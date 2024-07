Heliga stolen uttrycker ”djup oro” över ökad kärnvapenretorik

Vid ett möte i FN:s högkvarter i Genève varnar ärkebiskop Ettore Balestrero för det ”existentiella hot” som kärnvapen utgör

Joseph Tulloch - Vatikanstaten

Ärkebiskop Ettore Balestrero, Heliga stolens ständige observatör vid FN i Genève, framförde inför en FN-kommitté om icke-spridning av kärnvapen Heliga Stolens ”djupa oro” för nukleär upptrappning till dem som samlats för diskussionen, som officiellt går under namnet ”Second Preparatory Committee of the 2026 Review Conference of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons”.

Ökad retorik och ökade investeringar

Kärnvapen utgör, enligt ärkebiskop Balestrero, ett ”existentiellt hot”, ett hot som har förvärrats av den nuvarande ”spända strategiska miljön” och den ”pågående moderniseringen och utvidgningen av kärnvapenarsenalerna”. Ett utmärkande drag i Vatikanens diplomati i kärnvapenfrågor är att det är moraliskt fel att inneha kärnvapen, även i avskräckande syfte. Detta var en princip som ärkebiskop Balestrero underströk och han noterade att påven Franciskus nyligen har bekräftat att det är omoraliskt att både tillverka och inneha kärnvapen. Ärkebiskopen fortsatte med att säga att Heliga stolen är oroad både över ”den fortsatta ökningen av militära utgifter relaterade till kärnvapen” och ”ökningen av retorik och hot om deras eventuella användning”. Sådana handlingar, sade han, är ”en skymf mot mänskligheten som helhet”.

“en värld fri från kärnvapen är både möjlig och nödvändig”

Tre konkreta förslag

Ärkebiskop Balestrero sade sedan att den Heliga stolen ville ge tre huvudsakliga bidrag till den aktuella diskussionen. För det första, sade han, är det viktigt att erkänna att icke-spridning och nedrustning, förutom att vara juridiska skyldigheter, är ”etiska ansvarsområden gentemot alla medlemmar av den mänskliga familjen”. Han citerade påven Franciskus som under sitt besök i Nagasaki 2019 sade att ”fred och internationell stabilitet är oförenliga med försök att bygga på rädslan för ömsesidig förstörelse eller hotet om total förintelse. De kan endast uppnås på grundval av en global etik av solidaritet och samarbete.”

För det andra efterlyste ärkebiskop Balestrero en ”uppriktig dialog” som syftar till att minska kärnvapenlagren i världen och slutligen konstaterade han att de pengar som läggs på kärnvapen skulle kunna göra bättre nytta i humanitära projekt. Därför, sa han, ville han upprepa Heliga stolens mångåriga förslag om att inrätta en global fattigdomsfond, finansierad med ”delar av de pengar som annars spenderas på vapen och andra militära utgifter”.

Som avslutning på sitt anförande bekräftade ärkebiskop Balestrero den Heliga Stolens ”fasta övertygelse” om att en värld fri från kärnvapen är ”både möjlig och nödvändig”.