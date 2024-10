Emeritusprofessori Kaarlo Arffman: Kuinka Suomi omaksui katolisen uskon?

Kuinka pakanallinen ja harvaanasutettu Suomi liitettiin osaksi katolisen kirkon ja länsimaisen sivistyksen valtavirtaa keskiajalla? Emeritusprofessori Kaarlo Arffman kertoo Katolinen vartti -ohjelmassa, kuinka Suomi muuttui katolilaisuuden ja kristinuskon myötä.

Juho Sankamo

Katolinen vartti -ohjelma tulee Radio Deiltä torstaisin klo 20:03 ja uusintana tiistaisin klo 23, ja on kuunneltavissa myös Spotifyssä hakusanalla 'katolilaisuus'. Ohjelman juontajana on Juho Sankamo, TT. Tänä syyskautena Katolisessa vartissa on sukellettu moniin historian kertomuksiin ja kysymyksiin.

Juho Sankamo keskustelee professori Arffmanin kanssa siitä, kuinka katolinen kirkko tuli Suomeen, ja siitä, mitä tiedämme marttyyri piispa Henrikistä. Arffman korostaa, että katolinen kristinusko saapui Suomeen rauhanomaisesti ilman miekkalähetystä. Suomessa oli tuolloin 1000-1100 -luvuilla todella vähän asukkaita. Kuitenkin länsirannikolla kristinusko levisi, ja jo 1200-luvulla valtaosa väestöstä oli kastettu.

Kaarlo Arffman huomauttaa, että ilman kristinuskon omaksumista suomalaiset tuskin olisivat päässeet mukaan siihen suureen nousukauteen ja kehitykseen, joka huipentui 1400-luvulla. Suomeen rakennettiin tuolloin noin 80 harmaakivikirkkoa ja linnoja. Väestö lisääntyi ja vaurastui.

Emeritusprofessori Arffman toteaa, että kirjallisia lähteitä tuolta ajalta, 1000-1200 -luvuilta, on todella vähän. Katolisen kirkon saapuminen Suomeen oli osa laajempaa prosessia, jossa sekä katolinen kirkko että valtioajattelu saapuivat pohjolaan, Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan. Suomi oli tässä historiallisessa vaiheessa mukana.

Piispa Henrikin marttyyrikuolemasta Arffman toteaa, että kertomus on syntynyt vasta noin 100 vuotta tapahtuman jälkeen. Arffman ajattelee, että tuon ajan pyhimyskertomuksissa, kuten Henrikin ja Eerikin kertomuksissa, on paljon legendaa ja liioittelun makua, mutta niissä on myös totuuden jyvä. Mikä osuus on legendaa, ja mikä historiaa? Näistä kysymyksistä Juho Sankamo keskustelee professori Arffmanin kanssa.

Arffman huomauttaa, että Lallista, piispa Henrikin surmaajasta, ei tullut kansallissankaria, vaan onneton hylkiö. Tämäkin tukee ajatusta, että kristinusko saapui Suomeen rauhanomaisesti, eikä sitä juurikaan vastustettu - päinvastoin, kirkko voitti puolelleen kannatusta.

