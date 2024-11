Paavi Franciscus: Konfirmaatio ei ole “jäähyväisten sakramentti”

Keskiviikon yleisaudienssissa 30.10. paavi Franciscus jatkoi opetussarjaansa Hengestä ja morsiamesta. Tällä kertaa paavi käsitteli konfirmaation sakramenttia. Paavi muistutti, että konfirmaatio ei ole “viimeinen riitti” eikä “jäähyväisten sakramentti”, vaan sakramentti, jonka myötä kristitty voi täysin osallistua kirkon elämään. Paavi toivoikin, että nuoret, kun he ovat saaneet konfirmaation, osallistuisivat edelleen aktiivisesti kirkon elämään.

Juho Sankamo

Pyhän Hengen kaksi kanavaa: Jumalan sana ja Sakramentit

Paavi Franciscus opetti, että Pyhän Hengen pyhittävä työ tapahtuu pääasiassa kahden kanavan kautta: Jumalan Sanan ja Sakramenttien kautta. Sakramenttien joukossa erityisesti vahvistuksen sakramentti eli konfirmaatio, on Pyhän Hengen Sakramentti, paavi painotti.

Paavi muistutti, kuinka Apostolien teoissa samarialaiset olivat ensiksi ottaneet vastaan Jumalan sanan, ja tämän jälkeen apostolit saapuivat heidän luokseen. Apostoli Pietari pani kätensä heidän päänsä päälle ja rukoili, että he saisivat Pyhän Hengen. “Henki näet ei ollut vielä laskeutunut kehenkään heistä; heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. Pietari ja Johannes panivat kätensä heidän päälleen, ja he saivat Pyhän Hengen.” (Ap. t. 8:15-16.)

Konfirmaatiossa on kyse Pyhän Hengen täyteyden saamisesta kasteen jälkeen. Paavi Franciscus totesi, että kirkon elämässä konfirmaatio vastaa Helluntain Pyhän Hengen vuodatusta, niin kuin siitä kerrotaan Apostolien teoissa (Ap. t. 2). Paavi Franciscus lainasi Italian piispain konferenssin katekeesia, jonka mukaan “konfirmaatio on kaikille uskoville sitä, mitä Helluntai oli koko kirkolle.”

Yllä mainitussa katekismuksessa korostetaan, että konfirmaatio vahvistaa meidän kasteessa alkanutta yhteyttä Kristukseen ja kirkkoon. Samoin konfirmaatio vahvistaa meidän osallisuuttamme profetaalisessa, kuninkaallisessa ja papillisessa missiossa. Konfirmaatio välittää “Pyhän Hengen runsaat lahjat”, katekismuksessa todetaan. Jos Kaste on syntymisen Sakramentti, niin Konfirmaatio on kasvun Sakramentti. Ja se on myös todistuksen Sakramentti.

Konfirmaatio ei ole “jäähyväisten sakramentti”!

Paavi Franciscus valitteli, että usein vahvistuksen sakramentin jälkeen nuoret jäävät pois kirkon toiminnasta. Paavi vitsaili, että konfirmaatio ei ole “viimeinen riitti” tai kirkosta “poistumisen” sakramentti. Tämä ei myöskään ole “jäähyväisten sakramentti”, vaan päinvastoin, nuorten tulisi osallistua konfirmaation jälkeen entistä aktiivisemmin kirkon elämään ja toimintaan, paavi korosti.

Opetuksensa lopussa paavi Franciscus esitti toiveensa, että konfirmoidut kristityt puhaltaisivat täyteen liekkiin Jumalalta saamansa armolahjan. Varsinkin nyt, kun valmistaudumme vuoden 2025 Riemuvuoteen, paavi korosti, olisi tärkeää antaa Hengen tulen loistaa meissä kirkkaana ja palavana. Paavi Franciscus lainasi Paavalin kirjettä Timoteukselle: “Muistutan sinua, että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka sait silloin kun minä panin käteni sinun päällesi.” (2. Tim. 1:6.)