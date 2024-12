Keskiviikon yleisaudienssissa 18.12. paavi Franciscus aloitti uuden opetussarjan, jonka aiheena on “Jeesus Kristus, meidän toivomme” (Vatican Media)

Paavi aloittaa Juhlavuoden opetussarjan: “Jeesus Kristus, meidän toivomme”

Keskiviikon yleisaudienssissa 18.12. paavi Franciscus aloitti uuden opetussarjan, jonka aiheena on “Jeesus Kristus, meidän toivomme”. Juhlavuoden aikana paavin tarkoitus on opettaa juuri tästä aiheesta keskiviikon yleisaudiensseissa. Vuosi 2025 pyhitetään katolisessa kirkossa Juhlavuodeksi, jonka teemana on “Toivon pyhiinvaeltajat”.

Juho Sankamo Opetussarjansa ensimmäisessä osassa paavi Franciscus puhui Jeesuksen lapsuudesta, josta evankelistat Matteus ja Luukas kertovat. Luukas kertoo Jeesuksen syntymästä ja lapsuudesta Marian näkökulmasta, kun taas Matteus kertoo Jeesuksen syntymästä Joosefin näkökulmasta. Paavi Franciscus kävi läpi evankelista Matteuksen alusta löytyvää Jeesuksen sukuluetteloa. Matteuksen evankeliumi alkaa sanoilla: “Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Aabrahamin pojan, sukuluettelo.” (Matt. 1:1.) Paavi korosti, että Vanhan testamentin sukuluetteloissa paljastuu ihmiselämän todellisuus, joka siirtyy sukupolvelta toiselle. Sukuluettelo välittää kolme asiaa: nimen, joka pitää sisällään ainutlaatuisen identiteetin ja tehtävän, osallisuuden perheeseen ja kansaan, ja lopulta uskon Israelin Jumalaan. Sukuluetteloista näemme, että kukaan ei anna itselleen elämää Paavi opetti, että sukuluettelo välittää meille tärkeän sanoman: kukaan ei anna itse itselleen elämää, vaan hän saa sen lahjaksi muilta. Valitun kansan vanhemmat välittivät lapsilleen myös oman uskonsa, paavi muistutti. Jeesuksen sukuluettelon naisilla on sanoma Matteuksen evankeliumin sukuluettelossa, toisin kuin Vanhan testamentin sukuluetteloissa, mainitaan myös naisia. Jeesuksen sukuluetteloon on miesten lisäksi kirjattu viisi naista. Nämä ovat Tamara, joka pukeutui prostituoiduksi (1. Moos. 38); Rahab, joka oli prostituoitu Jerikosta (Jaak. 2); Ruut, joka oli moabilainen, ja josta tuli Daavidin isoisoäiti (Ruutin kirja); Batseba, jonka kanssa Daavid lankesi aviorikokseen (2. Sam. 11); ja Nasaretin Maria, Joosefin kihlattu ja Messiaan äiti. Paavi Franciscus huomautti, että tämän listan neljä ensimmäistä naista on mainittu Matteuksen sukuluettelossa siksi, että he ovat vierasmaalaisia. Paavi Franciscus viittasi Benedictus XVI:n kirjaan Syntyi Neitsyt Mariasta. Näiden vierasmaalaisten naisten kautta “Jeesuksen sukuluetteloon astuu kansojen maailma. Heistä käy ilmi, että Jeesuksen missio koskee sekä juutalaisia että pakanoita.” (Benedictus XVI, Syntyi Neitsyt Mariasta, Perussanoma, 2012, s. 15.) Maria esitetään sitä vastoin uutena alkuna. Hänen historiassaan itse Jumala on aktiivinen toimeenpanija, paavi Franciscus opetti. Paavi huomautti, että Jeesus on Daavidin poika Joosefin kautta. Hän syntyi Daavidin sukupuuhun, ja näin hänestä tuli Israelin Messias. Jeesus on kuitenkin myös Aabrahamin poika ja kansojen valo, “maailman Vapahtaja” (Joh. 4:42).