AI: Ett verktyg som inte kan ersätta mänsklighetens rikedom

Vår redaktionschef utforskar det nya dokumentet om artificiell intelligens från Dikasterierna för trosläran och för kultur och utbildning.

Andrea Tornielli

Det som är vilseledande är först och främst namnet. Så kallad ”Artificiell intelligens” är ett av de fall där namnet har betytt och fortfarande betyder mycket för den allmänna uppfattningen om fenomenet.

I noten ”Antiqua et nova”, som på tisdagen publicerades av Dikasteriet för trosläran och Dikasteriet för kultur och utbildning, påminns vi först och främst om att AI är ett verktyg: det utför uppgifter, men det tänker inte. Den är inte kapabel att tänka. Det är därför missvisande att tillskriva den mänskliga egenskaper, eftersom det är en ”maskin” som är begränsad till den logisk-matematiska sfären. Det vill säga, den har ingen semantisk förståelse av verkligheten och inte heller någon genuint intuitiv och kreativ förmåga. Den kan inte återskapa moralisk urskiljning eller en oegennyttig öppenhet för det som är sant, gott och vackert, bortom varje särskild nytta. Kort sagt, den saknar allt det som är sant och djupt mänskligt.

(LÄS HELA TEXTEN I ANTIQUA ET NOVA HÄR)

Den mänskliga intelligensen är i själva verket individuell, samtidigt som den är social, rationell och affektiv. Den lever genom kontinuerliga relationer som förmedlas av människans oersättliga kroppslighet. AI bör därför endast användas som ett verktyg som kompletterar den mänskliga intelligensen, och inte göra anspråk på att på något sätt ersätta den mänskliga personens särskilda rikedom.

Trots forskningens framsteg och dess möjliga tillämpningar fortsätter AI att vara en ”maskin” som inte har något moraliskt ansvar, utan det ligger istället hos dem som utformar och använder den.

Därför, understryker det nya dokumentet, är det viktigt att de som fattar beslut baserade på AI hålls ansvariga för de val de gör, och att de hålls ansvariga, i varje steg av beslutsprocessen.

Både målen och medlen som används i AI-tillämpningar måste utvärderas för att säkerställa att de respekterar och främjar mänsklig värdighet och det allmänna bästa. Denna utvärdering utgör ett grundläggande etiskt kriterium för att avgöra om användningen av artificiell intelligens är legitim eller inte.

Ett annat kriterium för den moraliska utvärderingen av AI är enligt skrivelsen dess förmåga att genomföra de positiva aspekterna av människans förhållande till sin omgivning och till miljön för att främja en konstruktiv sammankoppling av individer och samhällen och för att öka det delade ansvaret för det allmänna bästa.

För att uppnå dessa mål är det nödvändigt att gå längre än att bara ackumulera data och kunskap, och sträva efter att uppnå en sann ”hjärtats visdom”, som påven Franciskus föreslår, så att användningen av artificiell intelligens hjälper människor att faktiskt bli bättre.

I detta avseende varnar noten för all underordning under tekniken och uppmanar oss att inte använda tekniken för att gradvis ersätta mänskligt arbete - vilket skulle skapa nya former av marginalisering och social ojämlikhet - utan snarare som ett verktyg för att förbättra vården och berika tjänsterna och kvaliteten på de mänskliga relationerna. Det är också ett hjälpmedel för att förstå komplexa fakta och en guide i sökandet efter sanningen. Att motverka AI-drivna förfalskningar är därför inte bara en uppgift för experter inom området, utan kräver allas engagemang och insatser.

Vi måste också förhindra att artificiell intelligens används som en form av exploatering eller för att begränsa människors frihet, för att gynna ett fåtal på bekostnad av många eller som en form av social kontroll, där människor reduceras till en uppsättning data. Och det är oacceptabelt att en maskin på krigsområdet anförtros valet att ta människoliv. Tyvärr har vi sett den förödelse som orsakas av vapen som drivs av artificiell intelligens, och hur stor denna förödelse är, vilket på ett tragiskt sätt har visats i så många av dagens konflikter.