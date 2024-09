Kardinal Grech: ”Synoden inleds med botgöringsvaka”

Synodens generalsekretariat har officiellt presenterat schemat för den andra sessionen av den XVI:e synoden om synodalitet, som äger rum i oktober, under en presskonferens som hölls i Heliga Stolens pressrum.

Vatican News

När kardinal Mario Grech, generalsekreterare för synodens generalsekretariat, presenterade schemat för den kommande synoden för media, betonade han att man inför synoden kommer att erkänna de synder som har orsakat mest smärta för att be om Guds barmhärtighet. Samma kväll, under en botgöringsvaka i Peterskyrkan, kommer tre personer som har fallit offer för övergrepp dela med sig av sina vittnesmål. Därefter kommer påven att be om förlåtelse å alla kristna bröders och systrars vägnar. Kardinal Grech betonade också att ”förkunnelsen av evangeliet måste åtföljas av trovärdiga vittnesbörd”.

Synodal metod för urskiljning och lyssnande

Fader Giacomo Costa, särskild sekreterare i synodens generalsekretariat, presenterade synodens metodik och betonade att ”sedan början bygger synodens metod på ett djupt lyssnande, vilket är dess hjärta”. Han noterade att påven har granskat den sammanfattande rapporten och lyft fram områden som kräver ytterligare pastoral och teologisk fördjupning. Fader Costo förklarade att metodiken för denna fas i synoden kommer att fortsätta att fokusera på enhet och mångfald inom lokala kyrkor, lekfolkets bidrag till missionen och biskoparnas och prästernas roller när det gäller att möta behoven i deras församlingar. Dessutom kommer man att beakta skillnaderna i kultur och trosuttryck.

Trogen synodal omvändelse det yttersta målet

Synodens huvudrapportör, kardinal Jean-Claude Hollerich, betonade att synoden inte handlar om att tillgodose enskilda intressen eller åsikter, utan om att lyssna till folket och omfamna den synodala omvändelsen. Han påpekade: ”Jag måste lägga mina personliga övertygelser och åsikter åt sidan för att verkligen kunna lyssna på andra.”

Kardinal Grech tillade: ”Synodens frukter är redan uppenbara, särskilt under de senaste tre åren av denna resa.” Ett viktigt resultat av synoden är att den har främjat ett större broderskap, med ett ökat antal deltagare från systerkyrkor och ett växande intresse för den synodala processen.