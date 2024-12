Påvens Angelus: "Gå till bikt före jul!"

Påven Franciskus under Angelus (ANSA)

Vid söndagens Angelusbön uppmanar påven Franciskus till att öppna våra hjärtan och sinnen för Herren Jesus, född av Maria den Obefläckade, samtidigt som vi ber om hennes förbön så att Herren tar sin boning i våra liv.

Vatican News

I sitt tal till de många som samlats på Petersplatsen för söndagens Angelus på högtiden för den Obefläckade avlelsen reflekterade påven Franciskus över dagens evangelium som berättar om ”ett av de viktigaste och vackraste ögonblicken i mänsklighetens historia: bebådelsen”. Den saliga jungfru Maria svarar ”ja” till ärkeängeln Gabriel – det ”ja” som tillåter inkarnationen av Guds Son, Jesus. Påven beskriver denna scen som fylld av stor förundran och känsla ”eftersom Gud, den Högste, den Allsmäktige, genom ängeln för en dialog med en ung flicka från Nasaret och ber om hennes medverkan i sin frälsningsplan”.

Gudomligt och mänskligt möte

Påven påminde om Michelangelos berömda mästerverk i Sixtinska kapellet med scenen för Adams skapelse, där den himmelske Faderns finger rör vid mannens finger, och förklarade hur det mänskliga och det gudomliga möts även här när Jungfru Maria säger sitt ”ja”. Hon kom från en liten avlägsen by och ”på hennes svar beror mänsklighetens öde, som kan glädjas och hoppas igen, eftersom dess öde har lagts i goda händer”.

”Full av nåd”

Maria är ”full av nåd” när ärkeängeln Gabriel hälsar henne, påminde påven, eftersom hon är ”den obefläckade, helt i Guds ords tjänst, alltid med Herren, som hon helt och hållet anförtror sig åt”. Hennes välsignelse kommer att firas av alla generationer, och må även vi ”glädjas eftersom den Obefläckade har gett oss Jesus, vår frälsning!”

Var sätter jag mitt hopp?

Påven föreslog sedan att vi skulle fråga oss själva var vi sätter vårt hopp - till pengar, mäktiga vänner eller snarare ”till Guds oändliga barmhärtighet”? I vår värld, som härjas av krig och som betonar strävan efter att äga och dominera, och som främjar glänsande falska modeller för lycka, ”var är mitt hjärtas skatt?”, frågade påven. Borde vi inte omfamna ”det faktum att Gud älskar mig fritt, att hans kärlek alltid går före mig och är redo att förlåta mig när jag återvänder ångerfull till honom”, frågade påven avslutningsvis.

Hoppets jubelår

När vi nu närmar oss jubelåret 2025 och öppnandet av den heliga porten under de kommande veckorna bad påven att vi också skulle öppna våra hjärtan och sinnen för Herren Jesus, född av Maria den Obefläckade, och att be om hennes förbön. Och han uppmuntrade alla att gå till bikt under dessa dagar, eftersom det är det sakrament som verkligen kan hjälpa oss att öppna våra hjärtan för Herren som alltid, alltid förlåter oss.