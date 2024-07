Paavi Franciscus: ylenpalttisuus voi orjuuttaa meitä

Sunnuntain Angelus-puheessaan paavi Franciscus korosti päivän evankeliumin (Mark. 6:7-13) pohjalta kahta tärkeää asiaa: meidän pitää todistaa Jeesuksesta yhdessä, ja meidän ei pidä haalia valtavasti tavaraa itsellemme. Paavi opetti, että ylenpalttinen tavaramäärä orjuuttaa meitä ja tekee meistä itsekeskeisiä ja kateellisia.

Juho Sankamo

Julistakaa evankeliumia yhdessä ja raittiilla elämäntavalla

Päivän evankeliumissa Jeesus lähettää opetuslapsensa kaksittain matkaan julistamaan evankeliumia. Paavi huomautti, että evankeliumia tulee julistaa yhdessä, ei yksin. Paavi Franciscus pohti, kuinka voimme olla raittiita tavaroiden, resurssien ja lahjojen käytössä. Tavaroiden ja hankkeiden runsauden keskellä meistä voi tulla tämän ylenpalttisuuden orjia, jolloin me menetämme vapautemme.

Paavi korosti, että ylenpalttisuus raskaana kuormana voi koskea myös tunteita ja ideoita. Jos pidämme härkäpäisesti kiinni omista ideoistamme, emmekä osaa kuunnella toisia, silloin noista ideoistamme voi muodostua taakka mission toteuttamiselle.

Paavi huomautti, että perhe tai meidän yhteisömme tulevat hyvin toimeen, jos he tyytyvät siihen, mikä on tarpeellista. Silloin he, Jumalan avulla, jakavat omaansa ja tukevat toinen toisiaan. Jo tämä on missionaarista todistusta, koska siinä Jeesuksen sanat laitetaan käytäntöön. Perhe tai yhteisö, joka levittää ympärilleen rakkauden rikkautta, avaa ovia uskolle.

Jos taas kaikki ajattelevat vain itseään, niin silloin ihmiset kisailevat maallisesta omaisuudesta, ja silloin myös kateus lisääntyy. Paavi Franciscus kutsui kateutta tappavaksi myrkyksi.

Puheensa lopussa paavi Franciscus pyysi Marialta, Apostolien Kuningattarelta, apua, jotta meistä voisi tulla todellisia missionaarisia opetuslapsia, jotka elävät keskinäisessä yhteydessä ja elämän raittiudessa.