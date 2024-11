Var fjärde minut dödas ett barn av en våldshandling

I samband med den första globala ministerkonferensen om att stoppa våld mot barn i Bogotá, Colombia, där Sverige är medarrangör slår FN:s barnfond, UNICEF, larm om att miljontals barn utsätts för våld i världen varje år och att ett barn var fjärde minut, någonstans i världen, dödas genom en våldshandling.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Var fjärde minut, någonstans i världen, dör ett barn till följd av en våldshandling.

I samband med att världsledare, civilsamhället, förespråkare, överlevare och ungdomar samlas 7-8 november för den första globala ministerkonferensen om att stoppa våld mot barn i Bogotá, Colombia, publicerar UNICEF globala resultat om hur utbrett våldet mot barn är.

Sverige är medarrangör till konferensen tillsammans med Colombias regering, Världshälsoorganisationen, UNICEF och FN:s särskilda representant för våld mot barn. Målet är att främja strategier, flytta resurser och visa att det är möjligt att förebygga och utrota de olika formerna av våld mot barn.

UNICEF:s rapport

Våld mot barn är utbrett och drabbar miljontals globalt, meddelar UNICEF i sin rapport. Fysiskt, emotionellt eller sexuellt våld förekommer i hem, skolor, samhällen och på nätet, meddelar organisationen och varnar för allvarliga konsekvenser för de utsatta, som skador, sexuellt överförbara infektioner, psykiska problem som ångest och depression samt dödsfall. Våld mot barn i tidig ålder kan ge toxisk stress, påverka hjärnans utveckling och leda till aggression, drogmissbruk och kriminellt beteende, förklarar man, och de löper också större risk att drabbas av traumatiska och våldsamma perioder som vuxna, vilket påverkar hela samhällen.

”Vi är den första generationen som fullt ut förstår förekomsten av, orsakerna till och kostnaderna för våld mot barn - och den första som vet vilka lösningar som fungerar”, förklarar UNICEF:s chef för Child Protection Sheema SenGupta. ”Genom att investera i förebyggande åtgärder, utbildning och stödtjänster kan vi bryta våldsspiralen och bygga en värld där barn är trygga”.



Barns utsatthet för våld

UNICEF redogör för att miljontals barn i världen varje år drabbas av våld och att omkring 90 miljoner barn som lever idag, har upplevt sexuellt våld. Och var fjärde minut, någonstans i världen, dödas ett barn av en våldshandling.

650 miljoner flickor och kvinnor - 1 av 5 - som lever idag har utsatts för sexuellt våld som barn, varav över 370 miljoner - 1 av 8 - för våldtäkt eller sexuella övergrepp. Just flickor löper störst risk i instabila miljöer, meddelar UNICEF, och närmare 50 miljoner tonårsflickor mellan 15-19 år har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av sina män eller partners under det senaste året. Men även 410-530 pojkar och män utsätts eller har utsatts för sexuellt våld som barn, varav 240-310 miljoner har våldtagits eller utsatts för sexuella övergrepp.

Vad gäller våldsamma bestraffningar i hemmet utsätts 1,6 miljarder barn regelbundet - mer än två tredjedelar utsätts för både fysisk bestraffning och psykologisk aggression.

Omkring 130 000 barn och ungdomar under 20 år dödas varje år genom våldshandlingar. Här löper pojkar störst risk - 3 av 4 barn och ungdomar som dödas av våld är pojkar och risken att dö genom våld ökar kraftigt i åldrarna 15-19.

Slutligen lever 550 miljoner barn med mammor som är offer för våld i nära relationer.

UNICEF skriver att ministerkonferensen är ett viktigt tillfälle att intensifiera insatserna för att stoppa våldet och bygga en framtid där alla barn växer upp i trygghet och efterlyser ett starkt politiskt ledarskap, evidensbaserade strategier och insatser samt tillräcklig finansiering och uppmanar till åtgärder inom tre nyckelområden: allmän tillgång till föräldrastödsprogram som främjar vårdande omsorg; allmänt tillhandahållande av säkra och gynnsamma skolmiljöer; och riktade insatser och stödtjänster för alla barn som behöver dem.

Sveriges engagemang

Sveriges regering påminner på sin hemsida att utrotandet av våld mot barn är ett av delmålen inom Agenda 2030 - ramverket Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development - och att syftet med konferensen är att lyfta denna fråga på den globala agendan och påskynda arbetet. Ämnen som kommer att diskuteras på konferensen är bland annat: kroppslig bestraffning, näthat och våld online, hälsa, utbildning, föräldrastöd, rekrytering till kriminella gäng och sexuellt våld.



"Jag tror och hoppas att denna konferens kan bli en katalysator för att lyfta våld mot barn högt upp på den politiska agendan", säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, "till exempel hur vi kan skydda barn från våld online, stärka barn- och ungdomsvården, och motverka rekryteringen av barn och unga till gängkriminalitet".