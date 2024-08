Jeruzalémský patriarcha: Jediné, co lze dělat, je modlit se, za nenávisti potřebujeme slova pokoje

Latinský jeruzalémský patriarcha ve svém poselství ke slavnosti Nanebevzetí Panny Marie hovoří o válce na Blízkém východě, která stále vyvolává zděšení a utrpení: "Nenávist, zášť a opovržení jen zvyšují násilí a oddalují možnost k nalezení řešení".

Nenávist, zášť a pohrdání jen zvyšují násilí a oddalují možnost k dosažení řešení konfliktu na Blízkém východě. Kardinál Pierbattista Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzaléma, se při příležitosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie obrací na křesťany ve Svaté zemi s vroucím poselstvím, aby vyjádřil lítost nad "strašlivou válkou", která způsobila utrpení a zděšení, jež navzdory mnoha uplynulým měsícům "stále přetrvávají". Jak kardinál zdůraznil, dnes je "stále obtížnější představit si ukončení tohoto konfliktu, jehož dopad na životy našeho obyvatelstva je nejvyšší a nejbolestivější v historii". A je také "stále obtížnější najít lidi a instituce, s nimiž je možné vést dialog o budoucnosti a klidných vztazích". Tato současnost, uvádí se v úvaze, "tvořená tak velkým množstvím násilí a jistě i hněvu", jako by drtila každého.

Modlitba k Panně Marii

Kardinál Pizzaballa vzhlíží k 15. srpnu, slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, jako k jednomu ze dnů, které "se zdají být důležité pro úspěšné zvrácení konfliktu". Patriarcha v tento den zve věřící "ke chvíli přímluvné modlitby za mír k Panně Marii Nanebevzaté" a zároveň vyjadřuje přání, "aby se farnosti, kontemplativní a apoštolské řeholní komunity, a dokonce i těch několik málo poutníků, kteří jsou mezi námi přítomni, sjednotili ve společné touze po míru, který svěřujeme Panně Marii".

"Zbývá nám jen modlit se", zní jeho výzva poté, co pronesl tolik slov a poté, co "udělal vše, co bylo možné, aby pomohl a byl nablízku všem, zejména těm, kteří jsou nejvíce zasaženi". Právě modlitba k Panně Marii Nanebevzaté, prodchnutá slovy smíření a míru, která mají být protikladem "mnoha slovům nenávisti, jež jsou příliš často pronášena", může celému světu pootevřít " průzor světla", uzavírá latinský jeruzalémský patriarcha.