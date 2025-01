Påven: ”Jag ringde till församlingen i Gaza, de är glada. Be för freden"

Påven under samtalet med församlingen i Gaza

Påven Franciskus berättade om sitt telefonsamtal med Heliga Familjens församling i Gaza under den allmänna audiensen och uppmanade de troende att be för fred i krigshärjade länder, särskilt för de äldre i Ukraina.

Vatican news

”Igår ringde jag till församlingen i Gaza, som jag gör varje dag. De var glada. Det finns 600 personer i församlingen och i skolan. Och de berättade för mig: 'I dag åt vi linser med kyckling - något som vi inte är vana vid i dessa tider. Annars bara lite grönsaker, lite vad som helst... De var lyckliga.”

Vid den allmänna audiensen berättade påven Franciskus att han hade ringt till församlingsmedlemmarna i Heliga Familjen i Gaza, som leds av den argentinskfödde fader Gabriel Romanelli och hans assistent, den egyptiskfödde fader Yusuf Asad.

Påven, som ofta har talat med kyrkoherden fader Romanelli under de nästan 15 månader av massakrer, våld, rädsla och hunger, uttryckte sin uppskattning över att församlingsmedlemmarna har återgått till en skenbar normalitet, i och med det avtal om eldupphör som trädde i kraft i söndags.

Under de första timmarna av eldupphöret beskrev fader Romanelli, hur livet gradvis återgår till det normala. Han kallade det ”ett steg mot fred” och betonade påvens närhet till dem.

Under hela konflikten, har påven vid 19-tiden, varje kväll, rigt till sig församlingen för att be, ge sin välsignelse och fråga om varje person i församlingen i Gaza.

Under sin appell på onsdagen förnyade påven Franciskus sin uppmaning till de troende att be för Gaza, Ukraina, Mellanöstern och Myanmar och sa: ”Låt oss be för Gaza, för freden där och i så många andra delar av världen”.

Han upprepade att krig alltid är ett nederlag och uppmanade till böner för fred, medan han konstaterade att de enda som ”tjänar” på krig är vapentillverkarna.

När påven Franciskus reflekterade över Ukraina lyfte han särskilt fram de äldres svåra situation. ”Kom ihåg att be för de äldre i Ukraina, som lever genom krigets tragedi.”