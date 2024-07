Talitha Kum ke Dni boje proti obchodu s lidmi: společně chraňme ty nejzranitelnější

Každý rok 30. července si připomínáme Den boje proti obchodování s lidmi, letos na téma „V boji proti obchodování s lidmi nenechat žádné dítě pozadu“. Sestra Avelino, která je mezinárodní koordinátorkou Talitha Kum, mezinárodní sítě zasvěceného života pracující v boji proti tomuto dramatickému fenoménu, vyzývá: Je zapotřebí naléhavě jednat na ochranu nejzranitelnějších skupin obyvatelstva.

Abby Avelino*

Talitha Kum se vždy 30. července připojuje ke každoroční kampani OSN k Mezinárodnímu dni boje proti obchodování s lidmi. Letošním tématem je „V boji proti obchodování s lidmi nenechat žádné dítě pozadu“. Děti jsou tedy ve středu zájmu a vyzývají každého z nás, abychom je chránili a zabránili tomu, aby se staly obětí obchodování s lidmi. Vzhledem ke kulturním, sociálním a ekonomickým nerovnostem jsou totiž děti a ženy vůči tomuto jevu obzvláště zranitelné, stejně jako vůči vykořisťování.

Přečtěte si také 23/05/2024 Papež: Obchodování s lidmi je plodem válek a sociálních nerovností V poselství zaslaném hnutí Talitha Kum, které se v minulých dnech sešlo na druhém valném shromáždění, František znovu zdůrazňuje, že je třeba bojovat proti tomuto kriminálnímu ...

Chtěla bych vám vyprávět o Karimovi, kterému je 11 let, žije v Libanonu a pracuje u jednoho tesaře ve velmi náročných podmínkách, používá těžké a nebezpečné nástroje. Těžce pracuje, aby si vydělal ekvivalent 0,55 dolaru týdně. Často je bit a hodiny zavírán na záchodě. Zaměstnavatel ho prakticky denně psychicky i fyzicky týrá. Karimův příběh však není ojedinělý. O těchto smutných skutečnostech často slýcháme v mnoha částech světa, zejména mezi lidmi žijícími v extrémní chudobě. Karimovo utrpení tak odráží utrpení milionů dětí. Podle poslední zprávy Mezinárodní organizace práce (Ilo) je 152 milionů dětí ve věku od pěti do 17 let obětí dětské práce. Podle zprávy Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) o obchodování s lidmi je navíc každou třetí obětí obchodování s lidmi na světě právě dítě. Různé formy této specifické formy násilí zahrnují vykořisťování v rámci nucených prací, předčasných a nucených sňatků, kriminality, žebrání, obchodování za účelem nelegálních adopcí, zneužívání a sexuálního vykořisťování, a to i online.

Přečtěte si také 14/03/2024 Papež o obchodu s lidmi: globální fenomén, proti kterému je třeba bojovat Papež František zaslal telegram účastníkům konference na toto téma, kterou dnes dopoledne hostil římský Palác Borromeo: je třeba zodpovědně bojovat proti této formě otroctví, která ...

Válka na Ukrajině a na Blízkém východě, stejně jako další probíhající konflikty, vedou ke zvýšenému riziku zneužívání na různých úrovních. Zvláště náchylné jsou děti bez doprovodu nebo odloučené od svých rodin, včetně dětí evakuovaných z dětských domovů.

Dalším trendem je podle zprávy Global Slavery Index 2023 „obchodování se sirotky“, které je popisováno jako nábor dětí v zařízeních ústavní péče za účelem zisku a vykořisťování.



Obchodníci s dětmi rovněž využívají technologie a internet k inzerování a prodeji dětí za účelem sexuálního vykořisťování na internetu a k šíření materiálů o sexuálním zneužívání dětí.

Přečtěte si také 25/07/2024 Neviditelní malí otroci Podle organizace Save the Children je na světě více než 12 milionů dětí mezi oběťmi obchodování s lidmi.

V této souvislosti vznikají nové výzvy v oblasti prevence a boje proti obchodování s lidmi a je zapotřebí strategické spolupráce, zejména s pořádkovými silami, které mají odborné znalosti v oblasti boje proti obchodování s lidmi prostřednictvím technologií a monitorování online platforem. Je třeba přijmout naléhavá opatření na ochranu nejzranitelnějších skupin, zejména dětí, před vykořisťováním a na podporu dětských obětí obchodování s lidmi.

