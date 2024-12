Paavi Franciscus: Evankeliumissa armo on aina lain edellä

Keskiviikon yleisaudienssissa 4.12. paavi Franciscus jatkoi opetussarjaansa Hengestä ja morsiamesta. Tällä kertaa paavi käsitteli Pyhän Hengen julistavaa työtä eli evankeliumin julistamista. Paavi korosti, että saarnaajien tulee julistaa evankeliumia Kristuksesta, eikä itsestään. Heidän tulee julistaa evankeliumi Pyhän Hengen voimassa, ei vain retorisin keinoin.

Juho Sankamo

Paavi Franciscus lainasi opetuksensa alussa Pietarin ensimmäistä kirjettä, jossa viitataan apostoleihin, jotka julistivat teille evankeliumia Pyhän Hengen kautta. (1. Piet. 1:12.) Paavi nosti esiin kaksi tärkeää huomiota: julistuksella on sisältö, joka on evankeliumi. Julistuksen välineenä on Pyhä Henki.

Uudessa testamentissa evankeliumilla on kaksi merkitystä. Sillä voidaan viitata mihin tahansa neljästä evankeliumista, ja sillä viitataan sanomaan Herran kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Paavi Franciscus muistutti, että evankeliumi on Jumalan voima, joka tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. (Room. 1:16.)

Aina ensiksi ja eniten puhutaan siitä, mitä Kristus on tehnyt meidän puolestamme

Evankeliumin julistukseen kuuluu myös moraalisten vaatimusten esittäminen, jotka nousevat evankeliumista, kymmenestä käskystä ja “uudesta” rakkauden käskystä. Paavi kuitenkin korosti, että evankeliumissa julistetaan ennen kaikkea sitä, mitä Kristus on tehnyt meidän puolestamme. Paavi varoitti meitä siitä apostolien tuomitsemasta virheestä, että asettaisimme lain armon edelle, ja teot uskon edelle.

Paavi Franciscus huomauttikin, että apostolisessa kiertokirjeessä, Evangelii Gaudium, korostetaan tuota evankeliumin ensimmäistä viestiä eli julistusta Kristuksen pelastustyöstä. Moraaliset vaatimukset ovat toissijaisia, ja ne perustuvat tuohon pelastussanomaan.

Evankeliumia tulee julistaa Hengessä ja rukoillen

Paavi opetti, että kirkon tulee sanoo, aivan samoin kuin Jeesus, ennen julkisen missionsa alkua: “Herran Henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman.” (Luuk. 4:18.) Julistajien on hyvin tärkeä muistaa, että evankeliumia tulee julistaa Hengen voimassa. (1. Kor. 2:4.)

On todella tärkeää, paavi korosti, että rukoillaan ennen evankeliumin julistamista, sillä Henki laskeutuu niiden ylle, jotka rukoilevat. “Voi niitä, jotka julistavat, mutta eivät rukoile!”, paavi huudahti. He ovat kuin “helisevät symbaalit”. (1. Kor. 13:1.) Paavi Franciscus painotti myös sen tärkeyttä, että julistamme Kristusta - emme itseämme.

“Yksi ajatus, tunne ja kutsu toimintaan”

Puheensa lopussa paavi opetti, että pappien tulee välttää yli 10 minuutin saarnoja, sillä liian pitkät saarnat voivat hämärtää viestin. Paavi korosti, että saarnassa tulee olla yksi ajatus, tunne ja kutsu toimintaan.