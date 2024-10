Synoden. Svar på studenters frågor

Studenter samlades i Vatikanens audienshall, där synoden hålls, för att ställa frågor till och föra en dialog med ledningen för synodens sekretariat

Omkring 140 universitetsstudenter samlades i Vatikanens audienshall tillägnad Paulus VI på fredagskvällen den 18 oktober för att föra en direkt dialog med ledarna för synodens sekretariat. Unde evenemanget ”University Students in Dialogue with Synod Leaders” ställde studenterna frågor som besvarades av kardinal Mario Grech, synodens generalsekreterare, kardinal Jean-Claude Hollerich, synodens huvudtalare, sr. Leticia Salazar, kansler i San Bernardinos stift, och biskop Daniel Flores från Brownsvilles stift i södra Texas.

Rundabordssamtalen, som speglade den pågående andra sessionen i synoden om synodalitet, symboliserade påven Franciskus vision om att kyrkan tillsammans ska vandra på en väg av lyssnande och engagemang.

Ömsesidigt lyssnande

Studenten Asia Chan, från Trinidad och Tobago, talade om svårigheten att uttrycka sin tro i en annan kultur och undrade om kyrkan skulle kunna förbättra framtida konsultationer för att säkerställa att fler röster blir hörda. Kardinal Grech svarade att denna synod om synodalitet är en process utan motstycke vad gäller just lyssnande. Det finns fortfarande utrymme för förbättringar, erkände han, och därför har man i denna synod involverat många fler personer än tidigare.

"Under familjesynoden deltog endast 80 av 114 biskopskonferenser - förklarade kardinalen - medan 112 av 114 lämnade in en rapport under denna synod och det betyder att en stor del av folket har blivit hörda.” Dessutom har fler än 20 000 personer deltagit via en digital plattform, så ”deltagandet har varit mycket bra och lovar att bli bättre i framtiden”. ”Att lyssna är grundläggande”, fortsatte han och betonade vikten av att inte bara lyssna till åsikter utan också till den Helige Andens vägledning i denna process, att hjälpa kyrkan att bli mer synodal och skapa en möteskultur som bygger på att lyssna till både Gud och varandra.

Föra samman människor

Alexandra, en venezuelansk student som har vuxit upp i Mellanöstern, frågade varför unga som inte är engagerade i kyrkan ska bry sig om synodaliteten och hur kyrkan kan skapa utrymme för dem som känner sig sårade av den. Kardinal Hollerich betonade vikten av att lyssna i dagens polariserade värld, och inte bara på åsikter. Med anledning av de meningsskiljaktigheter som för närvarande präglar USA, sa han att ”polarisering är ett sätt att tänka som ligger mycket långt från synodalitet, liksom den digitala världen, där man bara följer människor som har samma åsikter som man själv - och om man inte håller med uppstår motsättningar”. Han påpekade att ”en person med en annan åsikt inte är en fiende, utan en del av samma mänsklighet, så vi måste hitta gemensamma lösningar”. Detta är lättare inom kyrkan, förklarade han, eftersom vi är systrar och bröder i samma dop.

”Jag tror att världen kan lära sig av detta och det skulle vara trevligt om vi kunde öppna upp för andra trosuppfattningar och religioner för att i globalt broderskap diskutera de stora frågorna i vår värld", eftersom synodaliteten erbjuder ett sätt att föra människor samman och erkänna deras gemensamma mänsklighet. Världen, sa kardinal Hollerich, skulle kunna lära sig av kyrkans syn på synodalitet, särskilt när det gäller att skapa utrymmen för respektfull dialog som tar upp globala frågor som fred, rättvisa och ekologi.

Trohet mot traditionen

Studenten Sondra, från San Francisco, uttryckte oro över om synodprocessen påverkar troheten till tradition och sanning. Biskop Flores försäkrade henne om att synodaliteten inte äventyrar kyrkans uppdrag att förkunna evangeliet. Han höll med om att det är en utmaning att lyssna på dem som har andra åsikter, men menade att det är viktigt för att förstå den verklighet som personer lever i.

