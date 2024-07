Papež přijme ministrantky a ministranty v rámci jejich třinácté mezinárodní pouti do Říma

Od 29. července do 3. srpna se v Římě uskuteční 13. pouť Mezinárodního sdružení ministrantů. Setkání se zúčastní více než 50 000 ministrantů a ministrantek z patnácti různých zemí. Odpoledne 30. července se uskuteční audience s papežem Františkem na Svatopetrském náměstí.

„Neboj se, neboť já jsem s tebou": to je úryvek z proroka Izaiáše (41, 10), který má inspirovat motto 13. pouti Mezinárodního sdružení ministrantů (Coetus internationalis ministrantium - CIM, založeného v roce 1960) do Říma, plánované od příštího pondělí, 29. července, do soboty 3. srpna. Heslo setkání bude znít „S tebou“ a bude provázet celý týden, který ve městě prožije přibližně 50 000 ministrantů a ministrantek v doprovodu předsedy sdružení, lucemburského arcibiskupa, jezuitského kardinála Jeana-Clauda Hollericha. Na pouti „k Petrovu hrobu“, píše kardinál v poselství, kterým zve ministranty a ministrantky na setkání, „chceme společně zažít, že jsme církev, mladá a dynamická církev, v níž vy jako ministranti hrajete ústřední roli, protože jste zvláštními svědky Ježíše Krista a radostné zvěsti ve svých farnostech a diecézích. Církev – uzavírá kard. Hollerich - toto svědectví potřebuje!“

Účastníci z patnácti zemí, včetně České republiky

A jestliže je počet účastníků pouti velký, stejně tak je velký i počet zemí jejich původu: od Rakouska po Maďarsko, od Belgie po Švýcarsko, od Chorvatska po Slovensko, přes Francii, Litvu, Lucembursko, Portugalsko, Českou republiku, Rumunsko a Srbsko. Nebudou chybět ani ministranti z Ukrajiny, sužované více než dva roky válkou, zatímco nejpočetnější skupina - s přibližně 35 000 účastníky - přijede z Německa v doprovodu předsedy Komise pro mládež Německé biskupské konference, biskupa Johannese Wübbeho, pomocného biskupa z Osnabrücku.

Podrobný program pouti bude představen na tiskové konferenci v pondělí 29. července, ale vrcholem bude bezpochyby papežská audience, která je naplánována na 30. července v 18 hodin na Svatopetrském náměstí.

Předchozí pouti ministrantů a setkání s papežem

Nebude to poprvé, kdy se ministři setkají s Františkem: například 4. srpna 2015 se stejně tak kruhovém objetí Berniniho kolonády konala audience, na níž se pod heslem „Zde jsem, pošli mě!“ (Iz 6, 8) sešly tisíce účastníků.

Po třech letech - bylo to 31. července 2018 - papež Bergoglio opět přivítal účastníky pouti organizované Mezinárodním sdružením ministrantů na Svatopetrském náměstí. Motto této akce před šesti lety bylo inspirováno 14. veršem 34. žalmu: „Hledejte pokoj a usilujte o něj“. Součástí setkání v roce 2018 byla také chvíle společné modlitby, které předsedal papež, jenž v krátké homilii řekl: „Sloužit Boží slávě ve všem, co děláme, je rozhodujícím kritériem našeho jednání, konečnou syntézou toho, co znamená žít přátelství s Ježíšem. Je to ukazatel, který nás vede, když si nejsme jisti, co je správné udělat; pomáhá nám rozpoznat hlas Boha v nás, který k nám promlouvá v našem svědomí, abychom mohli rozeznat jeho vůli“.

František se však setkal také s konkrétními skupinami ministrantů, například s německy mluvícími, které přijal 5. srpna 2014, a s ministranty francouzské církve, které přijal v aule Pavla VI. 26. srpna 2022. Při obou příležitostech papež ministranty vyzval, aby „mluvili o Ježíši“ s odvahou, nadšením a spontánností, které jim umožní „snadněji zasáhnout mysl a srdce“ mnoha mladých lidí. Zároveň je povzbudil, aby se „nestyděli sloužit u oltáře“, protože jejich postoj během slavení „je již sám o sobě apoštolátem“ pro všechny zúčastněné.