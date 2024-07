Etiopská církev nablízku lidem postiženým sesuvem půdy

V Etiopii byl vyhlášen třídenní smutek, který začíná dnes, v neděli 28. července, po ničivém sesuvu půdy, který v uplynulých dnech zabil více než 250 lidí v oblasti Gofa na jihu této země.

Vatican News

Záchranáři pokračují v pátrání mezi troskami a humanitární agentury upozorňují na rizika spojená s deštěm. Organizace Save the Children bije na poplach kvůli více než 1 300 dětem mladším pěti let.

Mons. Seyoum Fransua, apoštolský vikář Hosanny a apoštolský administrátor Soddomu, pro agenturu Fides zdůrazňuje „naléhavou potřebu humanitární pomoci“ a oznamuje, že místní církev je mobilizována, aby „přinesla pomoc“ postiženým katastrofou, a koordinuje svou činnost s místními komunitami, aby se humanitární pomoc rychle dostala k potřebným.

Při sesuvu půdy, který minulé úterý, 23. července, vyvolaly silné deště v okrese Kencho Shacha Gozdi na jihu Etiopie, zahynulo 257 lidí. Počet obětí je stále nejistý a panují obavy, že bude až dvakrát vyšší. K obětem této přírodní katastrofy směřovaly papežovy první myšlenky vyslovené po nedělní mariánské modlitbě:

„Ujišťuji o svých modlitbách za oběti rozsáhlého sesuvu půdy, který zasáhl jednu z vesnic v jižní Etiopii. Jsem nablízku lidem, kteří jsou takto zkoušeni, i těm, kteří přinášejí pomoc. A zatímco na světě je tolik lidí, kteří trpí neštěstím a hladem, my dále vyrábíme a prodáváme zbraně a spalujeme zdroje, čímž podněcujeme velké i malé války. To je skandál, který by mezinárodní společenství nemělo tolerovat, a odporuje to duchu bratrství olympijských her, které právě začaly. Nezapomínejme, bratři a sestry: válka je porážka!“