”Hur förblir man trogen kyrkan? Kyrkan har varit rörig i 2000 år, men Anden håller den samman. ... Jag är inte orolig för att kyrkans tro kommer att äventyras om vi lyssnar på varandra”. Synodprocessen, förklarade han, bidrar till att fördjupa förståelsen utan att undergräva kyrkans grundläggande läror.

Från diskussion till handling

Joseph, en student från New Orleans som är engagerad i ungdomsarbete, frågade hur synoden skulle kunna omvandla diskussioner till konkreta åtgärder. Sr Leticia Salazar förklarade att synodprocessen har en transformerande karaktär. Hon jämförde den med Ignatius av Loyolas uppmaning att uppleva skrifterna som om man vore närvarande händelserna. Att sitta vid samma bord som synoddeltagarna, menade hon, är en stark upplevelse som främjar gemenskap och förvandling. Sr Leticia uttryckte förhoppningen om att studenterna skulle ta med sig denna erfarenhet tillbaka till sina församlingar och göra synodaliteten till en levande verklighet. Processen inte bara är teoretisk, la hon till, utan är även ett sätt att som kyrka urskilja och bygga tillsammans.

”Det är inte en idé, utan ett sätt att finna Jesus i varandra, bygga tillsammans och tillsammans urskilja Guds vilja”. I denna tid av polarisering, fortsatte Sr Leticia, ”har synodaliteten ett varsamt och mycket respektfullt sätt att tillkännage de goda nyheterna på.” ”Det inger hopp för USA att ni är här”, avslutade hon. ”Det fina är att vi inte är ensamma. Påven Franciskus vill inte utföra sitt uppdrag själv, utan han har bett hela kyrkan att göra det tillsammans med honom. Så uppfyll denna önskan!”

Synodalitet i teologisk och prästerlig utbildning

Fabio från El Salvador, som är forskare i teologi, frågade hur seminarier och utbildningar i teologi kan främja synodalitet. Biskop Flores svarade genom att uppmuntra teologer och seminarister att engagera sig i verkligheten för de folk som de tjänar. Han betonade vikten av att lämna de akademiska miljöerna för att uppleva livet för dem som lever i samhällets utkanter. Kardinal Grech tillade att seminarier och teologiska program måste omvärderas utifrån ett synodalt perspektiv. Han uppmanade studenter och teologer att bidra till detta pågående samtal och underströk att synodalitet måste genomsyra alla nivåer av kyrkans utbildning.

Interreligiös dialog och global synodalitet

Mika från Cincinnati ställde den sjätte och sista frågan om hur kyrkan kan stödja lekmännen i att främja interreligiös dialog och vilka lärdomar synodaliteten kan dra från andra trosuppfattningar. Kardinal Hollerich reflekterade över sin erfarenhet i Japan, där han undervisade studenter av olika religioner. Han berättade hur detta möte hjälpte honom att inse att Gud redan är närvarande i alla kulturer och religioner.

Kardinalen betonade att synodaliteten kan lära världen att religion inte bör vara en källa till konflikt utan snarare en väg till större broderskap och uppmanade kyrkan att agera tillsammans med andra trostraditioner för att ta itu med globala utmaningar, som social och ekologisk rättvisa, som bröder och systrar förenade av ett gemensamt uppdrag.



”Vi måste visa att det inte bara är prat, utan att vi måste handla tillsammans, mötas och växa i aktning, kärlek och vänskap och agera för mänsklighetens väl. Det är en del av vårt uppdrag, och en del av det uppdraget är också att förkunna Gud”, sade han.

En mosaik av böner och frågor

Vid slutet av mötet presenterade studenterna en mosaik av böner och frågor som hade uppkommit under deras tid i Rom. Var och en av deltagarna i panelen uppmanades att bidra med en bön, som symboliserade det kollektiva hoppet om en mer synodal, inkluderande och lyssnande kyrka.