Paavi Franciscus suomalaiselle delegaatiolle: Pyhä Henrik on toivon ikoni ja ykseyden symboli

Katolisen, ortodoksisen ja luterilaisen kirkon piispat saapuivat taas perinteiselle pyhän Henrikin muistopäivän pyhiinvaellukselle Roomaan paavia tapaamaan. Maanantaina 20.1. suomalainen delegaatio tapasi paavin hänen yksityisaudienssissaan. Paavi Franciscus totesi, että nyt Pyhänä vuonna 2025 kuljemme yhdessä “toivon pyhiinvaeltajina”. Paavi korosti myös Nikean uskontunnustuksen merkitystä. Tuo uskontunnustus on “totuuden sinfonia”, jonka me kaikki jaamme.

Juho Sankamo

Suomalaisessa ekumeenisessa delegaatiossa ja paavin yksityisaudienssissa oli mukana mm. katolinen piispa Raimo Goyarrola, ortodoksikirkon arkkipiispa Elia sekä luterilaisen kirkon piispa Matti Salomäki. Puheensa alussa paavi Franciscus luki Heprealaiskirjeestä, korostaessaan, että me kaikki vaellamme toivossa. “Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava.” (Hepr. 10:23.)

Paavi huomautti, että pyhä Henrik on “toivon ikoni”, jolla on varma ja kestävä perustus Jumalassa. Paavi korosti myös, että Suomen suojeluspyhimys, pyhä Henrik, on Jumalan antaman ykseyden symboli, sillä hänen juhlapäivänään saapuu edelleen eri kirkoista ja kirkollisista yhteisöistä kristittyjä ylistämään Jumalaa.

Yksityisaudienssissa esiintyi suomalainen kuoro Cappella Sanctae Mariae. Kuoro sai paljon kehuja sen kauniista ja hienosta laulusta. Paavi kiitteli kuoroa, ja totesi, että joka laulaa, rukoilee kahdesti. Paavi huomautti myös, että kuoron laulu oli kaunis merkki “doksologisesta ekumeniasta”.

Uskontunnustus on “totuuden sinfonia”

Musiikkiin viitaten paavi totesi, että Nikean uskontunnustus on yliluonnollinen uskon “partituuri” ja “totuuden sinfonia” itsessään Jeesuksessa Kristuksessa, joka on tämän sinfonian keskus. Paavi jatkoi opettamalla, että Jeesus Kristus on inkarnoitunut totuus, tosi Jumala ja tosi ihminen, meidän Herramme ja pelastajamme. Meidän tulee kuunnella tätä totuuden sinfoniaa, ei vain korvillamme, vaan myös sydämellämme. Silloin Jumalan mysteeri, joka on täynnä rakkautta, koskettaa meitä Jumalan Pojassa. Paavi Franciscus korosti, että tämä Jumalan uskollinen rakkaus on toivomme perusta. Paavi muistutti kuulijoitaan siitä, että toivo ei koskaan petä meitä. Hän viittasi Paavalin Roomalaiskirjeeseen.

“Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” (Room. 8:38-39.)

Paavi Franciscus opetti, että kaikkien kastettujen kommuuniossa meidän ekumeenisena kutsumuksena on todistaa tästä inkarnoituneesta rakkaudesta.

Puheensa lopussa paavi johdatti suomalaisen delegaation rukoilemaan Isä meidän -rukouksen, joka ilmaisee lasten luottamusta.