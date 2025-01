Paavi yleisaudienssissa: Joka haavoittaa lasta, vastaa siitä Jumalalle

Keskiviikon yleisaudienssissaan 8.1.2025 paavi Franciscus totesi, että kahdessa seuraavassa yleisaudienssissa hän käsittelee lapsia aiheena. Paavi tuomitsi erityisesti lapsityövoiman. Paavi korosti, että jokainen lapsi on ansainnut turvan ja rakkauden, eikä häntä saa käyttää työvoimana talouden palveluksessa.

Juho Sankamo

Puheensa alussa paavi huomautti, että yksi yleisimmistä sanoista Vanhassa testamentissa on 'poika' ( ben hepreaksi). Paavi muistutti, että lapset ovat Jumalan lahjoja, joita meidän tulee arvostaa ja kunnioittaa. Lapsia tulee rakastaa ja suojella, eikä heiltä saa missään nimessä ryöstää heidän lapsuuttaan ja unelmiaan. Paavi valitteli, että lapsiin kohdistuu yhä paljon väkivaltaa. Hän lainasi Valitusvirsiä: “Imeväisen kieli kuivuu janosta, tarttuu kitalakeen. Lapset pyytävät leipää, kukaan ei anna.” (Val. 4:4.) Paavi valitteli, että tänäänkin monet lapset riutuvat nälissään ja kärsivät sotien keskellä.

Jeesuksen syntymää varjosti Betlehemin lastensurma. Jeesuksen vanhemmat ottivat pienen vauvansa ja joutuivat pakolaisiksi vieraaseen maahan. Paavi Franciscus huomautti, että tänäänkin moni vanhempi joutuu elämään läpi tällaisen painajaisen. Kuitenkin tämän kriisin jälkeen Jeesus saa kasvaa Nasaretin kylässä. “Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä.” (Luuk. 2:40.)

Herra ottaa lapset luokseen ja siunaa heitä

Paavi Franciscus muistutti, kuinka Jeesus antoi lasten tulla hänen luokseen ja siunasi heitä. Jeesus myös asetti lapset esikuviksi aikuisille. Niin kuin Jeesus opetti: “Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.” (Luuk. 18:16-17.)

Paavi Franciscus lainasi Jeesuksen sanoja, ja varoitti kuulijoitaan johdattamasta lapsia syntiin. “Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.” (Matt. 18:6.)

Jeesuksen Kristuksen opetuslapset eivät milloinkaan saa antaa lasten joutua hylätyiksi tai kaltoin kohdelluiksi, paavi jyrähti. Heiltä ei saa viedä heidän oikeuksiaan, heillä on oikeus olla rakastettuja ja suojeltuja, paavi painotti. Kristityillä on vakava velvollisuus estää lapsiin kohdistuva väkivalta ja hyväksikäyttö, paavi opetti.

Lapsityövoima vie lapsilta hymyn ja toivon

Liian moni lapsi on pakotettu töihin. He eivät hymyile. He eivät toivo, he eivät hoida lahjakkuuttaan. Paavi myös korosti, että talouselämä, joka käyttää hyväkseen lapsityövoimaa, ei arvosta elämää. Tuollainen talous kuluttaa toivon ja rakkauden suurinta varastoa, joka on lapsissa. Paavi huomautti, että lapsilla on erityinen paikka Jumalan sydämellä ja että jokainen, joka vahingoittaa lasta, joutuu vastaamaan siitä suoraan Jumalalle.

Puheensa lopussa paavi rukoili, että Herra avaisi sydämemme avunannolle ja rakkaudelle, jotta jokainen lapsi saisi kasvaa iässä ja viisaudessa Jumalan huolenpidossa.