Paavi Franciscus: Pyhä Henki opettaa meitä rukoilemaan

Keskiviikon yleisaudienssissa 6.11. paavi Franciscus jatkoi opetussarjaansa Hengestä ja morsiamesta. Tällä kertaa paavi käsitteli Pyhää Henkeä, joka rukoilee meidän puolestamme. Paavi korosti, että me rukoilemme Jumalaa lapsen vapaudessa, emmekä orjan pakosta.

Juho Sankamo

Rukouksessa otamme vastaan Pyhän Hengen

Paavi Franciscus opetti, että kristillisessä rukouksessa Pyhä Henki on yhtä aikaa subjekti että objekti. Hän antaa meille rukouksen, ja me otamme hänet vastaan rukouksessa. Me rukoilemme saadaksemme Pyhän Hengen, ja me saamme Pyhän Hengen rukoillaksemme oikein, paavi opetti. Paavi painotti, että me rukoilemme vapaina Jumalan lapsina, emmekä orjina herran pakosta.

Jumala haluaa antaa Pyhän Hengen omille lapsilleen. Paavi muistutti, että kun opetuslapset helluntaina rukoilivat, Pyhä Henki vuodatettiin heidän ylleen. Kun Jeesus oli kasteella, hän rukoili, ja silloin Pyhä Henki laskeutui hänen ylleen kyyhkysen muodossa.

Kirkko rukoilee: Tule Pyhä Henki!

Paavi Franciscus korosti, että rukous on meidän suurin “voimamme” suhteessa Jumalan Henkeen. Kirkko rukoilee jatkuvasti, että Pyhä Henki tulisi meidän luoksemme: “Tule, tule.” Pyhä Henki tulee jokaisessa eukaristian uhrissa pyhittämään leivän ja viinin.

Pyhä Henki myös antaa meille oikean rukouksen. Niin kuin Paavali kirjoitti, me emme tiedä, kuinka meidän tulisi rukoilla. Pyhä Henki kuitenkin rukoilee sanomattomin huokauksin meidän sydämessämme. (Room. 8:26-27.)

Paavi Franciscus huomautti, että vaikka me emme tiedä, kuinka meidän tulee rukoilla, meidän tulee rukoilla jatkuvasti, joka päivä. Meidän tulee rukoillessamme ennen kaikkea etsiä Jumalan valtakuntaa - eikä vääriä asioita.

Pyhä Henki todistaa, että olemme Jumalan lapsia

Pyhä Henki, joka tulee sydämeemme rukouksessa, todistaa, että olemme Jumalan lapsia, paavi Franciscus opetti viitaten Paavalin kirjoituksiin (Room. 8:15; Gal. 4:6). Paavi myös huomautti, että me emme voi kutsua Jumalaa “Abba, Isäksi”, kuin vain Pyhän Hengen voimassa. Kristillinen rukous ei ole sellaista, että ihminen ja Jumala olisivat puhelinlinjan vastakkaisissa päissä puhumassa toisilleen, paavi selitti. Paavi korosti, että kristillisessä rukouksessa Jumala rukoilee meidän sisällämme. “Me rukoilemme Jumalaa Jumalan kautta. Rukoileminen tarkoittaa, että asetamme itsemme Jumalan sisään, niin että Jumala voi tulla meihin.”

Paavi Franciscus korosti myös, että Pyhä Henki, Puolustaja eli kreikaksi Paraclete, puolustaa meitä. Pyhä Henki vakuuttaa meille, että me olemme syntisiä (Joh. 16:8), mutta hän myös puolustaa meitä, ja muistuttaa meille Jumalan armosta ja anteeksiannosta. “Jumala on suurempi kuin meidän syntimme”, paavi muistutti.

Rukoilkaa toistenne puolesta!

Puheensa lopussa paavi Franciscus korosti, kuinka tärkeää on rukoilla toisten - ei vain itsensä - puolesta. Pyhä Henki on esirukoilija, ja hän myös opettaa meitä esirukoilemaan toistemme puolesta, paavi painotti. Toisten puolesta esirukous on Jumalalle erityisen mieluista. Paavi kehotti meitä rukoilemaan sairaiden, vangittujen, jopa anoppimme puolesta.

Nyt kun Riemuvuosi alkaa ensi vuonna, paavi huomautti, esirukous toisten puolesta on erittäin tärkeää - ja rukouksen tulisi lähteä sydämestä, ei vain huulista.