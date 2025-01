Paavi yleisaudienssissa: Lasten ei tule käydä töissä, vaan koulussa

Keskiviikon yleisaudienssissaan 15.1.2025 paavi Franciscus jatkoi edellisen viikon opetustaan lasten oikeuksista. Paavi korosti, että lapsia ei saa käyttää taloudellisesti hyväksi työvoimana. Hän huomautti, että lapsilla on oikeuksia, joita vanhempien tulee kunnioittaa.

Juho Sankamo

Paavi opetti yleisaudienssissaan, että meidän pitää muistaa, kuinka Jeesus suojeli, kutsui luokseen ja rakasti pieniä lapsia. Tästä huolimatta sadat miljoonat alaikäiset joutuvat kantamaan vaatimuksia, jotka kuuluvat aikuisille. Heidät pakotetaan töihin, ja pahimmissa tapauksissa he joutuvat ihmiskaupan, prostituution ja pornografian uhreiksi.

Paavi kehotti yhteiskuntia suojelemaan lapsia lakisääteisesti. Hän painotti, että median tulisi nostaa esiin lasten kaltoinkohtelutapauksia. Lasten hyväksikäyttö on viheliäs ja halveksittava rikos, joka rikkoo Jumalan käskyjä vastaan, paavi Franciscus opetti. “Yhdenkään lapsen ei pitäisi joutua hyväksikäytetyksi”, paavi jyrähti. “Jopa yksikin tapaus on liian monta.”

Laaja köyhyys, perheiden tukiverkkojen vähyys ja työttömyys ovat yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka rasittavat erityisesti lapsia, paavi opetti. Paavi Franciscus valitteli, että jopa aivan samassa lähiössä asuvilla lapsilla voi olla aivan erilaiset lähtökohdat elämälleen. Toisilla lapsilla on varaa unelmoida, kun taas toisilla lapsilla on niin huonot lähtökohdat, että heidän on helppo luovuttaa, paavi huomautti, ja jatkoi, että “Jeesus haluaa meidän kaikkien olevan vapaita ja onnellisia.” Paavi painotti, että Jeesus rakastaa jokaista lasta koko sydämensä hellyydellä, ja juuri tämän vuoksi hän kehottaa meitä pysähtymään ja kuuntelemaan äänettömien ja kouluttamattomien kärsimystä.

Kun taistelemme hyväksikäyttöä vastaan, erityisesti lasten hyväksikäyttöä vastaan, rakennamme parempaa yhteiskuntaa meille kaikille, paavi korosti. Paavi Franciscus vaati, että me emme voi hyväksyä tai sietää lapsityövoimaa. Hän toivoi, että lasten oikeudet näkyisivät lainsäädännössä, mediassa, ja että tavalliset ihmiset ottaisivat nämä asiat huomioon, kun he tekevät ostoksia. Paavi korosti, että ei ole syytä ostaa tuotteita, joita on tuotettu lapsityövoiman avulla. Lasten ei tule käydä töissä, vaan koulussa, paavi Franciscus muistutti.