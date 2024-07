Papežovy nedělní apely: Zbrojení je skandál, který odporuje bratrskému duchu olympiády

Po polední mariánské modlitbě v neděli 28. července papež František upozornil na IV. Světový den prarodičů a seniorů a vyzval k mezigeneračnímu spojenectví. Ujistil o modlitbě za oběti sesuvu půdy v Etiopii a označil za pohoršující výrobu zbraní ve světě, kde tolik lidí trpí různými tragickými událostmi a hladem.

Vatican News

Při sesuvu půdy, který minulé úterý, 23. července, vyvolaly silné deště v okrese Kencho Shacha Gozdi na jihu Etiopie, zahynulo 257 lidí. Počet obětí je stále nejistý a panují obavy, že bude až dvakrát vyšší. K obětem této přírodní katastrofy směřovaly papežovy první myšlenky vyslovené po nedělní mariánské modlitbě:

„Ujišťuji o svých modlitbách za oběti rozsáhlého sesuvu půdy, který zasáhl jednu z vesnic v jižní Etiopii. Jsem nablízku lidem, kteří jsou takto zkoušeni, i těm, kteří přinášejí pomoc. A zatímco na světě je tolik lidí, kteří trpí neštěstím a hladem, my dále vyrábíme a prodáváme zbraně a spalujeme zdroje, čímž podněcujeme velké i malé války. To je skandál, který by mezinárodní společenství nemělo tolerovat, a odporuje to duchu bratrství olympijských her, které právě začaly. Nezapomínejme, bratři a sestry: válka je porážka!“

Řeholnice na Svatopetrském náměstí

Odmítejme osamělost seniorů

„Dnes je Světový den prarodičů a seniorů. Jeho tématem je „V čase stáří mě neopouštěj“ (srov. Žl 71,9). Opuštěnost starých lidí je skutečně smutnou skutečností, na kterou si nesmíme zvyknout. Pro mnohé z nich, zvláště v těchto letních dnech, hrozí, že se osamělost stane nesnesitelným břemenem. Dnešní den nás vyzývá, abychom naslouchali hlasu starých lidí, kteří říkají: „Neopouštěj mě!“, a odpověděli: „Neopustím tě!“. Posilujme spojenectví mezi vnoučaty a prarodiči, mezi mladými a starými. Odmítněme osamělost seniorů! Naše budoucnost do značné míry závisí na tom, jak se prarodiče a vnoučata naučí žít společně. Nezapomínejme na seniory! A zatleskejme všem prarodičům!“

Poté papež František pozdravil účastníky dnešního mariánského procesí v římské čtvrti Trastevere, při kterém je socha Panny Marie Karmelské převážena po řece Tibeře.

„Učme se od Marie, naší Matky, naplňovat evangelium v každodenním životě!“

Nakonec František podotkl:

„Slyšel jsem nějaký neokatechumenátní zpěv... Pak bych si ho rád poslechl znovu!“