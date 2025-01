Senaste mötet mellan president Biden och påven Franciskus, juni 2024, i Bari Italien under G7 (AFP or licensors)

President Joe Biden tilldelar påven Franciskus Presidentens frihetsmedalj, den högsta civila utmärkelsen i USA, som ett erkännande av hans engagemang för fred, mänskliga rättigheter, omsorg om de fattiga och miljöskydd.

Vatican News

I en av sina sista handlingar som ledare för USA delade president Joe Biden ut Presidential Medal of Freedom with Distinction - landets högsta civila utmärkelse - till påven Franciskus. Tillkännagivandet gjordes under ett telefonsamtal mellan de två ledarna den 11 januari.

Mötet, som ursprungligen var planerat som en personlig audiens i Vatikanen den 10 januari, ställdes in på grund av den akuta skogsbranden i Los Angeles, som hindrade Biden från att resa till Italien.

Ett nytt samtal

Telefonsamtalet var det andra mellan Biden och påven Franciskus, efter ett tidigare samtal den 20 december. Det tidigare samtalet fokuserade på mänskliga rättigheter, särskilt påvens oro över federala dödsdömda fångar. Därefter omvandlade Biden dödsdomarna för 37 personer.

I båda samtalen uttryckte Biden sin tacksamhet för påvens orubbliga ansträngningar att lindra det globala lidandet, främja de mänskliga rättigheterna och skydda religionsfriheten. Detta är några av de skäl som anförts för att tilldela Frihetsmedaljen.

Medaljen har i år tilldelats 19 andra framstående personer som ett erkännande av deras exceptionella bidrag till USA:s välstånd, värderingar och säkerhet, till världsfreden och till andra viktiga insatser. Observatörer hade noterat att årets lista över mottagare verkade ofullständig, ett mysterium som nu avslöjas eftersom Biden hade reserverat tillkännagivandet av påvens erkännande för detta tillfälle.

Det officiella uttalandet

Det officiella uttalandet från Vita huset lyder:

”Som ung man sökte Jorge Bergoglio en karriär inom vetenskapen innan tron ledde honom till ett liv hos jesuiterna. I årtionden tjänade han de röstlösa och sårbara i Argentina. Som påve Franciskus har hans uppdrag att tjäna de fattiga aldrig upphört. Som en kärleksfull herde svarar han glatt på barnens frågor om Gud. Som en utmanande lärare uppmanar han oss att kämpa för fred och skydda planeten. Som en välkomnande ledare når han ut till olika trosriktningar. Som den första påven från södra halvklotet är påven Franciskus olik alla som kommit tidigare. Framför allt är han folkets påve - ett ljus av tro, hopp och kärlek som lyser starkt över hela världen.”

Bidens hyllning

Priset överlämnades till den apostoliska nuntien i USA, ärkebiskop Christophe Pierre, på påven Franciskus vägnar. Ett foto som delades av Bidens officiella konto på X (@POTUS) visar ögonblicket, tillsammans med ett hjärtligt meddelande:

”Påve Franciskus, din ödmjukhet och din nåd är bortom ord, och din kärlek till alla är oöverträffad. Som folkets påve är du ett ljus av tro, hopp och kärlek som lyser starkt över hela världen. Idag var det en ära för mig att tilldela Hans Helighet påven Franciskus Presidentens frihetsmedalj med utmärkelse.”

Ett historiskt prejudikat

Detta är andra gången som en påve tilldelas presidentens frihetsmedalj. Den 4 juni 2004 delade president George W. Bush ut utmärkelsen till påven Johannes Paulus II under ett besök i Vatikanen, som ett erkännande av hans outtröttliga arbete för fred och mänsklig värdighet.