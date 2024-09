ፍራንቸስኮ ንውፉይነት ሜጂጎሪ ፍቓድ ሂቦም (AFP or licensors)

ናይ ዓንቀጸ እምነት ዝሓልይ ናይ ቅድስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ብፍቓድ ር.ሊ.ጳ. ፍራንቸስኮ ኣብ መካነ ንግደት ንግስቲ ሰላም ንዝተረኽበ ብዙሕ መንፈሳዊ ፍረታት ኣፍልጦ ብምሃብ ብዛዕባ መልእልተ ባህርያዊ ባህሪ ግልጸተ ማርያም ናይ ይኹንታ ኣዋጅ ከይደንገጉ ንውፉይነት መጂጎሪ ኣፍልጦ ከም ዝሃቡሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ።

ስምዖን ተ. ኣርኣያ - ሃገረ ቫቲካን

"ንመንፈሳዊ ተርእዮታት ሜጂጎሪ ዝኸበበ ነዊሕን ዝተሓላለኸን ታሪኽ እንዛዘመሉ ግዜ በጺሑ ኣሎ። እዚ ታሪኽ እዚ ጳጳሳት፡ ተመራመርቲ ስነ - መለኮት፡ ዝተፈላልዩ ነዚ ጉዳይ ዝምልከቱ ሽማግለታት ተንተንትን ተኸታታሊ ዝሃብሉ ዝተፈላለየ ርእይቶታት ዝገልጽ ታሪኽ እዩ።"

“ንግስቲ ሰላም” ብዝብል ቃል ዝጅምር ምስ ሜጂጎሪ ዝተኣሳሰር ብዛዕባ መንፈሳዊ ተመክሮ ዝምልከት መዘኻኸሪ - ሰነድ (Note about the Spiritual Experience connected with Medjugorje) ብናይ ዓንቀጸ እምነት ዝሓልይ ናይ ቅድስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ህየንተ ካርዲናል ቪክቶር ማኑኤል ፈርናንደዝን ናይዚ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ዋና ጸሓፊ ኣርማንዶ ማቴዮን ዝተፈረመ ኮይኑ፡ ር.ሊ.ጳ. ፍራንቸስኮ ነቲ መዘኻኸሪ ዕለት 28 ነሓሰ ከም ዘጽደቕዎን እዚ እውን ንሰናይነት ናይቶም ምስ ሜጂጎሪ ዝተኣሳሰሩ መንፈሳዊ ፍረታት ኣፍልጦ ብምሃብ ምእመናን ክኽተልዎ ድማ ስልጣናዊ ፍቓድ ይህቡ - "ብዙሓት እወታዊ መንፈሳዊ ፍረታት ከም ዘሎ ኮይኑ፡ ኣሉታውን ሓደገይና ሳዕቤናት ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣምላኽ ድማ ኣይተራእየን።"

ሓፈሻዊ ፍርዲ ናይቶም መልእኽትታት ብሓፈሻ እወታዊ እኳ እንተኾነ፡ ንገለ መግለጺታት ብዝምልከት ሓያሎ መብርሂታት የቐርብ። “መደምደምታታት ናይዚ መዘኻኸሪ ብዛዕባ ግብረ ገባዊ ህይወት ናይቶም ራእይ - ዝተቐበሉ ዝበሃሉ ፍርዲ ዘመልክት ከምዘይኮነ፡ ካብ መጀመርታ ምንጻር ኣገዳሲ እዩ"፣ ብዝኾነ መንገዲ ድማ እቶም መንፈሳዊ ውህበታት "እቶም ኣብዚ ጉዳይ ዝሳተፉ ግብረ ገባዊ ፍጽምና ክህልዎም ናይ ግድን ኣይጠልብን እዩ።"

እወታዊ ፍረታት

ምስ ተርእዮ ሜጂጎሪ ዝተኣሳሰሩ ቦታታት ካብ መላእ ዓለም ንዝመጹ ሰባት መዕለቢ መንፈሳዊ ንግደት ኮይኖም ኣለዉ።

"እቲ እወታዊ ፍረታት ብዝያዳ ኣብ ምድንፋዕ ጥዑይ ትግባረ ናይ እምነት ሕይወት፡ ብመሰረት ትውፊት ቤተ ክርስቲያን እዩ" ይብል እቲ መዘኻኸሪ።

