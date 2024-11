Konferens om skyddet av minderåriga inom kyrkan för att stärka strategier och nätverk

13-15 november pågår ett toppmöte som anordnas av den påvliga kommissionen för skydd av minderåriga för att stärka det europeiska nätverk som inrättades efter konferensen i Warszawa 2021. Omkring hundra deltagare från 25 länder deltar. Kardinal O'Malley: ”Vi måste visa ett starkt ledarskap genom att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra alla övergrepp”. Biskop Ali Herrera: ”Konkreta åtgärder och förändringar behövs, ingen behöver fina ord som stannar på pappret".

Salvatore Cernuzio - Vatikanstaten

Två veckor efter publiceringen av den första årsrapporten om övergrepp och tre år efter konferensen om skyddsåtgärder i Warszawa, har ett hundratal biskopar, präster, nunnor och ordensfolk, lekmän och lekmänskor, några till och med offer och överlevare, från 25 europeiska länder samlats i Rom, från onsdag den 13 november till fredag den 15 november, för en internationell konferens om skyddsåtgärder i kyrkan i Europa, Safeguarding in the Catholic Church in Europe. Konferensen arrangeras av den påvliga kommissionen för skydd av minderåriga, Tutela minorum, och hålls i kommissionens högkvarter, Palazzo Maffei Marescotti.

Warszawakonferensen 2021

Detta är det andra evenemanget av detta slag efter den konferens för Östeuropa som anordnades tillsammans med de polska biskoparna i september 2021 i Warszawa, där företrädare för biskopar och religiösa ordnar samt lekmän (däribland psykoterapeuter) från 17 länder deltog. Under tre dagars vittnesbörd, diskussioner och reflektioner under ledning av kardinal Sean O'Malley, ordförande för Tutela minorum, och den dåvarande ordföranden för den polska biskopskonferensen, Stanisław Gądecki, var målet att stärka förebyggande åtgärder, fördömande och genomförande av förfaranden, att undersöka olika kyrkors svar på övergreppskrisen samt att skapa en internationell länk. På så sätt föddes ECO Network, som förde samman delegater och yrkesverksamma inom säkerhetsområdet från olika kyrkor från Atlanten till Uralbergen. Under de senaste åren, förklarar samordnaren Ewa Kusz, som är ledamot av kommissionen, har det hållits flera möten och utbytts erfarenheter via webbinarier.

Brett deltagande från hela kontinenten

Syftet med det tre dagar långa evenemanget i Vatikanen är i just att stärka det europeiska nätverket för att utbyta bästa praxis i arbetet med att skydda barn och utsatta personer. Kartan över de länder som de olika deltagarna kommer ifrån visar tydligt att det finns en önskan om expansion: Albanien, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, Ukraina (från grekisk-katolska och romersk-katolska kyrkan). Vid konferensen deltar också representanter för dikasteriet för institut för gudsvigt liv och sällskap för apostoliskt liv, företrädare för den internationella unionen av generalsuperiorer (UISG), unionen av europeiska konferenser för generalsuperiorer (UCESM) och kommissionen för Europeiska unionens biskopskonferenser (COMECE).

O'Malley: Barnen i centrum för vår tro

Mötet inleddes onsda morgon med ett meddelande från påven Franciskus och ett videomeddelande från Boston av kardinal O'Malley, som omedelbart betonade att ”vårt uppdrag att tjäna stärks av närvaron och deltagandet av offer och överlevande, tack för era bidrag som hjälper till att vägleda våra samtal och överläggningar”. Med blicken riktad mot Europa, som bär på ett arv av kulturer, språk, etniciteter och religioner, uttryckte kardinalen förhoppningen att just dessa olikheter ”kan bidra till våra ansträngningar att reparera den skada som barn, nu vuxna, har lidit genom övergrepp i den katolska kyrkan och att skapa en kultur där barn och deras familjer kan lära sig och omfamna Kristi kärlek i visshet om att de kommer att skyddas från övergrepp”. ”Barnen står i centrum för vår tro; vi måste ge dem en röst och lyssna på dem. Vi måste också lyssna och reagera på dem som har utsatts för övergrepp, och alltid leda med omsorg och medkänsla”, tillade O'Malley. ”Vi måste följa en korrekt process när vi utreder anklagelser och visa starkt ledarskap genom att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra så många övergrepp som möjligt.”

Ali Herrera: Väva nätverk för det goda

Kardinalens videomeddelande följdes av ett ”programtal” av sekreteraren, biskop Luis Manuel Alí Herrera, som efterlyste ”konkreta åtgärder och effektiva förändringar”, eftersom, sade han, ”ingen behöver vackra ord som sedan stannar på pappret: de är inte till någon nytta för offren och överlevarna” och ”inte heller för dem som arbetar med att skydda minderåriga och utsatta eller med att välkomna dem som har skadats, eftersom själva trovärdigheten i deras avsikter och handlingar undergrävs”. Monsignor Alí Herrera påminde om att varje deltagare vid sin anmälan ombads att uttrycka sina förväntningar på konferensen och att tre huvudteman framträdde ur svaren: ”Att dela erfarenheter, lära sig, skapa nätverk”. Dessa kommer därför att vara toppmötets mål, försäkrade sekreteraren och lade till att ”ett tvärgående tema som står i motsats till missbruk är att väva nätverk för det goda. Vid övergrepp”, sade han, ”spänns nätet ut och vävs för att orsaka skada, ett brott. Här ska vi sträcka ut och väva starka och gemensamma nätverk i syfte att stärka oss själva i kampen mot övergrepp och med målet att det aldrig ska hända igen”.

Erfarenheter från stift och föreningar

Bland de olika anföranden som planeras under konferensen kan nämnas de av ärkebiskop John J. Kennedy, sekreterare för den disciplinära sektionen vid dikasteriet för trosläran, Maud de Boer-Buquicchio, ordförande för den grupp som utarbetat kommissionens årsrapport, och Patricia Espinosa, samordnare för Memorare, initiativet som syftar till att i det globala södern införa centra för rapportering och hjälp, utbildning på lokal nivå och ett nätverk av yrkesverksamma inom förmyndarskap. Memorare-projekten kommer att presenteras under plenarsessionerna tillsammans med andra initiativ från stift och föreningar. Till exempel Madrids ärkestifts Proyecto Repara för vård och förebyggande av brottsoffer, det arbete som utförs av Association for Children's Rights i Ungern, studien av John Paul II Youth Centre, eller kyrkans erfarenhet av skydd i Tyskland eller Belgien för att läka brottsoffer.

”Tryggt rum"

Med tanke på att deltagarna kommer att delta i en tredagarsdiskussion om frågor som inte är lätta att hantera skapades ett ”Tryggt rum” för att hantera eventuella obekväma situationer, med strategier för egenvård och experthjälp.