Paavi Franciscus Papua-Uusi-Guinean nuorille: Teissä on tulevaisuus

Papua-Uuden-Guinean matkansa viimeisenä päivänä paavi Franciscus tahtoi tavata nuoria, koska heissä on tulevaisuuden toivo. Paavi kertoi nuorille, kuinka hyvä tulevaisuus, harmoninen yhteiselo, ja yhteiskunta rakennetaan. Paavi Franciscus korosti, että meidän tulee puhua rakkauden ja sydämen kieltä, eikä vihan ja välinpitämättömyyden kieltä.

Juho Sankamo

Puhuessaan nuorille paavi Franciscus mainitsi Baabelin tornin. Baabelin tornin rakennus johti hämmennykseen ja hajaantumiseen. Paavi huomautti, että tulevaisuus tulee rakentaa siten, että kohtaamme Jumalan, samoin kuin veljet ja siskomme. Paavi asetti vastakkain kaksi erilaista tulevaisuutta: hämmentävän tulevaisuuden ja harmonisen tulevaisuuden.

Kun kieliä on paljon, niin kuin Baabelin aikana, tarvitsemme yhden kielen, jota kaikki ymmärtävät. Tuo kieli on rakkauden kieli. Tuo kieli hoitaa ystävyyssuhteita, ja se repii alas erottavia muureja.

Paavi Franciscus otti puheensa aikana paljon kontaktia nuoreen yleisöön. Hän esitti heille kysymyksiä, ja rohkeat nuoret antoivat paaville vastauksia.

Paavi huomautti, että rakkauden vastakohtana on viha ja välinpitämättömyys toisia kohtaan. Välinpitämättömyyden juuri löytyy itsekkyydestä, paavi opetti.

“Kauan eläköön isovanhemmat!”

Väsymättä tulee välittää toinen toisista, ja luoda uusia ystävyyssuhteita, paavi neuvoi nuoria kuulijoitaan. Paavi korosti, että yksi ihmissuhde on erityisen tärkeä: Suhde isovanhempiin. Hän kysyi nuorilta, ovatko he samaa mieltä, ja välittömästi nuoret huusivat “kyllä!”. Paavi johdatti nuorisojoukon huutamaan yhteen ääneen: “Kauan eläköön isovanhemmat!”

“Me emme ole supermiehiä.”

Paavi Franciscus opetti, että nuorten tulee aina innokkaasti mennä eteenpäin, ja kun he kaatuvat, heidän tulee auttaa toinen toisiaan nousemaan takaisin ylös. Viitaten vuorikiipeilyyn paavi opasti, että kiipeilyssä ei ole tärkeintä se, että ei koskaan putoa, vaan se, että ei jää alas. Elämässä me välillä putoamme, paavi korosti. On tärkeä nousta takaisin ylös ja jatkaa matkaa. “Me emme ole supermiehiä.” Jokainen meistä putoaa ja kaatuu joskus. Jokainen tekee virheitä.

Puheensa lopussa paavi Franciscus innosti ja kehotti nuoria auttamaan toinen toisiaan. Kun ystävä kaatuu, auta hänet takaisin ylös. Nosta sinä hänet ylös. Auta häntä. Paavi pyysi nuorilta myös esirukousta itselleen, koska “tämä työ ei ole helppo.”