"ብዙሕ ምልዋጥ" ናይቶም እምነቶም ዝረኸቡ ወይ ዳግማይ ዝረኸቡ ሰባት ኣፍልጦ ይህብ፣ ብዙሓት ሰባት ናብ ምስጢረ ንስሓን ምስጢረ ቁርባንን ተመሊሶም፣ ብዙሕ ጸዋዕታታት ድማ ፈርዩን ተረጋጊጹን፣ ከምኡ’ውን “ብዙሕ ዕርቂ ኣብ መንጎ መጻምድቲ፣ ምሕዳስ ሓዳርን ስድራ ቤትን ሕይወት” . . . "ከምዚ ዓይነት ተመኩሮታት ኣብ ክንዲ ምስቶም ነቶም ዝተባህሉ ምግላጽ ክህልዉ ዝኽእሉ ‘ራእይ ዘለዎም’ ኣብ ዝግበር ኣኼባታት፡ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ትሕዝቶ ንግደት ናብቲ ምስቲ መበቆላዊ ፍጻመታት ዝተኣሳሰር ቦታታት ከም ዘጋጥም ክፍለጥ ይግባእ።"

"ብዙሕ ፈውሲ" እውን ተገሊጹ ኣሎ። ሰበኻ እታ ንእሽቶ ከተማ ሄርዘጎቪና ናብ ኣምልኾ፡ ጸሎት፡ መንፈሳዊ ዓውደ ጉባኤታት፡ መንፈሳዊ ምትእኽኻብ ንመእሰያት ኮይና ዓብያ ኣላ። "ሰባት ብፍሉይ ሕቶታት ሓገዝ ካብ ምድላይ ብቐንዱ እምነቶም ንምሕዳስ ናብ ሜጂጎሪ ዝነግዱ ይመስሉ" . . . ናይ ግብረ ሰናይ ዕዮታት እውን ተቐልቂሎም ኣለዉ፣ እዚ ድማ ክንክን ዘኽታማት፣ ኣብ ወልፊ ዕጸ ፋርስን ንዝወደቑ ፣ ከምኡ እውን ስንኩላን ሓዊሱ፣ ህላወ ኦርቶዶክሳውያን ክርስትያንን ኣስላምን ኣብቲ መካነ መቕደስ ዝበጽሕዎ እውን ከም ዝኾኑ ይሕብር።

መልእኽቲ ሰላም

ካብቲ ኲናት ዘይምህላው ጥራይ ዘይኮነስ ብመንፈሳውን ስድራቤታውን ማሕበራውን መዳይ’ውን ዝምልከት ሰላም ጀሚርካ፡ ነቲ ማእከላይ መዳያት ናይቲ መልእኽትታት ብምምርማር ይቕጽል። ማርያም ንርእሳ እትህቦ “ንግስተ ሰላም” ዝብል እውን። "ንድሕነት ዓለም ሰላም ኣድላዪ ምዃኑ ንኹሉ ሰብ ክነግሮ እየ፡ ኣብዚ ንግስቲ ሰላም ኮይነ እቕረብ ኣለኹ። ኣብ ኣምላኽ ጥራይ ኢኻ ሓቀይና ሓጎስ ክትረክብ እትኽእል፡ እዚ ድማ ምንጪ ሓቀይና ሰላም እዩ። ስለዚ ምልዋጥ ክህሉ ድማ እልምን" (መልእኽቲ መጂጎሪ ዕለት 16 ሰነ 1983 ዓ.ም. ረአ)።

እዚ ሰላም እዚ ፍረ ናይቲ ብህይወት ዝንበር ግብረ ሰናይ እዩ፣ እዚ ድማ "ንካቶሊካውያን እውን ዘይኮኑ ፍቕሪ ዘመልክት እዩ"፣ . . . ነቲ ናይቲ ከባቢ ኩነታት ዝገልጽ እውን እዩ!

