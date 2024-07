Kardinál Jean-Claude Hollerich v rozhovoru pro mikrofony Vatikánského rozhlasu

CÍRKEV

Kardinál Hollerich: Ministrantky by se měly v kostele cítit dobře

Služba ministrantů je otevřená chlapcům i dívkám. Je však obzvláště důležité, aby se mladé dívky cítily ve své službě doceněné a nebyly v kostele diskriminovány. V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas to zdůraznil kardinál Jean-Claude Hollerich, předseda Mezinárodní federace ministrantů (CIM). Naznačil také perspektivu, že by se pouť do Říma mohla konat každé čtyři roky.

Christine Seuss – Vatican News Kdo se v těchto hodinách prochází Římem, opakovaně narazí na velké skupiny mladých lidí s charakteristickými slaměnými klobouky. Jsou to pouze někteří z padesáti tisíc ministrantů, kteří se přihlásili na velkou pouť do Věčného města. Podrobnosti jejího programu byly vysvětleny dnes, v pondělí 29. července, na tiskové konferenci v Římě. Službu ministrantů v jejich domovských farnostech není možno dostatečně docenit, zdůraznil před tiskovou konferencí pro Vatikánský rozhlas lucemburský kardinál Hollerich, který stojí v čele mezinárodního sdružení ministrantů CIM a který pouť představil. „Pastorace ministrantů je pastorací dětí a mladých lidí. Je spojena především se slavením mše svaté, s eucharistií. Je spojena se svátostí křtu, od níž ministranti začínají svou službu. A vidíte, jak je to důležité, zejména v sekularizovaných zemích," řekl nám kardinál Hollerich. Služba ministrantů je velkým přínosem Do jaké míry se svobodné a nestranné praktikování víry dostává v sekularizovaných společnostech v současnosti pod tlak, se nedávno opět ukázalo při zahajovacím ceremoniálu olympijských her, kde minulý pátek vyvolala silné reakce parodie, která zřejmě odkazovala na Poslední večeři Leonarda da Vinciho. Kardinál Hollerich si posteskl, že ministranti se kvůli své službě musí opakovaně potýkat také s negativní zpětnou vazbou ze strany svého okolí, která může dojít až k „šikaně": „Jsme přece silně sekularizovaná společnost. V některých vesnicích je velmi obtížné najít ministranty. Rodiče už často nejsou ochotni vozit své děti do kostela, pokud pocházejí z jiné vesnice. Nebo jsou tu děti, jejichž rodiče jsou rozvedení a netráví víkend na stejném místě. Moderní svět tedy představuje pro ministranta mnoho výzev. A proto musíme dbát na to, aby se ministranti cítili v kostele dobře, aby tuto službu dělali rádi a aby při ní také mohli růst ve víře.". Dívky stmelují kolektiv V konečném důsledku je ministrantská služba mladých lidí nesmírným přínosem pro církev a celou liturgii, řekl kardinál Hollerich, což platí stejně pro chlapce i dívky, protože služba ministrantů vzniká ze křtu: „A křest nečiní žádný rozdíl mezi mužem a ženou. Závazek křtu je naprosto stejný pro chlapce i dívky, pro ženy i muže. A skutečně to vidím i tady v Lucembursku, že lidé, kteří nesou hlavní zátěž, jsou ženy. Jsou to takříkajíc mladé dámy, které velmi často vytrvají a stmelují ostatní. Na ministrantech je vidět, že bez žen by to v kostele vůbec nefungovalo. A také si přeji, aby se tyto dívky, tyto mladé ženy, cítily dobře, aby si uvědomily, že nejsou diskriminovány - Kristovo srdce stejně bije pro ně -, ale že srdce církve bije také pro ně. To je pro mě velmi, skutečně velmi důležité." Silná slova předsedy Mezinárodního sdružení ministrantů, který do loňského roku předsedal také evropské biskupské komisi COMECE, zaznívají zejména s ohledem na skutečnost, že někteří kněží stále neradi vidí u oltáře ministrantky. Poslední menší pouť ministrantů se konala v roce 2018, pak zasáhla pandemie. Kardinál Hollerich by však uvítal návrat ke starému, časově bližšímu rytmu této velké akce pro mládež: „Myslím, že čtyřletý rytmus je velmi dobrý. Nechceme vytvářet „konkurenční akci" Světových dní mládeže, a proto se velká ministrantská pouť koná až letos, v roce 2024."