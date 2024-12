Vid C9 fokus på kollegialitet, kvinnans roll, nuntier och kris i världen

Vid kardinalsrådets decembermöte 2-3 december i Casa Santa Marta, i närvaro av påven, diskuterades olika aktuella frågor i kyrkan och världen ingående, även i kölvattnet av den nyligen avslutade synoden. Arbetet var också ett tillfälle att reflektera över situationen i kardinalernas olika ursprungsländer ”för att dela oro och förhoppningar om de nuvarande förhållandena med konflikter och kriser”.

Kollegialitet i kyrkan, kvinnornas roll, den nyligen avslutade synoden, genomförandet av den apostoliska konstitutionen Praedicate evangelium i biskopssätena, frågan om nuntier, oro och förhoppningar för världsläget mitt i kriser och konflikter. Detta var de ämnen som togs upp under kardinalsrådets decembermöte, det så kallade C9, den arbetsgrupp bestående av nio kardinaler som bistår och ger råd till påven Franciskus.

Kollegialitet i kyrkan

Mötet - det sista under 2024 efter dem i februari, april och juni - ägde rum måndag och tisdag 2-3 december i Casa Santa Marta, i närvaro av påven, rådets kardinaler och sekreteraren. Enligt en kommuniké från Heliga stolens presstjänst ”behandlades olika teman under mötet”, först och främst med kardinal Marcello Semeraro, prefekt för dikasteriet för helgonförklaringar, ”om kollegialitet i kyrkan, och därmed om förhållandet mellan den särskilda kyrkan och de kyrkliga församlingarna, och fortsatte sedan med ett gemensamt samtal om den synod som just hade avslutats”.

Påven och kardinalskollegiet

Kvinnornas och nuntiernas roller

Under mötena granskades dessutom ”temat kvinnans roll i kyrkan på djupet och man sökte en syntes av de frågor som hade kommit upp under de senaste fyra rådsmötena. Slutligen”, heter det vidare i kommunikén, "ägnades tid åt att studera och genomföra principerna och kriterierna i den apostoliska konstitutionen Praedicate Evangelium i biskopssätena och åt temat ’De påvliga representanternas roll i ett missionssynodalt perspektiv'”, i samtal med kardinal Oswald Gracias, ärkebiskop av Bombay, ordförande i den berörda studiegruppen.

En reflektion över kyrkans och världens situation

”Som alltid”, fortsatte Vatikanens presstjänst, ”var rådet ett tillfälle för en övergripande reflektion över kyrkans och världens situation i kardinalernas olika ursprungsområden, för att dela oro och förhoppningar om de nuvarande förhållandena med konflikter och kriser.

Nästa rådsmöte är planerat till april 2025.