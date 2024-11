Idan Landau: Generalernas plan bakom bomberna i norra Gaza

Förstörelse i Beit Lahia, norra Gazaremsan (AFP or licensors)

Docent vid Tel Aviv-universitetet reflekterar över generalernas plan, ett projekt för belägring och tvångsevakuering från norra delen av Gazaremsan som planerats av Israel och som också skapar oro för ödet för de kristna som skyddas i Den Heliga Familjens församling

Roberto Cetera - Vatikanstaten

Medan medierna fokuserade på Libanon och konfrontationen med Iran, har den israeliska armén under de senaste dagarna återupptagit massiva bombningar av norra Gazaremsan, vilket också har orsakat många civila offer. En allvarlig situation som också skapar oro för ödet för den kristna församling som har sitt skydd i den Heliga familjens församling, som bara ligger några kilometer från de anfallande israeliska trupperna. Vissa anser att detta är början på generalernas plan, en plan för belägring och tvångsevakuering från norra delen av remsan, som i sina huvuddrag föreslogs av den tidigare israeliske generalen Giora Eiland i en intervju med The Times of Israel i april förra året. Planen presenterades för parlamentets utrikes- och försvarsutskott av premiärminister Benjamin Netanyahu i september förra året. I detta ämne intervjuade L'Osservatore Romano professor Idan Landau vid Tel Avivs universitet, som noggrant har forskat och skrivit om frågan i ett antal israeliska tidskrifter.

Kan ni kortfattat förklara vad som avses med generalernas plan?



Generalernas plan offentliggjordes i september i år. Dess mål är att tömma norra delen av Gazaremsan på sin befolkning, det vill säga ungefär en tredjedel av hela Gazaremsan, omkring 300 000 invånare. Under en första fas skulle den israeliska armén informera alla dessa att de ges en vecka för att evakuera söderut via två humanitära korridorer. I en andra fas, i slutet av denna vecka, skulle hela området förklaras vara ett ”stängt militärt område”. De som stannar kvar skulle betraktas som stridande fiender och dödas om de inte ger upp. En total belägring skulle sedan införas på hela territoriet, vilket skulle intensifiera livsmedels- och hälsokrisen genom isolering.

Den plan som general Eiland föreslog presenterades för regeringen i april förra året, men godkändes inte fullt ut. Varför tror ni att den nu håller på att genomföras? Vilka pågående militära operationer skulle bevisa det?



Mitt intryck är att den israeliska militären, trots officiella förnekanden, genomför en version som inte ligger långt från den ursprungliga. Och soldaterna själva på fältet bekräftar detta för journalister. Många civila har dödats de senaste dagarna, och belägringen av norra delen av remsan pågår också. Dussintals vittnen från städerna Jabalia, Beit Hanoun och Beit Lahia rapporterar om en aldrig tidigare skådad förstörelse, rivning av hela kvarter, attacker till och med mot skyddsrum för att driva ut dem som söker skydd. Massakrerna är dagliga: den 29 oktober bombade det israeliska flygvapnet massivt tätbefolkade byggnader i Beit Lahia och dödade 250 människor (varav hälften fortfarande ligger under rasmassorna). Jag tror därför inte att det råder något tvivel om att planen har blivit verklighet. Parallellt med förstörelsen driver den israeliska militären IDF de fördrivna mot söder. Även om många inte vill lämna enklaven och korsa landkorridoren Netzarim, eftersom de är rädda att de aldrig kommer att kunna återvända.

Hur många berörs av planen för tvångsevakuering?



Före den 5 oktober 2024 - vilket är det beräknade startdatumet för operationen - bodde mellan 300 000 och 400 000 människor i enklaven. Nu finns det cirka 100 000 kvar. Men IDF är fast beslutna att inte låta någon bli kvar. Det är helt klart att detta inte har något att göra med den angivna avsikten att tillfångata de återstående Hamasledarna och förstöra deras baser - men internationell humanitär rätt tillåter inte denna typ av militära operationer.

Förutom militära påtryckningar skulle planen också omfatta stopp för leveranser av livsmedel, bränsle, energi och vatten. Skulle inte också detta stå i strid med internationell humanitär rätt?



Låt mig säga att jag är emot er användning av verbet i konditionalis. Inte ”skulle omfatta” utan ”omfattar”; inte ”skulle” utan ”är”. Sedan en månad tillbaka har ingen mat och inget vatten kommit in i norra Gaza, med undantag för begränsade förnödenheter till Kamal Adwan-sjukhuset. Alla FN-organ och humanitära organisationer uppger dagligen att den humanitära situationen nu är katastrofal. Jag anser att det inte kan råda något tvivel om denna operations karaktär med avseende på internationell humanitär rätt, och det är därför som den israeliska regeringen tenderar att dölja dess verkliga omfattning.

Hittills har den israeliska regeringen inte uttryckt någon klar och definitiv ståndpunkt om den framtida ordningen i Gaza. Anser ni att denna operation föregriper en framtida ordning åtminstone för norra delen av Gazaremsan?



Ja, det tror jag. Jag tror att det slutliga målet är att bosättarna ska flytta tillbaka. En återkomst efter det avlägsnande som dåvarande premiärminister Sharon beordrade 2005. Extremhögern i den koalition som stöder Netanyahu-regeringen gör ingen hemlighet av detta. Med början hos finansminister Smotrich. Uppenbarligen är detta ett projekt som kommer att genomföras i etapper. Genom att militären permanent befinner sig inom remsans gränser och de så kallade säkerhetsbanden. Så de kommer att starta små bosättningar som motiveras med ett behov av militär kontroll av territoriet, som sedan kommer att växa till stora samhällen som de som finns på Västbanken. Jag tror dock inte att denna lösning med bosättare någonsin kommer att fungera söder om landkorridoren Netzarim, eftersom två miljoner palestinier som trängs i detta getto under bar himmel inte kan ta sig någon annanstans. Och med tiden kommer de att bli en tidsinställd bomb av fattigdom, sjukdomar och även farlig och ökande extremism.