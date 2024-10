Paavi Franciscus: Luxemburg on avointen ovien maa

Paavi Franciscuksen nelipäiväinen apostolinen matka Luxemburgiin ja Belgiaan päättyi sunnuntaina 29.9. Luxemburgissa paavi tapasi valtionjohtajia, paikallisia piispoja, pappeja, nunnia ja uskovaisia. Tapaamisessaan yhteiskunnallisten johtajien kanssa paavi korosti, että Luxemburg on esimerkillisesti avannut ovensa maahanmuuttajille. Rauha ja avoimuus on Luxemburgin menestyksen salaisuus, paavi totesi.

Juho Sankamo

Luxemburgilla on historia rauhan rakentajana

Torstaina 26.9. paavi Franciscus piti puheen Luxemburgin yhteiskunnallisille johtajille ja diplomaateille. Paavi huomautti, että Luxemburg on monien eurooppalaisten instituutioiden kotipaikka. Euroopan unionin tuomioistuin, Euroopan tilintarkastustuomioistuin ja Euroopan investointipankki sijaitsevat kaikki Luxemburgissa. Paavi totesi, että näiden instituutioiden kotipaikka on Luxemburgissa juuri siksi, että tuossa kaupungissa on rauha. Rauha on oleellista, ja Luxemburg on historiassa ollut rauhan rakentaja.

Paavi Franciscus valitteli, kuinka surullista on, että Euroopassa on nykyään valtio, joka saa suurimman tuoton investoinneilleen aseiden tuottamisesta. “Tämä on tosi surullista”, paavi totesi.

Vaikka Luxemburg on kokonsa ja väestömääränsä puolesta pieni, tuolla valtiolla on todella merkittävä asema maailman politiikassa. Paavi opetti, että tämä johtuu osittain juuri siitä, että Luxemburgissa arvostetaan ihmisen arvokkuutta ja perusvapauksien puolustusta. Luxemburgista on tullut taloudellinen hermokeskus kansainvälisellä näyttämöllä.

Paavi Franciscus kiitteli, että Luxemburg on “avointen ovien” maa, ja kaunis todistus siitä, että se ei syrji eikä sulje ketään pois. Tässä yhteydessä paavi Franciscus lainasi pyhän paavi Johannes Paavali II:n sanoja, kun hän vieraili Luxemburgissa vuonna 1985. Tuolloin Johannes Paavali II oli todennut näin:

“Teidän maanne, tässä tärkeässä kulttuurien risteyskohdassa, pysyy uskollisena kutsumukselleen olla intensiivisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön paikka yhä useamman maan välillä."

Paavi Franciscus mainitsi, että Luxemburgin asukkaista noin puolet on tullut muista Euroopan maista ja laajemmaltikin, muualta maailmaa. Paavi toivoikin, että Luxemburg voisi toimia malliesimerkkinä muille Euroopan maille siitä, kuinka on syytä olla avoin maahanmuuttajille.

Kirkko on ekspertti ihmisyydessä

Paavi Franciscus muistutti pyhän paavi Paavali VI sanoista, joiden mukaan kirkko on ekspertti ihmisyydessä. Paavi Franciscus todisti, että evankeliumi on elämän lähde, ja aina raikas ja tuore voimanlähde henkilökohtaiseen ja yhteiskunnalliseen uudistumiseen. Se saa aikaan kansojen välisen harmonian. Ainoastaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, paavi opetti, on kykenevä muuttamaan perinpohjin ihmisen sielun, ja tekemään sen kykeneväksi tekemään hyvää jopa vaikeimmissa tilanteissa, vihan ja jännitteiden keskellä.

Paavi toivoi, että jokainen mies ja nainen saisi tuntea Jeesuksen evankeliumin, joka on sovittanut Jumalan ja ihmiskunnan hänen persoonassaan. Tuo persoona, Jeesus, tuntee ihmisen sydämen, ja hän voi sen parantaa, julisti paavi.

“Minä pyydän, saakaa lisää lapsia, lisää lapsia!”

Paavi huomautti, että Luxemburg todistaa kaikille, että rauhan edut ovat sodan kauhuja paremmat, ja että pakolaisten ja maahanmuuttajien integraatio on parempi kuin heidän eristämisensä ja pois sulkemisensa. Paavi osoittikin suuren kiitollisuutensa Luxemburgin asukkaille heidän avoimen ja rikastuttavan asenteensa vuoksi.

Luxemburg antaa, näin paavi Franciscus totesi, maahanmuuttajille paikan yhteiskunnassaan, ja Luxemburg rakentaa rauhaa ympäröivien maiden välillä, eikä lyhytnäköisten etujen vuoksi hae konfliktia muiden valtioiden kanssa.

Paavi Franciscus korosti tässä yhteydessä myös suurta huoltansa Luxemburgin matalasta syntyvyydestä. “Minä olen nähnyt syntyvyyslukunne. Minä pyydän, saakaa lisää lapsia, lisää lapsia! He ovat tulevaisuus. Minä en sano lisää lapsia ja vähemmän koiria - minä sanon niin Italiassa - vaan lisää lapsia!”