Papež František nás vybízí, abychom otevřeli oči a uši: „Zásadní je mít schopnost naslouchat těm, kteří trpí. Mám na mysli oběti konfliktů, válek, ty, kteří jsou postiženi důsledky klimatických změn, zástupy nucených migrantů, ty, kteří jsou vystaveni sexuálnímu nebo pracovnímu vykořisťování, zejména ženy a dívky. Naslouchejme jejich volání o pomoc, nechme se vybízet jejich příběhy,“ řekl letos v únoru u příležitosti posledního Světového dne modliteb a reflexe proti obchodování s lidmi.

Přečtěte si také 08/02/2024 Papež o boji proti obchodu s lidmi: Nečinnost z nás činí spoluviníky Na dnešek, osmý únor, připadá desátý Světový den modliteb a reflexe proti obchodování s lidmi s tématem: „Putovat za důstojnost. Naslouchat. Snít. Jednat“. Celosvětovou modlitbu ...

My v sítích Talitha Kum, řeholnice a mladí vyslanci po celém světě, pořádáme akce a kampaně na zvýšení povědomí a prevenci obchodování s lidmi s využitím různých forem: prezenčně, online (před několika měsíci jsme také spustili aplikaci „Walking in Dignity“), v televizi a rozhlase, s pouličními kampaněmi, v sociálních médiích, s výzvou všem, aby se připojili k mobilizacím #EndingHumanTrafficking a #LeaveNoChildBehind.

Talitha Kum je mezinárodní síť řeholníků a laiků, kteří se angažují v boji proti obchodování s lidmi. Pracujeme na mnoha různých místech po celém světě, abychom tomuto fenoménu zabránili. Cílem našeho přístupu je vzdělávat zranitelné mladé lidi a zvyšovat povědomí o obchodování s lidmi, zejména se zaměřením na ženy a dívky, migranty a uprchlíky a osoby ohrožené obchodováním s lidmi a vykořisťováním. V roce 2023 se do preventivních akcí zapojilo 623 700 lidí.

Přečtěte si také 08/04/2024 Soupis 'závažných porušení' lidské důstojnosti Nový dokument Dikasteria pro nauku víry "Dignitas infinita" vznikal pět let a zahrnuje papežské magisterium posledního desetiletí: od války po chudobu, od násilí na migrantech po ...

Vzhledem k tomu, že pozorujeme znepokojivé trendy a vývoj obchodování s lidmi, snažíme se mobilizovat pozornost širokého spektra zúčastněných stran. Po celý tento měsíc jsme například na našich kanálech sdíleli některá svědectví těch, kteří se letos v květnu zúčastnili druhého valného shromáždění sdružení Talitha Kum, jehož 15. výročí letos slavíme. „Soucit v akci pro transformaci“: to bylo téma naší valné hromady, na níž jsme potvrdili náš závazek ke třem prioritám pro příštích pět let: řešení systémových změn na všech úrovních, prohloubení holistického přístupu zaměřeného na přeživší a rozšíření spolupráce a vytváření sítí. Výzvou k akci se Talitha Kum zasazuje o změnu převládajícího paradigmatu směrem k právní, sociální a ekonomické spravedlnosti pro oběti obchodování s lidmi, osoby, které přežily, a osoby ohrožené tím, že padnou do osidel obchodníků s lidmi a vykořisťovatelů. Mnoho obětí a přeživších připomíná, že je třeba zavést pravidla a předpisy, které podporují prosperitu mužů a žen jako osobností a členů jejich komunit. Především však podporovat kulturu důstojnosti a ekonomiku péče.

Sníme o světě bez obchodování s lidmi. Je to výzva, do které se musí zapojit celá společnost, vládní a církevní představitelé na všech úrovních i každý z nás. Musíme chránit ty nejzranitelnější, zejména děti, před vykořisťováním a podporovat dětské oběti obchodování s lidmi. Všichni jsme povoláni být vyslanci naděje. Naše společné činy mají sílu proměnit životy soucitem a vytvořit svět bez obchodování s lidmi.

*dominikánská sestra z kongregace Maryknoll, mezinárodní koordinátorka organizace Talitha Kum