ኣምላኽ ኣብ ማእከል

ናብቲ ፍቕሪ ዝኾነ እግዚኣብሔር ርእሰ ተኣማንነት ምህላው ዝብል ብተደጋጋሚ ዝቐርብ ዕድመ ኣሎ፡ “ቅድስተ ማርያን ንርእሳ ኣብ ማእከል ዘይተቐምጠሉ ግን ከኣ ምሉእ ብምሉእ ናብቲ ምስ ኣምላኽ ዘሎና ሕብረት ከም እትመርሕ ዘረጋግጹ መልእኽትታት ክንርኢ ንኽእል ኢና።”

ካብዚ ሓሊፉ “ኣማላድነትን ስራሕን ማርያም ኣብ ትሕቲ እቲ ንነፍሲ ​​ወከፍ ሰብ ጸጋን ድሕነትን ዝህብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝግዛእ ብንጹር ተራእዩ እዩ . . . ማርያም ትልምን ግና ክርስቶስ እዩ ‘ሓይሊ ዝህብ’። ስለዚ ኩሉ ናይ ኣደነት ስርሓ ናብ ክርስቶስ ክንምለስ ኣብ ምልዕዓል ዝቖመ እዩ።"

"ኣብዚ ግዜ እዚ ሓይልን ሓጎስን ክህበኩም እዩ። ብኣማላድነተይ ቀሪበኩም ኣለኹ" (መልእኽቲ መጂጎሪ ዕለት 25 ሕዳር 1993 ዓ.ም. ረአ) . . . ብተወሳኺ ብዙሓት መልእኽትታት ምእመናን ንሓገዝ መንፈስ ቅዱስ ምምህላል ኣገዳስነቱ ክግንዘቡ ይዕድሙ: "ሰባት ገለ ነገር ክሓቱ ናብ ቅዱሳን ጥራይ ክምለሱ ከለዉ ይጋገዩ። እቲ ኣገዳሲ ነገር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሌኻ ክወርድ ምጽላይ እዩ።" . ንሱ ምስ ዝህልወካ ኩሉ ኣሎካ" (መልእኽቲ ዕለት 21 ጥቅምቲ 1983 ዓ.ም. ረአ)።

ናብ ምልዋጥ ጻውዒት

እቶም መልእኽትታት "ዓለማዊ ኣነባብራ ማለት ምስ ዓለማዊ ንብረት ካብ መጠን ንላዕሊ ምትእስሳርን ንምግዳፍ ቀጻሊ ጻውዒት ኣብቲ መልእኽትታት ይረአ፡ ምስቲ ብተደጋጋሚ ዝግበር ጻውዒት ምልዋጥ፡ እዚ ድማ ኣብ ዓለም ሓቀይና ሰላም ክህሉ ዝገብር" እውን ምዃኑ ዝሕብር እዩ።

ምልዋጥ ሕመረት መልኽቲ ሜጂጎሪ ይመስል። ብተወሳኺ "ንኽብደት ክፍኣትን ሓጢኣትን ብዘይምንእአስ ነቲ ኣምላኽ ኣንጻር ክፍኣትን ጽልዋ ሰይጣንን ንምቅላስ ዝሃቦ ጻውዒት የተሓሳስብ" . . . ሰይጣን መበገሲ ጽልእን ዓመጽን ምፍልላይን ምዃኑ ይምልከት።

ጸሎትን ጾምን፥ ከምኡ’ውን ማእከላውነት መስዋዕተ ቅዳሴ፡ ኣገዳስነት ሕውነታዊ ሕብረት፡ ከምኡ’ውን ኣብ ዘለኣለማዊ ሕይወት ናይ መወዳእታ ትርጉም ህላወ ንምድላይ ይዕድም!

ኣድላዪ መብርሂታት

ካልኣይ ክፋል ናይቲ ናይ መዘኻኸሪ ሰነድ፡ "ውሑዳት" መልእኽትታት ካብቲ ክሳብ ሕጂ ዝተዘርዘረ ትሕዝቶ ብኸመይ ከም ዝወጹ የጉልሕ። “እዚ ስንቂ ሜጂጎሪ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከይኣቱ፡ ንገለ ንኣሽቱ ጉጅለታት ነቲ ክቡር ሓሳብ ናይዚ መንፈሳዊ ተመክሮ ክጥምዝዝዎ ዝኽእሉ ናይ ምድንጋር ነጥብታት ምንጻር የድሊ”።

