, ale velmi vážná situace je také na Západním břehu Jordánu. Zrovna před několika dny tam došlo k pogromu poměrně velkého počtu osadníků v jedné palestinské vesnici s jedním mrtvým a velkými škodami. Je to jen poslední epizoda v řadě událostí, které v posledních měsících charakterizují neustálé a stále rostoucí napětí na celém Západním břehu; napětí, neustálé střety mezi osadníky a Palestinci, a to i za přítomnosti izraelských ozbrojených sil... Zkrátka neustálé napětí, které stále více komplikuje a ztěžuje život palestinskému obyvatelstvu. Hrozí nebezpečí výbuchu, a proto je třeba udělat hodně práce především pro příměří v Gaze a pak také pro obnovení pořádku, bezpečnosti a běžného života - pokud lze o běžném životě mluvit - na celém Západním břehu Jordánu. Stručně řečeno, musíme obrátit list. Není to snadné. To, co vidíme na Západním břehu - jak vždy říkám - je hmatatelným a konkrétním příkladem toho, jak nenávist, zášť a pohrdání vedou k formám násilí, které jsou stále extrémnější a stále obtížněji zvladatelné. Musíme proto tvrdě pracovat, a to nejen politicky, ale také nábožensky, protože pozadí tohoto násilí je také náboženské, abychom zajistili, že tito extremisté budou odsunuti stranou, budou izolováni a nebudou mít veškerou sílu, kterou mají nyní“.