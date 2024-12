Paavin Urbi et Orbi -puhe: Astu sisään Rauhan Portista

Joulupäivänä paavi Franciscus piti perinteisen Urbi et Orbi -tervehdyksensä Pietarinkirkon parvekkeelta. Puheessaan paavi korosti joulun ydinsanomaa: Jumalan rakkauden ja anteeksiannon avoin ovi on nyt jokaiselle auki. Hän kutsui kaikkia ihmisiä astumaan sisään tästä ovesta ja löytämään rauhan sekä sovinnon itsensä, Jumalan ja toistensa kanssa.

Juho Sankamo

Puheensa alussa paavi muistutti joulun tapahtumista: "Maria synnytti Jeesuksen, Jumalan Pojan, kapaloihin käärittynä ja seimeen asetettuna." Paavi Franciscus korosti, että tämä tapahtuma tulee uudeksi jatkuvasti kiitos Pyhän Hengen työn. Nykyäänkin kaikkien vaikeuksien keskellä Jumalan Sana on täysin inkarnoitunut, tullut lihaksi. Tuo lihaksi tullut Sana puhuu jokaiselle meistä: “Minä rakastan sinua, minä annan sinulle anteeksi; tule takaisin minun luokseni, minun sydämeni ovi on avoin sinulle!” Paavi Franciscus korosti, että Jumalan rakkauden ovi on aina auki.

Paavi viittasi siihen, että hän avasi viime yönä Pietarinkirkon Pyhän oven Juhlavuoden kunniaksi ja sen aloituksen merkiksi. Paavi totesi, että Pyhä Ovi edustaa Jeesusta, pelastuksen ovea, joka on auki kaikille. Jeesus on tuo Ovi, jonka armollinen Isä on avannut maailman keskelle, historian keskelle, niin että me kaikki voimme palata hänen luokseen, paavi korosti. Me kaikki olemme kuin kadonneita lampaita. Me tarvitsemme Paimenta ja Ovea palataksemme Isän kotiin, paavi opetti ja jatkoi, että Jeesus on lampaiden Paimen ja Portti.

Paavi Franciscus rohkaisi meitä kaikkia, nyt kun ovi on sepposen selällään, tulemaan sisään ja Jumalan luokse. Paavi kehotti meitä kaikkia sovittamaan itsemme Jumalan kanssa, itsemme ja toistemme kanssa, ja jopa vihollistemme kanssa. “Tulkaa, Jeesus on rauhan portti!”. Paavi huudahti.

Paavi kehotti kaikkia ihmisiä käymään rohkeasti tuosta Ovesta sisään sillä se on auki. Ei tarvitse edes koputtaa. Siinä ei ole kynnystä. Meidän tulee jättää riitamme ja eripuramme taakse ja astua tuosta Portista sisään.

Rauhan viesti maailman kriisialueille

Paavi Franciscus puhui erityisesti rauhan puolesta ja vetosi konfliktien ratkaisun puolesta eri puolilla maailmaa. Hän esitti rukouksensa sodan repimän Ukrainan puolesta: “Olkoon meillä tarvittavaa rohkeutta avata ovet neuvotteluille ja kohtaamiselle, jotta saavutetaan oikeudenmukainen ja kestävä rauha.” Paavi pyysi myös Lähi-idän rauhan puolesta ja mainitsi erityisesti Palestiinan, Israelin ja Gazan alueen. Hän vetosi myös Libyan, Syyrian ja Libanonin kansojen puolesta, jotka kärsivät väkivallasta ja humanitaarisesta kriisistä.

Afrikan mantereella paavi nosti esille Kongon demokraattisen tasavallan ja Sahelin alueen, jossa aseelliset konfliktit, terrorismi ja ilmastonmuutoksen vaikutukset aiheuttavat valtavaa kärsimystä. Hän rukoili myös Burkinan Fason, Malin, Nigerin ja Mosambikin kansojen puolesta.

Paavi Franciscus muistutti kansainvälisen yhteisön vastuusta tarjota humanitaarista apua ja tukea rauhan rakentamiselle kaikkialla maailmassa.

Jumalan avoin ovi kutsuu heikoimpia

Paavi nosti esille erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset. Hän myös kehotti meitä muistamaan, että kaikki ihmiselämä on pyhää, ja että meidän tulee uudelleen löytää perhe-elämän perusarvot. “Jeesus odottaa meitä, erityisesti heikoimpia: lapsia, jotka kärsivät sodasta ja nälästä, vanhuksia, jotka elävät yksinäisyydessä, ja niitä, jotka ovat menettäneet kotinsa tai pakenevat etsiessään turvaa.” Paavi muistutti, että Jumala kutsuu myös vankeja ja vainottuja. “Jokainen heistä on Jumalan lapsi”, paavi korosti.

Kiitosta hyvän tekijöille

Puheensa lopuksi paavi kiitti niitä, jotka hiljaisella ja uskollisella työllään auttavat muita. Hän kiitti vanhempia, opettajia, terveydenhuollon työntekijöitä, poliisivoimia ja erityisesti lähetystyöntekijöitä, jotka toimivat vaikeissa olosuhteissa. "Kiitos teille kaikille, jotka olette valona ja lohtuna kärsiville," paavi sanoi.

Velkojen anteeksianto

Juhlavuoden teeman mukaisesti paavi kehotti kaikkia tulemaan toivon pyhiinvaeltajiksi. Hän vetosi poliittisiin johtajiin, että he edistäisivät yhteistä hyvää ja rakentaisivat sovinnon siltoja. Paavi esitti myös toiveen, että juhlavuosi voisi olla mahdollisuus velkojen anteeksiantamiseen, erityisesti köyhimmille maille.

Lopuksi paavi toivotti kaikille rauhallista ja siunattua joulua: “Avatkaamme sydämemme ovet Herralle, joka on avannut meille oman sydämensä oven.”