ገለ መልእኽትታት ብኸፊል እንተተነቢቦም፡ ምስ "ዝተደናገረ ሰብኣዊ ተመኩሮታት፡ ብቲዮሎጊያ ቅኑዕ ዘይኮነ መግለጺታት፡ ወይ ምሉእ ብምሉእ ሕጋዊ ምስ ዘይኮነ ረብሓታት" ዝተኣሳሰሩ ክመስሉ ይኽእሉ እዮም፡ ዋላ'ውን ገለ ጌጋታት "ብሰንኪ ሕማቕ ዕላማ ዘይኮነስ፡ ብሰንኪ በዓልቤታውነት ኣረኣእያ" ክኸውን ይኽእል። . . . “ኣብ ገሊኡ ቅድስቲ ማርያም ገለ ካብቲ ዝሃበቶ መምርሒ ስለዘይተኸተሉ ገለ ቁጥዐ እተርኢ ትመስል። ስለዚ፡ ብዛዕባ ዘፍርሑ ምልክታትን ድሕሪ ደጊም ምግላጻ ደው ከተብል ካብ ዝድርኻ ተኽእሎን ተጠንቅቕ"።

ይኹን እምበር፡ ካልኦት መልእኽትታት ድማ ነዚ ቅኑዕ ትርጉም ይህቡ፡ "እቶም ኣዕናዊ ትንቢት ዝገብሩ ናይ ሓሶት ነብያት እዮም። 'ኣብ ከምዚ ዓመት፡ ኣብ ከምዚ ዝበለ መዓልቲ፡ መቕጻዕቲ ክመጽእ እዩ ዝብሉ! ኩሉ እቲ ዘዕንው ካብ ዘይምልዋጥ እዩ ዝመጽእ . . . ስለዚ ንኹሉ ሰብ ናብ ምልዋጥ እጽውዕ። ኩሉ ኣብ ምልዋጥ እዩ ዝምርኮስ" (መልእኽቲ መጂጎሪ ዕለት 15 ታሕሳስ 1983 ዓ.ም. ረአ)።

ኣብ መልእኽትታት ግድን ምጥባቕ

ካልኦት ንሰበኻ እቲ ከባቢ ዝተመደቡ መልእኽትታት ሓደ ሓደ ግዜ ማርያም ዝርዝር ናይቲ መንፈሳውን ጉስነታውን ጉዕዞ ክትቆጻጸር ትደሊ ከምዘላ የመስሉ፣ "ንርእሳ ነቲ ንተሳትፎ ዝተሓሰበ ተራ መሓውራት ሰበኻ ክትትክእ ከም እትደሊ ጦብላሕታ ይህብ።"

ኣብ ካልእ እዋን፡ ማርያም ኩሉ ሰብ መልእኽታታ ክሰምዕን ክቕበልን ትጽዕር፡ እዚ ድማ "ብፍቕርን ልግሲ ዝመልኦ ኒሕን ናይቶም ብሰናይ ድሌት፡ ጻውዒት ምልዋጥን ሰላምን ቅድስቲ ኣደ ዕሽሽ ከይበሃል ዝፈርሑ ራእይ ዘለዎም ተባሂሎም ዝጽውዑ ሰባት" ዝተበገሰ ክኸውን ይኽእል።

እዚ ግድን ዝብል ኣገባብ እዚ ዝያዳ ጸገም ዝፈጥር ኮይኑ፡ እቶም መልእኽትታት "ልዕለ ባህርያዊ መበቆል ክህልዎም ዘይክእል ሕቶታት ከም ዘመልክቱ፡ ከም ቅድስቲ ማርያም ብዛዕባ ዕለታትን ቦታታትን ተግባራውነትን ትእዛዝ ክትህብ ከላን ብዛዕባ ተራ ጉዳያት ውሳነታት ክትወስድ ከላን"።

ኣብ ክውንነት ማርያም ባዕላ ንኸምዚ ዝኣመሰለ መልእኽትታት ኣብ ትሕቲ ዋጋ እቲ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝተገልጸ ቃል ብምግዛእ ተዛማዲ ትገብሮ፡ "ዘይተለምደ ነገራት ክትደሊ ኣይትኺድ። ኣብ ክንድኡስ ወንጌል ኣብ ኢንድካ ሓዞ እሞ ኣንብቦ፡ ኩሉ ድማ ክነጸረልካ እዩ" (መልኽቲ መጂጎሪ ወርሒ ሕዳር ዕለት 12, 1982 ዓ.ም. ረአ) "ንምንታይ ብዙሕ ሕቶታት ትሓቱ? ኩሉ መልሲ ኣብ ወንጌል እዩ ዘሎ" (19 መስከረም 1981 ዓ.ም.)፤ "ብዛዕባ ሓሶት ዝዛረቡኹም ናይ ሓሶት ድምጽታት፡ ናይ ሓሶት ብርሃን ኣይትእመኑ። ኣቱም ደቀይ ናብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተመለሱ!" (ዕለት 2 ለካቲት 2018 ዓ.ም.)።

