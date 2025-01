Jubelåret. 1600 fattiga på genrepet av musikalen Bernadette de Lourdes

Genrepet för musikalen om helgonet i Lourdes hölls tisdagen den 14 januari i Auditorium della Conciliazione i Rom. 1600 fattiga personer var inbjudna av påvliga allmoseavdelningen - familjer, flyktingar och volontärer.

Vatican News

”Det är väldigt fint att tänka sig att genrepet visas för de fattiga, för även i evangeliet prioriteras ju de fattiga”. Så beskriver påvens allmoseutdelare kardinal Konrad Krajewski initiativet att den 14 januari i Auditorium della Conciliazione i Rom bjuda in de fattiga till genrepet av musikalen Bernadette de Lourdes. Biljetter delades ut i sovsalar, matsalar och församlingar där utblottade personer samlas.

Musikalen Bernardette de Lourdes, som har varit en stor succé i Frankrike, ingår i det officiella programmet för Jubelåret. Efter föreställningen, delade I slutet av föreställningen delade Moder Teresas barmhärtighetssystrar ut matkassar till de behövande.

Musikalen ”Bernadette de Lourdes” i Rom för Jubelåret

Fatima Lucarini, ansvarig för produktionen av musikalen i Italien, hade framfört sin önskan till kardinal Krajewski att få erbjuda föreställningen till Roms fattiga; något som omedelbart förverkligades och som även framfördes till påven vid ett möte den 12 december. 16 januari- 16 februari kommer musikalen uppföras i Rom under en månad, därefter den 8 mars på Teatro PalaPartenope i Neapel, den 15 och 16 mars på Teatro Team i Bari och den 28, 29 och 30 mars på Teatro Alfieri i Turin. År 2026 kommer den att ges i USA och Latinamerika.

I centrum för musikalen, som bygger på officiella dokument, står berättelsen om Bernadette Soubirous. Den 14-åriga flicka som den 11 februari 1858 längs den franska floden Gaves såg en vitklädd kvinna i grottan i Massabielle, som senare i uppenbarelser presenterade sig som den Obefläckade avlelsen. Musikalen belyser flickans beslutsamhet att försvara sanningen under långa förhör med polisen och kyrkliga myndigheter. Hon dog vid 35 års ålder, efter att ha lämnat Lourdes för att gå in i Sororum Caritatis et Institutionis Christianae i Nevers.