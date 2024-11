Paavi Franciscus: Neitsyt Maria suostui olemaan Jumalan kirje meille

Keskiviikon yleisaudienssissa 13.11. paavi Franciscus jatkoi opetussarjaansa Hengestä ja morsiamesta. Tällä kertaa paavi pohti Mariaa ja Pyhää Henkeä. Paavi korosti, että kirkossa elävä neitsyt Marian hurskaus on hyvin tärkeää, ja se johdattaa meitä Jeesuksen luo.

Juho Sankamo

Katolisessa teologiassa sanotaan “Ad Iesum per Maria” eli “Jeesuksen luo Marian kautta”. Paavi Franciscus opetti, että Maria ei koskaan osoita itseensä, vaan Jeesukseen. Hän johdattaa meitä Jeesuksen luo, paavi painotti. Maria on yksi niistä välineistä, joita Pyhä Henki käyttää johdattaakseen ihmisiä Jeesuksen luo.

Maria on Jumalan Hengen kirjoittama kirje

Apostoli Paavali kirjoittaa, että kristillinen yhteisö on Kristuksen kirje, jonka elävä Jumala on kirjoittanut, ei kivitauluihin, vaan meidän sydämiimme. (2. Kor. 3:3.) Paavi huomautti, että Maria on ensimmäinen opetuslapsi ja kirkon esikuva. Hän on myös kirje, jonka Pyhä Henki on kirjoittanut Jumalasta. Tämä kirje on kaikkien luettavissa, paavi Franciscus korosti.

Vastatessaan “kyllä” Jumalan kutsuun, neitsyt Maria tarjosi itsensä ja elämänsä kirjepaperiksi Pyhälle Hengelle. Maria antautuu täysin Jumalan käyttöön. Herra saa kirjoittaa häneen sen, mitä tahtoo. Kun Maria sanoi Jumalalle, “tapahtukoon” minulle sanasi mukaan, hän antautuu täysin Jumalan tahtoon. Maria rohkaisee meitäkin antautumaan Jumalan tahtoon kutsumuksessamme ja koettelemusten keskellä.

Opetuslapset kokoontuivat Marian ympärille

Kristuksen taivaaseen astumisen ja Pyhän Hengen vuodattamisen välissä opetuslapset kokoontuivat Marian, Jeesuksen äidin, ympärille (Ap. t. 1:14).

Paavi korosti, että neitsyt Marian ja Pyhän Hengen välillä on aivan ainutlaatuinen ja ikuisesti murtamaton side, joka on Kristuksen persoona. Hän “sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta”, kuten uskontunnustuksessa sanotaan. Evankelista Luukas korostaa yhteyttä, jossa Pyhä Henki tuli Marian ylle, samoin kuin Helluntaina kaikkien opetuslasten ylle.

Paavi Franciscus muistutti pyhän Franciscus Assisialaisen rukouksesta, jossa hän kutsuu Mariaa Isän tyttäreksi ja Pyhän Hengen morsiameksi. Paavin mukaan tässä ilmaistaan kauniilla ja yksinkertaisella tavalla Marian ja Kolminaisuuden ainutlaatuinen suhde.

Paavi korosti opetuksensa lopussa, että Maria on kyllä Pyhän Hengen morsian, mutta ennen tätä hän on Pyhän Hengen opetuslapsi. Oppikaamme Marialta, paavi korosti, antautumaan Hengen inspiraatioon erityisesti silloin kun Hän kehottaa meitä “nousemaan kiireesti” (Luuk. 1:39) ja menemään auttamaan jotakuta, joka tarvitsee meitä.