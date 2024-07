Paavin Angelus: Messussa uhrataan, kiitetään ja jaetaan hyvää

Paavi Franciscus piti sunnuntaina Pietarinkirkon aukiolla Angelus-puheen, jossa hän opetti messun kolmesta eleestä: uhraamisesta, kiittämisestä ja jakamisesta. Paavi innosti uskovaisia elämään todeksi nämä asiat arjessaan.

Juho Sankamo

Angelus-puheessaan paavi käsitteli päivän evankeliumitekstiä (Joh. 6:1-15), jossa kuulemme Jeesuksen ruokkimisihmeestä. Ruokkimisihmeessä nousee esille nuo kolme elettä, jotka ovat keskeisesti esillä myös messun vietossa.

Uhraamme jotain hyvää, josta Jumala tekee “ihmeen materiaalia”

Pieni poika uhrasi pienet eväänsä, viisi leipää ja kaksi kalaa, Jeesukselle. Paavi muistutti, että meillä jokaisella on jotain hyvää annettavaa Jeesukselle. Vaikka maailman tarve on paljon suurempi, kuin se, mitä meillä on antaa, niin silti Jeesus voi tehdä ihmeitä meidän pienillä lahjoillamme. Messussa seurakunta antaa leivän ja viinin uhriksi. Jumala tekee näistä pienistä lahjoista “ihmeen materiaalia”. Tuon materiaalin kautta toteutuu suurin ihme: Kristus tulee meidän keskellemme maailman pelastukseksi.

Kiitämme ja annamme Herralle rakkautemme

Ruokkimishmeessä Jeesus kiittää Jumalaa. Messussa me ymmärrämme, paavi Franciscus opetti, että kaikki se hyvä, minkä me uhraamme Jumalalle, on oikeastaan Jumalalta saatu lahjaksi. Tämän vuoksi me kiitämme nöyrästi Jumalaa hänen lahjoistaan. Paavi kehotti meitä kaikkia antamaan Herralle meidän pienen rakkautemme. Sanomme hänelle: “minä rakastan sinua.”

Jaamme kaiken hyvän keskenämme

Paavi Franciscus opetti, että uhraamisen ja kiitoksen jälkeen me astumme yhdessä alttarin eteen, ja me otamme vastaan Kristuksen ruumiin ja veren: “Herra muuttaa kaikkien lahjojen hedelmän kaikkien ruoaksi.” Kommuunio on kaunis hetki, paavi korosti. Paavi kehotti meitä pohtimaan, onko sinulla jokin lahja, jotain ainutlaatuista, jonka voit antaa siskoillesi ja veljillesi. Voinko olla aktiivinen, ja antaa toisille jotain hyvää, paavi pohti.

Puheensa lopussa paavi pyysi Neitsyt Marialta apua, jotta voisimme elää jokaisen eukaristian vieton uskossa, ja jotta huomaisimme joka päivä Jumalan armon “ihmeet” elämässämme.