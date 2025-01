Påven "djupt bedrövad" över terrorattacken i New Orleans

I ett telegram som skickades till Gregory Aymond, ärkebiskopen av New Orleans, talar påven Franciskus om sin "andliga närhet" till de som drabbats av den senaste terrorattacken där.

Vatican News

Påven Franciskus har sagt att han är "djupt bedrövad" över "förlusten av liv och skada" som orsakats av en nyligen genomförd terroristattack i den amerikanska staden New Orleans.

Den 1 januari dödades 15 människor och dussintals skadades efter att en 42-årig man kört en lastbil i hög hastighet in i en folkmassa.

I sitt telegram, skickat till ärkebiskop Gregory Aymons av New Orleans, försäkrade påven hela staden om sin "andliga närhet" och berömde offren för "den allsmäktige Guds kärleksfulla barmhärtighet".

Meddelandet – undertecknat av Heliga stolens statssekreterare, kardinal Pietro Parolin – tillade att påven ber för de drabbade, och att "som ett löfte om fred och styrka i Herren sänder den påven sin välsignelse".

Attacken

Under de tidiga timmarna den 1 januari körde en man – nu identifierad som Shamsud-Din Jabbar, en Texasbosatt och veteran från den amerikanska armén – en hyrd pickup i hög hastighet in i en folkmassa i New Orleans livliga franska kvarter.

Han sköts därefter av polisen. Myndigheterna har dock sagt att de tror att flera personer var inblandade i attacken.

Enligt FBI hittades en flagga från Islamiska staten i lastbilen, och USA:s president Joe Biden har sagt att attacken var inspirerad av gruppen.