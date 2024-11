Parolin: Vi önskar Trump stor visdom och att han får bukt med polariseringen

Kardinalstatssekreteraren kommenterar valet av ny president i USA i samband med ett evenemang på Gregoriana: ”Låt oss hoppas att han verkligen får slut på krigen. Inte heller han har en trollstav, det krävs en hel del ödmjukhet”. Vad gäller löftet om massdeportationer av immigranter efterlyser kardinalen vishet och påminner om påvens ståndpunkt att lösa frågan på ett humant sätt. Om Kina: Dialogen går framåt, om än med små steg.

Salvatore Cernuzio och Mario Galgano - Vatikanstaten



Kardinal Pietro Parolin önskar USA:s 47:e nyvalda president först och främst ”stor visdom”. I samband med konferensen på det påvliga universitetet Gregoriana i Rom, #TheSpiritofGeneva: The Impact of AI on International Humanitarian Law for the 75th anniversary of the Geneva Conventions, fick Vatikanens statssekreterare en fråga från reportrar angående valet av Donald Trump till att leda Vita huset för den andra gången efter mandatperioden 2017-2021.

”Vi önskar honom, så här i början av hans mandatperiod, stor visdom eftersom det är den främsta dygden hos en ledare enligt Bibeln””, sa Parolin. ”Jag”, tillade han, ”tror att han framför allt bör sträva efter att vara hela landets president och på så sätt övervinna den polarisering som har uppstått och som har märkts på ett mycket tydligt sätt just nu". Å Heliga stolens vägnar uttryckte kardinalen hopp om att USA:s nye president ”verkligen kan vara ett tecken på avspänning och pacificering i de pågående konflikter som plågar världen”.

Ödmjukhet och vilja att få slut på krig



När det gäller krig, kommenterade kardinalen på journalisternas frågor det uttalande som Trump gjorde under valkampanjen men också, efter segern, på scenen i Convention Center i Palm Beach (Florida): ”Jag kommer inte att starta krig utan stoppa dem”: ”Låt oss hoppas det”, utbrast Parolin men lade till: ”Jag tror inte att ens han har en trollstav”. För att få slut på krigen, betonade Vatikanens statssekreterare, ”krävs det stor ödmjukhet, en hel del vilja och att man verkligen söker mänsklighetens övergripande goda, snarare än att fokusera på särintressen. Jag hoppas det."

Kardinalen var dock försiktig och bad om tid innan han uttalar sig om ukrainarnas och palestiniernas rädsla, som en reporter talade om, för att ”fred skulle kunna uppnås på deras bekostnad”. ”Vi får se...” svarade Parolin, ”Det är svårt att uttala sig om dessa frågor. Vi får se vilka förslag han kommer att lägga fram, eftersom mycket just alltid har varit osäkert. Till exempel den berömda frasen: 'Dagen efter kommer kriget att ta slut...', men hur? Ingen har någonsin lyckats besvara den frågan och inte ens han själv har gett konkreta besked om hur det skulle gå till. Låt oss nu se vad han kommer att föreslå efter att han har tillträtt."

En ”vis” migrationspolitik



Statssekreteraren ombads att kommentera Trumps ord under valkampanjen för fyra veckor sedan i Aurora (Colorado), där han åberopade lagen om ”Alien Enemies Act” från 1798 med löftet att i händelse av seger genomföra den största massdeporteringen någonsin av illegala latinamerikanska invandrare. Ur denna synvinkel påminde kardinal Parolin om ”påvens och den Heliga Stolens ståndpunkt” i migrationsfrågan, som ”är mycket tydlig i detta avseende”. ”Vi”, påpekade han, ”är för en vis migrationspolitik och därför en politik som inte går till dessa ytterligheter. Påven har gett mycket precisa och tydliga rekommendationer i den här frågan. Jag tror att detta är det enda sättet att ta itu med problemet och lösa det på ett humant sätt."

Enande samförstånd i livsfrågan



Bortom skillnaderna finns det dock teman som för oss närmare varandra, till exempel försvaret av livet och fördömandet av abort. ”Det är sant”, svarade kardinal Parolin, ”att försvaret av livet är ett av de viktigaste temana”, men även ur denna synvinkel rekommenderade han att man genomför ”en gemensam politik”, en politik som syftar till att ”förena samförstånd” och ”inte återigen bli en politik för polarisering och splittring”. ”Jag hoppas också att detta försvar av livet som Trump har försäkrat att han kommer att göra under sin mandatperiod kan bredda samförståndet”, sade kardinalen.

Relationerna kommer inte att förändras



Han intygade sedan att relationerna mellan Heliga stolen och USA:s nya administration kommer att fortsätta och inte förändras, precis som ”under Trumps tidigare mandatperiod”. ”Som alltid”, sa han, ”finns det element som förenar oss och element som kanske skiljer oss åt och distanserar oss. Detta kommer att vara ett tillfälle att föra dialog och försöka hitta nya punkter av samförstånd tillsammans, alltid till förmån för det allmänna goda och fred i världen."

Dialogen med Kina går vidare



Parolin fick slutligen en fråga om relationerna med Kina, med anledning av de spänningar som uppstod 2020 när USA:s utrikesminister Mike Pompeo hårt kritiserade avtalet mellan Heliga stolen och Folkrepubliken Kina om utnämning av biskopar och till och med befarade att Vatikanen, om avtalet förnyades (det var då det andra efter det första undertecknandet 2018), skulle riskera att sätta ”sin moraliska auktoritet på spel”. ”Vi har dock gått vidare med Kina, vi har förnyat avtalet för ytterligare fyra år”, svarade Parolin och påminde om förlängningen av överenskommelsen i oktober förra året för ytterligare fyra år. ”Dialogen fortsätter, om än med små steg, men den fortsätter”, försäkrade utrikesministern, ”så vi bekräftar denna linje, oavsett de reaktioner som kan komma från USA”. Kardinalen var noga med att upprepa att Heliga stolens ”intresse” för Kina ”i huvudsak är kyrkligt” och att det därför är nödvändigt att ”frångå en politisk uppfattning som kanske finns i många utvärderingar av regeringar och länder”. Istället är det nödvändigt ”att veta att den Heliga Stolen ser till detta. Och på grundval av denna kompass försöker den gå framåt."