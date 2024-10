Martyrer i modern tid - offren för "blodmineraler" i Afrika

Kardinal Fridolin Ambongo, metropolit av Kinshasa (AFP or licensors)

Kardinal Fridolin Ambongo sade vid ett webbinarium, som anordnades i samband med 60-årsdagen av helgonförklaringen av Ugandas martyrer, att offren för exploateringen av Afrikas mineraltillgångar är dagens martyrer

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

För 60 år sedan helgonförklarades Ugandas martyrer av påven Paulus VI den 18 oktober 1964 i Peterskyrkan i Rom. Med anledning av detta firande hölls ett webbinarium på temat De heliga martyrernas blod, frön av hopp för en hållbar ekologi, där kardinal Fridolin Ambongo - metropolit av Kinshasa i Demokratiska republiken Kongo och ordförande för Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar (SECAM) - talade. Webbinariet anordnades på initiativ av Afrikamissionens kongregation.

Offer för "blodmineraler"

Kardinal Ambongo reflekterade över exploateringen av mineraler i Afrika - något han kallar "blodmineraler" då denna utvinning har lett till miljontals personers död, fördrivning, kränkningar av mänskliga rättigheter, krig och endemisk fattigdom. Han sa att hans land är ett tydligt exempel på hur en exploatering - trots överflödet av mineraltillgångar - har lett till en skrämmande fattigdom. Han upprepade ett tidigare uttalande från Kongos biskopar:

”Istället för att bidra till utvecklingen av vårt land och gynna vårt folk, har mineraler, olja och skog blivit orsakerna till vår olycka. Hur kan vi kunna acceptera att våra medborgare berövas sin mark utan kompensation på grund av de områden som beviljats eller sålts till det ena eller andra gruv- eller skogsbolaget?”

”Många lider och dör på grund av exploateringen av mineraltillgångar i Afrika. Utvinningen och transporten av dessa mineraler gör att familjer fördrivs från sin mark. Det förekommer ofta våldsam rivning av hem, vattenföroreningar, luftföroreningar med tungmetaller, cyanid som släpps ut i naturen och allvarliga skador på jordbruk, boskap och fiske”, berättade kardinalen.

Mineraler i smartphones och batterier till elfordon - ond cirkel av laglöshet

Han berättade vidare om hur "blodmineraler", som de som används i smartphones och batterier till elfordon, lämnar ett spår av död och förstörelse och skapar en känsla av allmänt kaos, som i sin tur leder till en ond cirkel av ständig laglöshet. Han förklarade mer detaljerat:

”Dödssiffrorna för exploateringen av blodmineraler är mycket höga i Afrika. I själva verket ger exploateringen av kritiska mineraler (tenn, tantal, guld, volfram med mer) och mineraler för energiomställningen (litium, nickel, kobolt med mer) upphov till väpnade konflikter i flera afrikanska regioner. Dessa mineraler finns i batterier i elfordon, smartphones, bärbara datorer med mer. På initiativ av multinationella företag, utkämpar väpnade grupper som är fastlåsta i en ond cirkel av finansiell logik strider i flera afrikanska regioner. Krigen gör det möjligt att kontrollera de olika gruvorna, samtidigt som försäljningen av mineraler används för att finansiera fler krig. Denna export ökar risken för krig eftersom den stöder finansieringen av väpnade grupper, ökar korruptionen inom förvaltningen (tjänstemännen), ger näring åt separatiststämningar hos befolkningar som känner sig övergivna och gör ursprungsbefolkningen sårbar. Alla dessa mekanismer syftar till att skapa ett allmänt kaos som särskilt hindrar utvecklingen i de berörda områdena."

Martyrernas vittnesbörd

60 år efter helgonförklaringen av den helige Charles Lwanga och hans följeslagare, talade kardinal Ambongo om lärdomar och frukterna av vittnesbördet från "dessa modiga martyrer i Uganda i dagens Afrika”. Han påminde om påven Franciskus apostoliska uppmaning Evangeliets glädje, Evangeli gaudium, om evangeliets förkunnelse i dagens värld för en utåtriktad kyrka. Vidare betonade han att kyrkan i Afrika inte har råd att vara tyst inför den illegala exploateringen av mineraltillgångar på kontinenten. Han hänvisade till påven Franciskus ”Hands Off Africa”-tal som han höll under sin apostoliska resa till Demokratiska republiken Kongo i januari 2023.

Ambongo berömde kristna och icke-kristna, män och kvinnor, lekmän och vigda personer som har vägrat att vika sig inför de tragedier som utspelar sig i Afrikas oroliga regioner. Med risk för sina liv och i kristna och mänskliga värdens namn fördömer de dessa situationer, kämpar för social rättvisa, fred, mänsklig värdighet och skydd av vårt gemensamma hem. Många förlorar sina liv och jorden vattnas av dessa dagens martyrers blod."

Utåtriktad kyrka

Kardinal Ambongo upprepade slutligen att kyrkan i Afrika kommer att vara utåtriktad och agera som den barmhärtige samariten - alltid vid sidan av de marginaliserade och de övergivna vid vägkanten. Han betonade att det kristna hoppet är något helt annat än ett illusoriskt hopp.