ምትእኽኻብ ወንጌል

. . . “መደበይን - ውጥነይን ዝብሉ ገለ ገለ መግለጺታት ናይ ማርያም ባህሪ ተገይሮም ክቐርቡ ከለዉ ጸገም ከም ዘለዎም እቲ ሰነድ ይገልጽ፡ እዚ መግለጺታት እዚ "ገለ ምድንጋር ክፈጥሩ ይኽእሉ" እዮም።

“ኣብ ክውንነት ማርያም እትፍጽሞ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣገልግሎት መደብ ጐይታን መለኮታዊ መደቡ ድሕነትን እዩ” ብምባል ክርስትያን ፈጺሞም “ንማርያም ብፍሉይን ብሕታዊን ናይቲ ዝተሰብአ ወዲ ኣምላኽ ቦታ ክህብዋ የብሎምን።” . . . ኣብ ክንድኡስ፡ "ናብ ኢየሱስን ንዝቖሰለ ልቡን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከቕርበኩም እደሊ ኣለኹ" ትብል ከምቲ ኣብ መልእኽቲ ሜጂጎሪ ናይ ዕለት 25 ሕዳር 1991 ዓ.ም. እነንብቦ።

ፍቓድ ህዝባዊ ኣምልኾ ምሃብ

"እዚ መግለጺ መልእልተ - ባህርያዊ ባህርይ ናይቲ ተርእዮ ዘመልክት ውሳኔ እኳ እንተ ዘይኰነ . . . ምእመናን ክኣምኑሉ ግዴታ ከምዘይብሎም ንምዝኽካር እኳ እንተዘይኮነ፡ . . . ምእመናን በዚ መንፈሳዊ ሓሳብ ኣቢሎም ንክርስትያናዊ ሕይወቶም እወታዊ ምትብባዕ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉን በዚ መሰረት ድማ ወግዓዊ ህዝባዊ ውፉይነት ፍቓድ ይህብ።”

እቲ መዘኻኸሪ ስዒቡ፥ "መብዛሕትኡ መልእኽትታት ሜጂጎሪ ሃናጺ ምዃኑ ዝገልጽ እወታዊ ገምጋም፡ ቀጥታዊ መልእልተ ባህርያዊ መበቆል ከም ዘለዎም ኣይእውጅን” እንክብል የነጽር። ዋላ'ኳ - ከምቲ ዝፍለጥ - ዝተፈላለየ ርእይቶታት እንተሃለወ "ብዛዕባ ሓቅነት ገለ ክውንነታት ወይ ዝተወሰኑ መዳያት ናይዚ መንፈሳዊ ተመክሮ'ዚ፡ ናይቶም ዝርከበሉ ቦታታት ዓቕለስያውያን ሰበስልጣን 'ንጉስነታዊ ዋጋ ናይዚ መንፈሳዊ ሓሳብ ከድንቑ፡ ከምኡ'ውን ከስፍሕዎን ከነቓቕሕዎን ይዕድም።

ይኹን እምበር፡ ነፍሲ ወከፍ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ኣብ ሃገረ ስብከቱ “ነዚ መንፈሳዊ ተርእዮ ብዘይግቡእ ብምጥቃም፡ ብጌጋ መንገዲ ዝዋስኡ ጉጅለታት ወይ ሰባት” ብዝምልከት ጥንቁቕ ውሳነታት ናይ ምሃብ ናጽነትን ስልጣንን ኣለዎ ይብል እቲ መተሓሳሰቢ።

ኣብ መወዳእታ፡ ናይ ዓንቀጸ እምነት ዝሓልይ ናይ ቅድስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ንሜጂጎሪ ዝነግዱ ሰባት፥ “ንግደት ምስ ራእይ ዘለዎም ዝበሃሉ ሰባት ንምርኻብ ዘይኮነስ ምስ ማርያም ንግስቲ ሰላም ንምርኻብ ዝገብርዎ ምዃኑ ክምከሩ ብትረት ይዕድም።”